 ЕС призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые усиливают напряженность, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ночь на вторник после совещания с постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе.
"В этот критический момент Евросоюз поддерживает совместную с нашими партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила Ф.Могерини.
Экстренное заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР под председательством Ф.Могерини проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.
"ЕС готов поддержать процесс, направленный на установление надежного и серьезного диалога Северной Кореи с международным сообществом до конца кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире", - говорится в заявлении Ф.Могерини.
"Мы призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые бы только усилили напряженность", - подчеркнула она.
"Настойчивое ускорение Северной Кореей своих ядерных и ракетных программ является серьезным и тревожным нарушением ее международных обязательств", - отметила глава дипломатии ЕС.
Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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А що буде, коли ці хворі утворення не прислухаються? Далі продовжите свої звернення? Чи нарешті щось зробите, окрім санкцій?
Ці санкції, доречі, цими країнами за допомогою різних Сіменсів та безкарних політиків, обходяться на раз-два.
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Стоят и призівают Руку,а с Больной головой,заварившей єту кашу, поговорить бояться!
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_Такое впечатление, что они тяжелобольные шизофреники.
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