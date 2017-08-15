 Ситуация в зоне АТО обостряется: за сутки враг осуществил 31 обстрел по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибром 120 миллиметров и 19 мин калибром 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который усмирял огневые средства противника. Кроме того, на донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались наши позиции неподалеку Каменки и Луганского", - сказано в сообщении.
Сообщается, что на мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку от Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. Кроме того, был зафиксирован гранатометный обстрел опорного пункта сил АТО на подступах к Водяному.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие", - отметили в пресс-центре АТО.
Вместе с тем, в штабе добавили, что несмотря на растущую активизацию бандформирований, использование преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются минских соглашений, однако, в случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ.
Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывал огонь по позициям украинских воинов.
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это на какой год невыполнения может произойти..?
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