EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  703  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6762) штаб (791) Антитеррористическая операция (17280) Авдеевка (1631) Марьинка (515) Водяное (54)

 Ситуация в зоне АТО обостряется: за сутки враг осуществил 31 обстрел по позициям ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Так, вчера, с 18 часов и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибром 120 миллиметров и 19 мин калибром 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем, который усмирял огневые средства противника. Кроме того, на донецком направлении, в конце суток, под огнем оказались наши позиции неподалеку Каменки и Луганского", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку от Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. Кроме того, был зафиксирован гранатометный обстрел опорного пункта сил АТО на подступах к Водяному.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие", - отметили в пресс-центре АТО.

Вместе с тем, в штабе добавили, что несмотря на растущую активизацию бандформирований, использование преступниками вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются минских соглашений, однако, в случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ.

Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывал огонь по позициям украинских воинов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если кричать над лампочкой 8 лет подряд , то она загорится ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нарушить перемирие 31 раз? Это как лишить девственности 31 раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чергове загострення у орків напередодні Дня Незалежності України.. Хочеться вірити що попередження штабу АТО , щодо повернення важкого озброєння ЗСУ на позиції не залишиться словами, як це було у Петра..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ. Источник: https://censor.net.ua/n451691

это на какой год невыполнения может произойти..?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в зоне АТО обостряется: за сутки враг осуществил 31 обстрел по позициям ВСУ, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти