 Если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну", - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает CBS News.
Во время разговора с журналистами в понедельник Мэттис сказал, что если КНДР начнет атаку, то "это может очень быстро перерасти в войну". Он добавил, что США вступят в "эту игру", и попытаются сбить любые ракеты, направленные на материк или Гуам - самый крупный из Марианских островов в западной части Тихого океана, независимая часть США.
"Суть в том, что мы будем защищать страну, и для нас (военных. - Ред.) - это война", - отметил генерал морской пехоты, уточнив, что его заявление не следует рассматривать как обещание войны.
В секретном докладе ЦРУ, который получило издание The Diplomat, сообщается, что межконтинентальная баллистическая ракета КНДР Hwasong-14 сможет достичь континентальной части США.
Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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!он европейці на трубоподсосе уже и лапки склеили..они сдадут париж,чтоб памятники не бомбилі!Єлои!
как пред новости- касабі одного лупят,а остальніе скринят на мобилі...
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но общая тенденция пугает.. это не шутки. и таки да - два дебила это сила
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і хто виграє? є сумніви?! а от хто може скористатися і як це питання!
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Думаю, что все эти байки в интересах раши - хуло пытается разыграть карту в восточной Европе. Балканы ему дали по мозгам. Теперь хочет по мозгам получить от Польши и Венгрии.
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Пентагон заявляет:
Удар по Южной Корее - не приведет к военным действиям со стороны США ?
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