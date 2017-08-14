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Все про:Польша (4012) декоммунизация (430)

 В Польше до 2 сентября должны декоммунизировать 943 улицы

В Польше до 2 сентября должны декоммунизировать почти 1000 названий улиц и других объектов, пропагандирующих тоталитарные режимы, в частности коммунизм. В целом речь идет о 943 названиях. Соответствующее решение принял Институт национальной памяти страны на основе соответствующего закона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

Как стало известно, объекты, подлежащие действию так называемого закона о декоммунизации, выбрал Институт национальной памяти Польши (ИНП). Изменения в названия улиц и объектов должны внести органы местной власти.

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"До сих пор ИНП выдал 336 заключений, указывая 943 улицы как подлежащие действию закона. Органы местной власти, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт национальной памяти помочь в проверке названия улицы", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что перечень объектов постоянно пополняется. Сейчас в списке 107 названий улиц.

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Согласно польскому законодательству, если до 2 сентября этого года органы местной власти не изменят названия улиц, тогда это будут делать воеводы, предоставляя новые названия.

Соответствующие изменения предусмотрены законом от 1 апреля 2016 о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.

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Согласно документу, "названия зданий, сооружений и объектов общественного назначения, в частности дорог, улиц, мостов и площадей, предоставленные органами местной власти, не могут увековечивать лиц, организации, события и даты, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй, а также другим способом пропагандировать такие режимы".

А вот пропагандой коммунизма считаются также названия, напоминающие о лицах, организации, события или даты, символизирующие репрессивную, авторитарную и несуверенным систему власти в Польше в 1944-1989 годах.

В списке имен, подлежащих декоммунизации - объекты, посвященные Красной армии, так называемому польско-советском братству оружия, советским партизанам, чиновникам народной власти, Народной гвардии, Народной армии.

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Как ти думаешь Львов декоммунизируют. Я бы так, чтобы переименовали в Лемберг.
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А что там с новим паспортом, с фото Львова?
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Пока ничего . Сказали , что будут обсуждать . 90 польских деятелей культуры призвали отказаться от этой идеи .
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ниче,лет через шестьдесят придется все обратно коммунизировать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше до 2 сентября должны декоммунизировать 943 улицы
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