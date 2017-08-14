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 За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев

лиев

За последние полгода на отдых в оккупированный Россией Крым приехали лишь 100 тысяч граждан Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

По его словам, до оккупации полуостров посещали около 4 миллионов украинских туристов. По словам Лиева, отказ граждан Украины отдыхать в Крыму является "протестом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турпоток в оккупированный Крым со стороны материковой Украины неуклонно снижается, - Госпогранслужба

Напомним, оккупационные власти утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек. По данным "министерства курортов и туризма", с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска "Армянск" и "Чонгар" в этом году прибыли всего 5% отдыхающих.
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так туда уже и кацапы ехать не хотят, тот кто был плюется и передает другим что-бы не ехали
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это двойной стандарт Украины, и Порошенка.Как бы он там не кричал о проевропейском курсе, об армии, на самом деле для победы в конфликте он ничего не делает. Как и для экономического развития Украины. Вроде лозунги верные, а дело пшик. Про экономику даже лозунгов нет. В социальной сфере дело вроде пошло, а для бизнеса - ноль. Все для своего кармана, и для кармана своего клана. Не, Гарант не патриот. Не патриот украинский Гарант. Что может быть хуже?
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Одні до агресора батрачити їдуть, другі свої жо..пи на пляжах гріти..так тоді що у нас війна, не війна, АТО чи може війна для дурних ло..ів, а для шоколадної банди хороші торгові партнери?
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так може вони крисян рахували що туди-сюди їздять? Сподіваюсь, що всі "відпочивальники" записані в бази даних.
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Сегодня прошел 200 метров и сорвал около 50-ти свежих объявлений, зазывающих в Крым, с номерами телефонов укр. и рос. операторов, а также объявления по перевозке автобусом в Питер и Мацкву. Пока Петя будет себя вести, как шлюха, и вашим и нашим, Крыма и Донбасса нам еще долго не видать.
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Минпром РФ предложил разрешить чиновникам принимать подарки дороже 3000 р., если это изделия "народных художественных промыслов":За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев - Цензор.НЕТ 4619
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кацапы. а ну после вставания с бутылочки хором ,,чечня круто"
Губернатор Петербурга Полтавченко и Рамзан Кадыров скандируют «Ахмат - сила!»

https://www.youtube.com/watch?v=Yd4QNQgLVZo
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Чеченцы действительно крутые ребята. Даже на Крещатике в воскресенье свой флаг развернули.
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100 000 - а) имеют деньги на отдых в Крыму, который и в былые времена не был самым дешёвым б) помогают таким образом врагу. Взять этих 100 000 и вычислить. Ну в чём проблема размещать их на доску "почёта" по месту жительства? Чтобы каждый знал кто занимается вредительством.
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Остается только наедятся что этим "потоком" проституток пользуется органы разведки.
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кацапи не слов`яни, це - козломорді тварюки, смердючі екскременти хана Батия
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Є деякі поодинокі,але цікаві випадки.Сам припухаю.Розмова зі знайомим:- Паразит,ти якого в той Крим кожен рік прешся? - Шо значить "якого"?Крим - це Україна. - Та ти ж тим падлюкам запроданцям НАШІ гроші везеш? - Ха,щє не народилось те кацапездало,щоб на мені заробило.Зараз я їм так зайо... мізки,що відпочинок мені виходить десь відсотків на 40 меньше ніж до 14-го року.
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по возвращению с прекрасного отдыха,этим уставшии и отдохнувшим "гражданам" обменять паспорта на новые аусвайсы для унтерменшей. Вот например...
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Паспорт негромадянина має бути без Герба.
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"Если в июле 2016 года админграницу пересекли 363 тысячи человек и 63 тысячи транспортных средств, то в июле 2017-го - 323 тысячи человек и 47 тысяч транспортных средств."

https://censor.net.ua/news/450463/turpotok_v_okkupirovannyyi_krym_so_storony_materikovoyi_ukrainy_neuklonno_snijaetsya_gospogranslujba

300 тыс в месяц. Но это не туристы. Просто командированные по делам бизнеса.
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100 тысяч, а раньше миллионами считали!
Но, все равно, как по мне, еще слишком много в Украине ватников.
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Здорово. Списки есть, если они проходили украинский погранконтроль.
Проверяйте, как и зачем они отдыхали на оккупированной территории.
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Ну принаймі не 2 млн. Як раніше))
А буде ще менше щороку- і нема чого раші радіть, бо здебільшого українці в криму відпочивали, а тепер і їх не буде і материк рідний їм зась що надасть ( прощавай вода дніпрвська, шарова електрика і багато іншого)
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Щось мені підказує,що хоч ти там мені і лайкнув,але ми явно не друзі.Мені навіть здається,що крисянами трошки засмерділо.
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Во первых, я никому не лайкаю, а просто нажимаю "Мне нравится" если нравится написанное. А оправдываться перед тобой? Да на)(уй оно мне?
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Відповідаю на обидва твої питання.1.Не треба.2.А я єбу?
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їдуть? нехай! а назад не впускати ! це ж потенційні зрадники і колаборанти, для чого вони тут?
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Люди по своей стране путешествуют, т.к. Крым - Украина. Или?...
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Большинство через РФ летают, чтобы в очереди на границе не стоять.
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alks, Крим не прощається
А от ватників- точно позбудемось)))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев
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