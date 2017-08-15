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Все про:бешенство (48) карантин (142) кот (25) Харьков (4354)

 Из-за бешенства кота в Харькове ввели карантин

кот

В Основянском районе Харькова введен карантин из-за выявленного случая бешенства домашнего кота.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, по распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины установлены карантинные ограничения на территории, ограниченной пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого. Там ветеринары проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Днепропетровской области умер из-за укуса бешеного кота

Несколько дней назад хозяева частного дома по ул. Большой Жихорской заметили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и боязнь света. Дочь хозяйки пыталась помочь животному, но кот нанес ей травму. В ночь с 11 на 12 августа животное погибло. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.
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тут не має бєшенства, нормальна реакція кота на ботоксну крису
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может какой бешеный ватник котика укусил.
предполагаю, вакцинацию не только котикам делать нужно.
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Прививать надо своих зверушек! И прививки обновлять вовремя! И вообще следить за их здоровьем...
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Вам виднее, ведь его вы не хотите выгнать из Украины.
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Его не выгонять надо, а судить. Тварь еще та!
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Если мусульмане начинают диктовать свои законы - вот им Бог, вон порог! А если они живут согласно законам и морально - этическим принципам страны, в которую приехали - никто их выгонять не будет.
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То есть Кернес (власть) может диктовать законы, а мусульмане не имеют права требовать пересмотреть некоторые правила (не закон) для себя, которые и так даны для них по закону
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Кернес не стоит на том уровне, что бы диктовать законы. Он всего лишь городской голова Харькова. Но нарушает и обходит Кернес законы регулярно. Это так мягко сказано. А что касается мусульман, скажите что они бы сделали со мной, если бы я приехала в мусульманскую страну и стала требовать прекратить натягивать на женщин весть тот ужас, который мы вчера обсуждали?
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Относительно зверька - скунса: хорошо что на видео запаха не слышно. Собачка не даром от него убегала. Дома я бы его не держала, а в природе - пусть живет на здоровье.
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Не,для содержания в доме им удаляют железу,они совсем не пахнут домашние. Вот вольные - те да, их за версту слышно
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Я не стронник таких операций. Считаю, что человек калечит животное ради своей прихоти и удовольствия. Это же относится и к кастрации котов.
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Это единственно хорошее у вас. К людям вы относитесь хуже.
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вот так всегда на украине -рдин кот, одна галичина
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за бешенства кота в Харькове ввели карантин
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