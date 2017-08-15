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Все про:КНДР (261) Пентагон (439) США (13218) Мэттис Джеймс (24)

 Если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон

пентагон

Ракетный удар Северной Кореи по территории США может привести к полномасштабным военным действиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CBS News.

Во время разговора с журналистами в понедельник Мэттис сказал, что если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну". Он добавил, что США вступят в "эту игру", и попытаются сбить любые ракеты, направленные на материк или Гуам - самый крупный из Марианских островов в западной части Тихого океана, независимая часть США.

"Суть в том, что мы будем защищать страну, и для нас (военных. - Ред.) - это война", - отметил генерал морской пехоты, уточнив, что его заявление не следует рассматривать как обещание войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

В секретном докладе ЦРУ, который получило издание The Diplomat, сообщается, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР Hwasong-14 сможет достичь континентальной части США.

Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.

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все докучи хйуло собрало: пока амері с толстяком разбираться будут,европейці сопли жевать,мольсо стороні Беларуси нам подлянку кинуть может!
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не почне, схоже комбінатори розіграли много ходов очка щоб обі.рати Україну. Давайте почекаємо і далі просочаться відомості що на двигунах знайшли напис made in Ukraine
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Какая война,вы ж такие мощные Мэттис,прям сверх человеки,но если вы Кореи побздёхиваете,то что тогда говорить если не дай Бог до военного конфликта дойдёт с Китаем и Кацапией
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єти хоть трепіхаються..
!он европейці на трубоподсосе уже и лапки склеили..они сдадут париж,чтоб памятники не бомбилі!Если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон - Цензор.НЕТ 6655Єлои!
как пред новости- касабі одного лупят,а остальніе скринят на мобилі...
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Оно не третий. Оно и есть самый первый и тот, кто всё это заварил.
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Пуйлу вигідний цей конфлікт в Північній Кореї. Щоб розв'язати собі руки в Україні. Ті ура-патріоти, що стукають собі у груди і гарантують розгром росіян, мають знати, що вони обосрані засранці. Бо вже після Іловайська стало добре зрозуміло, що Барига - шпигун. А ці ура-патріоти Цензора стоять раком без штанів перед цим пройдисвітом. У них Юлька винувата
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вот просто скажи - как можно вообще так думать? это потология мозга или ш9иза?
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Ти хочеш сказати, що ніяких ура-патріотів не існує? Є тролі Стеця? Ну я ж не знаю....
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в этой ситуации одно тольуо является плюсом - далеко от нас
но общая тенденция пугает.. это не шутки. и таки да - два дебила это сила
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Чтобы пуйло не спровоцировал толстяка лупнуть по Штатам,...!ему это очень выгодно....и Америка полностью переключится на этот кофликт,и он сможет оправдываться использованием авиации и ракет...мы практически в кольце,вся территория рашки,Крым,Приднестровье и теперь Беларусь напичкана кацапами....пожелаем американцам соблюдать холоднокровие
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Коли гвинтівка висить на стіні у першому акті, то у третьому вона обов'язково стрелить.
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Вряд ли получится соблюдать хладнокровие, если прибацанный Хомяк лупанет ракету даже просто по траектории в сторону о.Гуам.
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гібридна війна між іном) та США?!
і хто виграє? є сумніви?! а от хто може скористатися і як це питання!
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_Если чучхонутые начнут войну, то может получиться война, сказали в Пентагоне. Весьма глубокомысленно...
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А було б гарно якби ракети ина полетіли в напрямок кацапіі 😆 зная іхню косорукість, цілком можливо 😆
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Ну какой смысл корейцам начинать войну? Японцы и южные корейцы против них. Китайцы будут за США- для них США- самый крупный рынок по товарам и деньгам.
Думаю, что все эти байки в интересах раши - хуло пытается разыграть карту в восточной Европе. Балканы ему дали по мозгам. Теперь хочет по мозгам получить от Польши и Венгрии.
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війна між США і кндр буде виглядати, як війна між військами Кортеса і племенами ацтеків - перші винищать відсталих без втрат і зусиль: половину куплять за огнєнную воду і буси, половину перестріляють, як фішки в тирі... війна з кацапією буде така ж, тільки на два дні довше
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Ракетный удар Северной Кореи по территории США ...

Пентагон заявляет:
Удар по Южной Корее - не приведет к военным действиям со стороны США ?
.
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Штаты по-моему в очереной раз в штаны наложили. Истерика налицо! Если нападут, то мы то-то и то-то.- как-бы потом поздно не было. Так и с Путлером происходит - одна болтовня. Ось зла уже сформировалась, как при Гитлере, а американцы опять ждут второй Перл -Харбор.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон
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