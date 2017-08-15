 В оккупированном Крыму ощущается дефицит топлива, - журналист

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", журналист Владислав Осипов рассказал о ситуации в Севастополе: "Здесь нет бензина 95-го, и уже начинает пропадать 92-й в двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все остальные заправки и фактически они сейчас монополисты. Поэтому дефицит бензина в городе уже ощущается. Нет в двух крупных сетях из трех". Осипов добавил, что на данный момент проблемы с топливом испытывают две сети - АТАН и ТЭС.
Как рассказал журналист, его коллеги из Симферополя уже докладывают о перебоях с 95-м бензином, но заправиться еще можно. В степном Крыму, где плотность бензозаправок намного ниже, чтобы найти бензин, приходится наматывать десятки километров.
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И вот, казалось бы, к чему эти цифры и как они относятся к перспективам "Северного потока-2" ?
Напомню, что некоторое время назад "Международное Энергетическое Агентство" (IEA) опубликовало исследование о том, каковы перспективы ожидают СПГ в не особо отдаленном, обозримом будущем, эдак до 2040 года. И согласно опубликованным результатам исследования через 23 года доля СПГ на мировом рынке будет составлять 53%. По сути, произойдёт вытеснение традиционной транспортировки газа по трубопроводам.
Однако, если обратить внимание на данные "Международного газового союза" (IGU), бум производства СПГ к 2022 году по настоящему создаст не Катар, или Австралия, а США! Именно в США ожидается скачок производства СПГ с 10 млн тонн до, почти, 70 млн тонн в год, в течение ближайших 5 лет!
Как все прекрасно понимают, семикратный рост производства будет требовать и реализацию СПГ на новых площадках-рынках. И куда отправятся танкеры со свеже-сжиженным природным газом? Именно - туда, куда один очень скандальный трубопровод не то, что может быть не проложен, но и в очень скором времени вовсе окажется ненужным, из-за вытеснения с рынка и неактуальности транспортировки.
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