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 Политика Украины
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 Полторак в Варшаве провел встречу с министром обороны Польши Мацеревичем

полторак мацеревич

14 августа, в рамках двухдневного визита в Польшу, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с министром национальной обороны Польши Антони Мацеревичем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В ходе брифинга для прессы после встречи шеф польского оборонного ведомства заявил, что Польша и Украина остаются стратегическими партнерами, чье сотрудничество имеет долгую историю. Мацеревич подчеркнул значимость вклада Армии Украинской Народной Республики в разгром большевистских войск в ходе Варшавской битвы 1920 года.

В свою очередь генерал Полторак отметил, что Польша и Украина всегда сильны тогда, когда действуют вместе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучшая армия из когда-либо существующих в Украине", - польские эксперты оценили изменения в ВСУ, начиная с 2014 года

После встречи оба министра отправились на Православное кладбище в Варшаве, чтобы возложить венки на могилах воинов УНР, которые ровно 97 лет назад проливали свою кровь, защищая Польшу от российской нашествия.

Завтра, 15 августа, в День Войска Польского, Полторак будет представлять Украину на военном параде в Варшаве. В свою очередь, Мацеревич 24 августа прибудет в Киев, чтобы на параде по случаю Дня независимости представлять Республику Польша.

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Действительность ужасней, чем кажется на первый взгляд:
Тимошенко проигнорировала официальное опровержение Украиной провокационной информации о "поставках двигателей для межконтинентальных ядерных ракет в Северну Корею",
лидер оппозиционной парламентской фракции "Батьківщина", фактически, выбрала сторону Путина и РФ, допустив возможность мифических поставок в Северную Корею ракетных двигателей.
Тимошенко возложила вину на украинського Президента и правительство страны "гипотетически", а после удалила запись со своего официального аккаунта Facebook, ссылаясь на "фейковость первоисточника".
Нет, родная, так не пройдёт!
Фейк - это мистификация или распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
А в случае Тимошенко К° мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией против Украины, её безопасности которую осуществили спецслужбы РФ с помощью информационных технологий, и в этой провокации Тимошенко приняла участие в интересах провокатора,
что, к сожалению, есть лишним подтверждением антигосударственной деятельности
лоббистов и союзников Кремля во фракции парламентской оппозиции ...
P.S
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Бутусов: ложную информацию о действиях добробатов под Иловайском распространяла Администрация Президента gordonua.com/news/war/butus… pic.twitter.com/qf4uBtPqjP
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В аппарате губернатора Петербурга объяснили фразу «Ахмат» - сила»
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко объяснил фразу «Ахмат» - сила», которую глава города произнес в компании главы Чечни Рамзана Кадырова.

Это тоже самое, что и "ЧЕЧНЯ ЭТО КРУТО"
Источник: http://rusnext.ru/news/1502710845 :D

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ездыло, хватит кататься пора армией серьезно заняться
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есть лингвистический тест определяющий лишнюю хромосому, че с этим делать?
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Вконец дебильное название темы - провел встречу, Его просто приняли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак в Варшаве провел встречу с министром обороны Польши Мацеревичем
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