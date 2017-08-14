 Полторак в Варшаве провел встречу с министром обороны Польши Мацеревичем

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
В ходе брифинга для прессы после встречи шеф польского оборонного ведомства заявил, что Польша и Украина остаются стратегическими партнерами, чье сотрудничество имеет долгую историю. Мацеревич подчеркнул значимость вклада Армии Украинской Народной Республики в разгром большевистских войск в ходе Варшавской битвы 1920 года.
В свою очередь генерал Полторак отметил, что Польша и Украина всегда сильны тогда, когда действуют вместе.
После встречи оба министра отправились на Православное кладбище в Варшаве, чтобы возложить венки на могилах воинов УНР, которые ровно 97 лет назад проливали свою кровь, защищая Польшу от российской нашествия.
Завтра, 15 августа, в День Войска Польского, Полторак будет представлять Украину на военном параде в Варшаве. В свою очередь, Мацеревич 24 августа прибудет в Киев, чтобы на параде по случаю Дня независимости представлять Республику Польша.
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Тимошенко проигнорировала официальное опровержение Украиной провокационной информации о "поставках двигателей для межконтинентальных ядерных ракет в Северну Корею",
лидер оппозиционной парламентской фракции "Батьківщина", фактически, выбрала сторону Путина и РФ, допустив возможность мифических поставок в Северную Корею ракетных двигателей.
Тимошенко возложила вину на украинського Президента и правительство страны "гипотетически", а после удалила запись со своего официального аккаунта Facebook, ссылаясь на "фейковость первоисточника".
Нет, родная, так не пройдёт!
Фейк - это мистификация или распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
А в случае Тимошенко К° мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией против Украины, её безопасности которую осуществили спецслужбы РФ с помощью информационных технологий, и в этой провокации Тимошенко приняла участие в интересах провокатора,
что, к сожалению, есть лишним подтверждением антигосударственной деятельности
лоббистов и союзников Кремля во фракции парламентской оппозиции ...
P.S
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Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко объяснил фразу «Ахмат» - сила», которую глава города произнес в компании главы Чечни Рамзана Кадырова.
Это тоже самое, что и "ЧЕЧНЯ ЭТО КРУТО"
Источник: http://rusnext.ru/news/1502710845 :D
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