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 За прошедшие сутки восемь украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

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Вчера, 14 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Восемь наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пятеро военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого, еще один - в результате гранатометного обстрела опорного пункта украинских сил на подступах к Водяному.

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Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывал огонь по позициям украинских воинов.

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Найшвидшого одужання пораненим захисникам України..
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Орки хочуть влаштувати нам гарячий День Незалежності ...
У них же завжди перед святами, подіями - загострення.
Одужуйте, дорогі наші військові.
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