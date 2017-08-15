 Ни государственные цирки, ни киностудия Довженко не подлежат немедленной приватизации, - Минэкономразвития

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефёдов.
По его словам, приватизации этих объектов можно ожидать не ранее, чем через год. "Однако учитывая, с какой скоростью проходит приватизация, этот срок выглядит популистическим", - отметил он.
"Кабмин утвердил триаж в отношении 3,5 тыс. предприятий. Впервые мы составили список всех государственных предприятий и собрали по ним максимум доступной информации… Это стратегический документ, а не техническое решение по выставлению на продажу. Мы стратегически приняли решение, что, скорее всего, не является священной функцией государства, например, финансировать и руководить цирками. Считаем, что государство должно сконцентрироваться на стратегических объектах. И готовы начать диалог, интересны ли инвесторам эти объекты, готовы ли они присоединяться", - сказал Нефёдов.
В пресс-службе Министерства, в свою очередь, напомнили, что приватизация объектов со статусом "национальный", которым обладают, в частности, Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко, запрещена законодательством. Однако Минэкономразвития подготовило законопроект "О приватизации государственного имущества", который в случае его принятия заменит действующие семь законов о приватизации и позволит правительству проводить ее в соответствии со стратегическим видением.
"Перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2015-2017 годах, утвержден постановлением Кабинета Министров от 12 мая 2017 года №271. Ни цирки, ни киностудия не подлежат немедленной приватизации. Протокольное решение Кабмина предусматривает, что Минэкономразвития и Фонд государственного имущества должны обработать перечень государственных предприятий, подлежащих приватизации в 2017-2020 гг. и внести на рассмотрение Кабинета Министров соответствующий проект акта относительно изменений в постановление №271. Только после этого можно будет говорить о конкретных временных рамках приватизации", - говорится в комментарии пресс-службы министерства.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Национальный цирк Украины, Национальная киностудия им. Александра Довженко и другие объекты культуры вошли в список приватизации на 2017-2020 гг.
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телефільми «Там, де живе любов» (2006), «Бомж» (2006), «Мій принц» (2006), «Повернути Віру» (2006), «Вихід» (2008), «Тяжіння» (2008), «Таємничий острів» (2009) та ін;Міні-серіали «Полювання на Вервольфа» (2008), «Третього не дано» (2009), «Абонент тимчасово недоступний» (2008), «Паршиві вівці» (2010);Теленовели «Серцю не накажеш» (2007), «Територія краси» (2009), «Сусіди» (2010).
FILM.UA Television - підрозділ, що займається виробництвом телепрограм. В активі компанії програми «Давай одружимося» (2009-2010, українська версія), «Судові справи» (2008-2010, Інтер), «Містичні історії з Павлом Костіциним» (2010, СТБ), «Помилаандерсен» (2010, за форматом Zodiac «Sexy Car Wash» для ICTV) та ін.
FILM.UA Distribution - дистрибуційна компанія, що займається реалізацією всіх видів прав на всі території. Бібліотека компанії налічує більше тисячі годин різножанрового продукту: теле-і кінофільми, серіали, теленовели, документальні проекти, мюзикли. Компанія розміщує як український продукт на зовнішні ринки, так і продукцію світових виробників на українському ринку.
FILM.UA Studio - кіностудія в Києві, що володіє виробничими потужностями та інфраструктурою, необхідною для процесу кіновиробництва. Студія має 5 павільйонів для зйомок: два по 900 м², два по 800 м² і невеликий павільйон на 200 м². Три павільйони знаходяться в стадії будівництва (300 м², два по 1000 м² з висотою стелі не менше 14 м). У павільйонах кіностудії знімалися такі великі телевізійні шоу як перша Фабрика зірок (2007, українська версія, «Новий канал»), Битва екстрасенсів (2007-2008, українська версія, СТБ), "Велика різниця (2009, ТК «ICTV») тощо.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Film.UA
И это далеко не все
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за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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ДЛЯ ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ШО СРОЧНАЯ И НЕ СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЛЬКО - ПО СРОКАМ.
ЭТОТ КЛОУН ИЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ТУПО УСПОКАИВАЕТ ОБЩЕСТВО.
КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ НЕМНОГО ВДУМАТЬСЯ, ТО КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ПРИВАТИЗАЦИЯ К МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ?
КАКОЕ РАЗВИТИЕ ВИДИТ ЭТА ВЛАСТЬ В ПРОДАЖЕ?
ЭТО ТИПИЧНЫЙ ТОРГАШЕСКИЙ ГЕШЕФТ.
А КАКИЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ МОГУТ БЫТЬ У ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ?
ЕСЛИ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ИХ ПРИХОДА К ВЛАСТИ РАБОТА ПО ФОРМУЛЕ: КУПИ - ПРОДАЙ.
ПОЭТОМУ В СТРАНЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ: РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ, СЕКТОРА ЖКХ, СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА.................................
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разговоры "давайте все приватизируем, и будет нам счастье" могли быть
для кого-то откровением лет 25 тому назад. Теперь эти примитивные
"советы" не катят. Престарелый "реформатор" Бальцерович говорят слинял...
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