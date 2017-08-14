 За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.
По его словам, до оккупации полуостров посещали около 4 миллионов украинских туристов. По словам Лиева, отказ граждан Украины отдыхать в Крыму является "протестом".
Напомним, оккупационные власти утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек. По данным "министерства курортов и туризма", с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска "Армянск" и "Чонгар" в этом году прибыли всего 5% отдыхающих.
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https://www.youtube.com/watch?v=Yd4QNQgLVZo
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https://censor.net.ua/news/450463/turpotok_v_okkupirovannyyi_krym_so_storony_materikovoyi_ukrainy_neuklonno_snijaetsya_gospogranslujba
300 тыс в месяц. Но это не туристы. Просто командированные по делам бизнеса.
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Но, все равно, как по мне, еще слишком много в Украине ватников.
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Проверяйте, как и зачем они отдыхали на оккупированной территории.
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А буде ще менше щороку- і нема чого раші радіть, бо здебільшого українці в криму відпочивали, а тепер і їх не буде і материк рідний їм зась що надасть ( прощавай вода дніпрвська, шарова електрика і багато іншого)
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А от ватників- точно позбудемось)))
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