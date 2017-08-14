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 Житель Николаева подозревается в развращении 11-летней дочери

наручники

В Николаеве задержан мужчина, подозреваемый в растлении собственной дочери.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 44-летний муж развращал их 11-летнюю дочь.

По словам матери, она стала свидетелем противоправных действий, когда случайно вошла в гараж на территории ее домовладения. В дальнейшем выяснилось, что указанный случай был не единичный. Напуганная девочка сначала отказывалась рассказывать, что произошло, но потом все же призналась, что подобное отец делал с ней неоднократно.

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Полицейские задержали злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Суд, удовлетворив ходатайство следователя, избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
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иопнутый - ну что он хотел и что мог получить от ребёнка - ну дурной он на всю голову.
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Это не мастер по ремонту телевизоров, со знанием английского языка?
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Отрезать то чем ее родил и в зону зекам на утеху, подонок больной.
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Неа , ему дадут Героя Украині и трехкомнатную в центре Киева .
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