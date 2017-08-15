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 В оккупированном Крыму ощущается дефицит топлива, - журналист

азс

В Севастополе и Симферополе (оккупированный Крым) начались перебои с бензином.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", журналист Владислав Осипов рассказал о ситуации в Севастополе: "Здесь нет бензина 95-го, и уже начинает пропадать 92-й в двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки и фактически они сейчас монополисты. Поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух крупных сетях из трех". Осипов добавил, что на данный момент проблемы с топливом испытывают две сети - АТАН и ТЭС.

Как рассказал журналист, его коллеги из Симферополя уже докладывают о перебоях с 95-м бензином, но заправиться еще можно. В степном Крыму, где плотность бензозаправок намного ниже, чтобы найти бензин, приходится наматывать десятки километров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"


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всьо хєрня, "русскіє" давно умєют свої ракети саджати прямо за парканом космодрома Плєсєцк... по запчастям... на криші будинків холопів
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На фоне перипетий, которые развиваются вокруг проекта российского газопровода "Северный поток-2" совершенно незамеченной прошла новость из Катара, а именно - эта страна намерена до 2022 года увеличить производство СПГ на 30%. Для понимания цифр скажу, что в прошлом году Катар выдал на гора 77 млн. тонн СПГ, занимая первое место в мире по данному производству, оставив позади Австралию.

И вот, казалось бы, к чему эти цифры и как они относятся к перспективам "Северного потока-2" ?

Напомню, что некоторое время назад "Международное Энергетическое Агентство" (IEA) опубликовало исследование о том, каковы перспективы ожидают СПГ в не особо отдаленном, обозримом будущем, эдак до 2040 года. И согласно опубликованным результатам исследования через 23 года доля СПГ на мировом рынке будет составлять 53%. По сути, произойдёт вытеснение традиционной транспортировки газа по трубопроводам.

Однако, если обратить внимание на данные "Международного газового союза" (IGU), бум производства СПГ к 2022 году по настоящему создаст не Катар, или Австралия, а США! Именно в США ожидается скачок производства СПГ с 10 млн тонн до, почти, 70 млн тонн в год, в течение ближайших 5 лет!

Как все прекрасно понимают, семикратный рост производства будет требовать и реализацию СПГ на новых площадках-рынках. И куда отправятся танкеры со свеже-сжиженным природным газом? Именно - туда, куда один очень скандальный трубопровод не то, что может быть не проложен, но и в очень скором времени вовсе окажется ненужным, из-за вытеснения с рынка и неактуальности транспортировки.
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+ придет ТАНАП и россия может дышать своим газом.
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Придурковатт - единица измерения интеллектуальной мощности ваты... крисчане, по ходу, мегапридурковатты
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Явно украинские туристы массово вывозят, там он дешевле.
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Конечно. Никому ж в голову не придет, что это из-за отсутствия в Крыму света и использования генераторов.
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Не может им прийти в Голову из-за отсутствия мозга в голове.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ оккупированном Крыму ощущается дефицит топлива, - журналист
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