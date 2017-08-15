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Все про:КНДР (261) США (13218) Евросоюз (12088) Могерини (308)

 ЕС призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые усиливают напряженность, - Могерини

могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала международное сообщество использовать мирные, а не военные средства для урегулирования кризиса с Северной Кореей, которая, в свою очередь, должна воздержаться от провокационных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила в ночь на вторник после совещания с постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе.

"В этот критический момент Евросоюз поддерживает совместную с нашими партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила Ф.Могерини.

Экстренное заседание комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР под председательством Ф.Могерини проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.

"ЕС готов поддержать процесс, направленный на установление надежного и серьезного диалога Северной Кореи с международным сообществом до конца кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире", - говорится в заявлении Ф.Могерини.

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"Мы призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые бы только усилили напряженность", - подчеркнула она.

"Настойчивое ускорение Северной Кореей своих ядерных и ракетных программ является серьезным и тревожным нарушением ее международных обязательств", - отметила глава дипломатии ЕС.

Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.

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"Мы призываем Северную Корею воздержаться ..."Источник: https://censor.net.ua/n451690

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Доброго ранку Україно,всім хто не москаль гарного дня та мирного неба над головою

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Ось мені цікаво- хоч раз їх звернення на КНДР подіяли? Чи на рашку?
А що буде, коли ці хворі утворення не прислухаються? Далі продовжите свої звернення? Чи нарешті щось зробите, окрім санкцій?
Ці санкції, доречі, цими країнами за допомогою різних Сіменсів та безкарних політиків, обходяться на раз-два.
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Єлои совсем крішами сьехали!
Стоят и призівают Руку,а с Больной головой,заварившей єту кашу, поговорить бояться!
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Еще не предлагали поменять ЯО на гарантии? А что так?
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На озабоченность или обеспокоенность, то сильную, то чоень сильную...
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_Призыватели ветра, цуко! Тупицы, действовать нужно, а не болтать. Допризывались уже до ТМВ, пустомели неадекватные!
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нетрудно догадаться-почему так "борзеет" КНДР...кто-то очень хочет отвлечь США от ситуации в Украине...такой мерзкий кремлёвский карлик...
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подельница куйла.состоящая на денежном довольствии у грязьпрома, помогавшая оформить слив Абхазии и Осетии украинского Донбасса куйлу призывает...с,,,ка почему же ,тварь не призывает куйло не поставлять ракеты советские .почему же эта гнида ни разу не призывала северно-корейское куйло не производить и не испытывать оружие...?
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Может стоит озабоченность выразить? А если пончик реально ракету запустит, то можно и глубокую озабоченность выразить.
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_Раз-два-три-четыре-пять, начинаем призывать. Неадекваты до полуночи сидели-сидели и высидели... очередное сотрясение воздуха, т.е. ветерок. У призывов просто потрясающая эффективность, КПД давно уверенно перевалило за единицу.

_Такое впечатление, что они тяжелобольные шизофреники.
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хочу предостеречь могерини от эскалации озабочености
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ЕС надо шоб их накрыло парочкой ракет, тогда они может и поймут суть режимов северной кореи, россии и иже с ними
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Озабоченные озабочиваются, и озабочиваются озабоченные озабоченно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые усиливают напряженность, - Могерини
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