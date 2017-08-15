 Власти Литвы ищут замену российскому программному обеспечению

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза.
По его словам, российское ПО оставляет лакуны, позволяющие взламывать системы. "Замечено, что оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остается гадать, что они делают, как они контролируют", - сказал он. Лакуны, по его словам, обнаружены не в этом году. Само программное обеспечение еще не изменено, но доступ к системам ограничен.
Чиновник добавил, что угроза исходит от ПО, которое связано с Россией.
Ранее три парламентских консерватора - Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронюс Ажубалис - обратились к премьер-министру с просьбой дать оценку масштабам использования российского программного обеспечения и информационных систем в государственных ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.
Консерваторы указали, что Департамент полиции с 2006 года использует созданные на основе платформы 1S:Imone модули системы финансового учета. По их словам, это программное обеспечение было запрещено после того, как было установлено, что российская разведка могла использовать это обеспечение для шпионажа.
Литовские железные дороги, по словам парламентариев, используют систему безопасности Klub-U разработки Ижевского радиозавода, который относится к военно-промышленному комплексу России. Эта система была внедрена на всех локомотивах при модернизации железнодорожной системы Литвы. Klub-U, как отмечают консерваторы, использует российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС: с ее помощью устанавливаются координаты локомотивов, параметры движения - координаты и скорость.
Директор Службы кибербезопасности и телекоммуникаций Дарюс Адомайтис сказал, что упомянутые системы пока не подвергались анализу, однако уже рекомендовано отказаться от использования антивирусных программ, создаваемых российской компанией Kaspersky.
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