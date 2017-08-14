 С завтрашнего дня российские войска начнут прибывать в Беларусь для участия в учениях "Запад-2017"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
"Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения во время учений, в качестве войск обозначения с 15 августа прибывают военные части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск", - говорится в сообщении белорусского министерства обороны..
Проведение же самих учений запланировано на 21-25 августа, то есть одновременно с празднованием Дня Независимости Украины.
При этом в Украине не исключают, что после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2017" российский военный контингент может остаться в Беларуси, чтобы таким образом давить на Украину и страны НАТО.
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С завтрашнего дня российские войска начнут прибивать в Беларуси за участие в учениях "Запад-2017"
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Интересно,они хоть с знаками различия будут или снова под "апалчение" косить будут?
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