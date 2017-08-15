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Все про:Россия (71851) футбол (3169) Шовковский (13)

 Поехать в Россию было бы некорректно по отношению к Украине, - экс-вратарь "Динамо" Шовковский

шовковский

Бывший вратарь ФК "Динамо" (Киев) и сборной Украины по футболу Александр Шовковский не принял предложение работать в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Футбол 24".

"Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране - поехать в Россию или сотрудничать с Россией", - сказал он.

По его словам, проект был связан "с журналистикой, со спортом". "Хотели сделать программу", - пояснил Шовковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы все должны идти к тому, чтобы переходить на украинский язык", - экс-вратарь "Динамо" Шовковский. ВИДЕО
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"Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране - поехать в Россию или сотрудничать с Россией", - просто некорректно? Это как минимум не ответ при агрессии россии в Украине.
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не займайся буквоїдством, Шовковський точно не маргінальна продажна криса, як, наприклад, волинський патріот, якого нижче запостили
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Кожне слово важить. Тому "некорректно" при війні та вбивствах зовсім не ті слова. Якщо ви ще шукаєте братів серед росіян, то вам ці слові підходять. Тобто: війна закінчилась, для Шовковського стало "корректно". Ще раніше одному футболісту мати заборонила їхати в росію, бо йому було "корректно".
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я кацапів і до війни людьми не вважав, не те що братами... а Шовковський свою думку про війну з кацапами не раз вислював, при чому, українською мовою. тому, не придирайся до слів
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х з, може він мав на увазі "неправильно"? адже "correctly" англійською - ‎правильно
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краще було б послухати на відео, що він насправді казав, бо тут може бути "одна бабка казала, друга переказала"
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Не поехать работать в Россию - это мужественный поступок, что и говорить. А вот Динамо поехать играть в Мариуполь это будет вообще приравнено к подвигу.
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"некорректно" больше для фото на фоне ватного корра подходит )

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ПРОСТО УЖЕ ЗНАЮТ ШО В уКРАИНЕ ЗАКЛЮЮТ И ПАЛЬЦАМИ ЗАТЫКАЮТ .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоехать в Россию было бы некорректно по отношению к Украине, - экс-вратарь "Динамо" Шовковский
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