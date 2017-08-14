 Житель Николаева подозревается в развращении 11-летней дочери

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, к правоохранителям обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 44-летний муж развращал их 11-летнюю дочь.
По словам матери, она стала свидетелем противоправных действий, когда случайно вошла в гараж на территории ее домовладения. В дальнейшем выяснилось, что указанный случай был не единичный. Напуганная девочка сначала отказывалась рассказывать, что произошло, но потом все же призналась, что подобное отец делал с ней неоднократно.
Полицейские задержали злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Суд, удовлетворив ходатайство следователя, избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.
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