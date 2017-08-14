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Все про:армия РФ (6748) Беларусь (2680) Россия (71849) учения (1918)

 С завтрашнего дня российские войска начнут прибывать в Беларусь для участия в учениях "Запад-2017"

армия-рф

Военнослужащие вооруженных сил России для участия в учениях "Запад-2017" начнут прибывать в Беларусь уже завтра, 15 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

"Для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения во время учений, в качестве войск обозначения с 15 августа прибывают военные части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск", - говорится в сообщении белорусского министерства обороны..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусско-российские учения "Запад-2017" представляют большую угрозу для стран НАТО, чем для Украины, - посол Кизим

Проведение же самих учений запланировано на 21-25 августа, то есть одновременно с празднованием Дня Независимости Украины.

При этом в Украине не исключают, что после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2017" российский военный контингент может остаться в Беларуси, чтобы таким образом давить на Украину и страны НАТО.

Смотрите также: РФ использует маневры "Запад-2017" для прикрытия переброски ударных бронетанковых групп к границе Украины, - InformNapalm. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Ясний-красний, наближається день Незалежності.
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Белорусі нам браа-ааатья ! Так пела раньше лохня на Цензоре ... А шо теперь будет петь ?
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У украинцев только три брата. Авиация, флот и сенатор Маккейн.
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Авиация у нас - гавно мамонта из прошлого века , флота нема , а вместо Маккейна , я предпочту Мэттиса . Как по мне , он нормальній хлопец
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Пороховня , здрісни . Без тебя разберемся
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Моторола и батальон Спарта провели тактические учения
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А так гораздо лучше
С завтрашнего дня российские войска начнут прибивать в Беларуси за участие в учениях "Запад-2017"
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Вата, гробы с собой не забыли взять или привыкли к мобильным крематориям.
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они привыкли к украинским придорожным канавам.
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С завтрашнего дня российские войска начнут прибывать в Беларусь для участия в учениях "Запад-2017"

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Интересно,они хоть с знаками различия будут или снова под "апалчение" косить будут?
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Официальная дата начала оккупации Беларуси, печальненько
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Лукашенко считает, что Беларусь в Европе никому не нужна и без российских рынка и ресурсов обречена на нищенское существование. А большинство беларусов, в силу отсутствия вольного украинского духа, ему верят
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Да так по сути и есть,к сожалению. Беларусь кацапы раграблена намного больше чем Украина. Достаточно кацапам перестать закупать беларуские товары и давать кредиты на прожирание и уровень жизни в Беларуси упадет раз в 5
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Она не разргаблена. Она изначально бедная. Песочек, болото и отсутствие полезных ископаемых
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Надеюсь джавелины поступят в срок встречать орков или хотя бы наши наштампуют стугны в больших количествах
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ну, что за Луку, стоя, не чокаясь!!! правда он об этом ещё не знает!!!!
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