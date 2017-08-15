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 Экономика, Общество
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Все про:приватизация (820) Минэкономразвития (440) Нефедов (58)

 Ни государственные цирки, ни киностудия Довженко не подлежат немедленной приватизации, - Минэкономразвития

нефедов

Информация о возможной приватизации государственных цирков и киностудий в ближайшее время не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов.

По его словам, приватизации этих объектов можно ожидать не ранее, чем через год. "Однако учитывая, с какой скоростью проходит приватизация, этот срок выглядит популистическим", - отметил он.

"Кабмин утвердил триаж в отношении 3,5 тыс. предприятий. Впервые мы составили список всех государственных предприятий и собрали по ним максимум доступной информации… Это стратегический документ, а не техническое решение по выставлению на продажу. Мы стратегически приняли решение, что, скорее всего, не является священной функцией государства, например, финансировать и руководить цирками. Считаем, что государство должно сконцентрироваться на стратегических объектах. И готовы начать диалог, интересны ли инвесторам эти объекты, готовы ли они присоединяться", - сказал Нефёдов.

В пресс-службе Министерства, в свою очередь, напомнили, что приватизация объектов со статусом "национальный", которым обладают, в частности, Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко, запрещена законодательством. Однако Минэкономразвития подготовило законопроект "О приватизации государственного имущества", который в случае его принятия заменит действующие семь законов о приватизации и позволит правительству проводить ее в соответствии со стратегическим видением.

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"Перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2015-2017 годах, утвержден постановлением Кабинета Министров от 12 мая 2017 года №271. Ни цирки, ни киностудия не подлежат немедленной приватизации. Протокольное решение Кабмина предусматривает, что Минэкономразвития и Фонд государственного имущества должны обработать перечень государственных предприятий, подлежащих приватизации в 2017-2020 гг. и внести на рассмотрение Кабинета Министров соответствующий проект акта относительно изменений в постановление №271. Только после этого можно будет говорить о конкретных временных рамках приватизации", - говорится в комментарии пресс-службы министерства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Национальный цирк Украины, Национальная киностудия им. Александра Довженко и другие объекты культуры вошли в список приватизации на 2017-2020 гг.
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Государственный Цирк - я надеюсь что под этим подразумевается ВР?
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ВР - это уровень ярмарочного балагана. На цирк, являющийся искусством, оно не тянет
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Нас всех реально хотят убедить, что государство - худший собственник и оно не нужно в принципе. Что нужно все распродать и ожидать «магическую руку рынка». Это прямой путь к катастрофе.(с)
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"...об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов", - смотрю на фото и понимаю, что он похож с бородой на ИГИЛовца.
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да ничего удивительного и нет,просто все цирки давно объединили в один, а кино давно уже кончилось
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«О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истреблять их, как желание истреблять крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения».

Лев Толстой. «Хаджи-Мурат».
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Ялтинская киностудия не работает? В Украине как раз кино не кончилось, снимают достаточно много и даже интересное.
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значит кина не будет, а какое кино снимают про боевых мурашей или киборгов, спасающих кырым?
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Ты когда отвечать будешь? А то некультурно ведешь себя.
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матильда..это любовница святого россиян..там еще поклонская рассказала про сцену с колбасой из этого российского шедевра кинематографии..
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не смотрел и не буду, лучше про боевых мурашей книжку почитаю, реально клевая
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Снимают много, но про умирающий Крым снимать не будут.
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Не хочешь отвечать и не нужно, но тогда и я с тобой не говорю.
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FILM.UA Production - виробнича компанія, що випускає телевізійні фільми і серіали. Продакшн-бібліотека кінокомпанії налічує більше 600 годин телепродукту. Серед проектів кінокомпанії:
телефільми «Там, де живе любов» (2006), «Бомж» (2006), «Мій принц» (2006), «Повернути Віру» (2006), «Вихід» (2008), «Тяжіння» (2008), «Таємничий острів» (2009) та ін;Міні-серіали «Полювання на Вервольфа» (2008), «Третього не дано» (2009), «Абонент тимчасово недоступний» (2008), «Паршиві вівці» (2010);Теленовели «Серцю не накажеш» (2007), «Територія краси» (2009), «Сусіди» (2010).
FILM.UA Television - підрозділ, що займається виробництвом телепрограм. В активі компанії програми «Давай одружимося» (2009-2010, українська версія), «Судові справи» (2008-2010, Інтер), «Містичні історії з Павлом Костіциним» (2010, СТБ), «Помилаандерсен» (2010, за форматом Zodiac «Sexy Car Wash» для ICTV) та ін.
FILM.UA Distribution - дистрибуційна компанія, що займається реалізацією всіх видів прав на всі території. Бібліотека компанії налічує більше тисячі годин різножанрового продукту: теле-і кінофільми, серіали, теленовели, документальні проекти, мюзикли. Компанія розміщує як український продукт на зовнішні ринки, так і продукцію світових виробників на українському ринку.
FILM.UA Studio - кіностудія в Києві, що володіє виробничими потужностями та інфраструктурою, необхідною для процесу кіновиробництва. Студія має 5 павільйонів для зйомок: два по 900 м², два по 800 м² і невеликий павільйон на 200 м². Три павільйони знаходяться в стадії будівництва (300 м², два по 1000 м² з висотою стелі не менше 14 м). У павільйонах кіностудії знімалися такі великі телевізійні шоу як перша Фабрика зірок (2007, українська версія, «Новий канал»), Битва екстрасенсів (2007-2008, українська версія, СТБ), "Велика різниця (2009, ТК «ICTV») тощо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Film.UA
И это далеко не все
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та цеж когда було, при пчеловоде и кровавой панде,а шо за последние три года снято? когда мурашей на оскар двинут?
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Ответственности
за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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Ни государственные цирки, ни киностудия Довженко не подлежат немедленной приватизации, - Минэкономразвития
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ДЛЯ ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ШО СРОЧНАЯ И НЕ СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО - ПО СРОКАМ.

ЭТОТ КЛОУН ИЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ТУПО УСПОКАИВАЕТ ОБЩЕСТВО.

КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ НЕМНОГО ВДУМАТЬСЯ, ТО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ПРИВАТИЗАЦИЯ К МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ?

КАКОЕ РАЗВИТИЕ ВИДИТ ЭТА ВЛАСТЬ В ПРОДАЖЕ?

ЭТО ТИПИЧНЫЙ ТОРГАШЕСКИЙ ГЕШЕФТ.

А КАКИЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ МОГУТ БЫТЬ У ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ?

ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИХ ПРИХОДА К ВЛАСТИ РАБОТА ПО ФОРМУЛЕ: КУПИ - ПРОДАЙ.

ПОЭТОМУ В СТРАНЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ: РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, СЕКТОРА ЖКХ, СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.................................



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Примитивные
разговоры "давайте все приватизируем, и будет нам счастье" могли быть
для кого-то откровением лет 25 тому назад. Теперь эти примитивные
"советы" не катят. Престарелый "реформатор" Бальцерович говорят слинял...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНи государственные цирки, ни киностудия Довженко не подлежат немедленной приватизации, - Минэкономразвития
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