 Поехать в Россию было бы некорректно по отношению к Украине, - экс-вратарь "Динамо" Шовковский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Футбол 24".
"Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране - поехать в Россию или сотрудничать с Россией", - сказал он.
По его словам, проект был связан "с журналистикой, со спортом". "Хотели сделать программу", - пояснил Шовковский.
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а потом так:
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