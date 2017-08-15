 За прошедшие сутки восемь украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Восемь наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пятеро военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого, еще один - в результате гранатометного обстрела опорного пункта украинских сил на подступах к Водяному.
Напомним, 13 августа российские наемники 25 раз открывал огонь по позициям украинских воинов.
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У них же завжди перед святами, подіями - загострення.
Одужуйте, дорогі наші військові.
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