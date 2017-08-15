 Из-за бешенства кота в Харькове ввели карантин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, по распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины установлены карантинные ограничения на территории, ограниченной пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого. Там ветеринары проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства.
Несколько дней назад хозяева частного дома по ул. Большой Жихорской заметили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и боязнь света. Дочь хозяйки пыталась помочь животному, но кот нанес ей травму. В ночь с 11 на 12 августа животное погибло. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.
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предполагаю, вакцинацию не только котикам делать нужно.
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https://www.youtube.com/watch?v=86mcVp8pq_A
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