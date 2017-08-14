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 Общество
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 На одесских пляжах не рекомендуют купаться

пляж

Госпродпотребслужба рекомендует временно воздержаться от купания на морских пляжах Одессы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, из-за ливней, которые прошли 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы. Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 11 городских пляжах Киева ограничили или запретили купание

Напомним, ночью в Одессе прошел сильный ливень, который затопил городские дороги.
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В Украине на пляжах вредно купаться...
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всегда лучше дикарём купаться, я вообще не знаю кому нравится на пляжах если это конечно не закрытые индивидуальные, там же народу полно, шум, визг, дети кричат собаки бегают, кто-то пьяный кто-то ещё что-то
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Поки Крим під окупаціює, все Чорне Море тимчасово небезпечне.
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Ну не настільки, щоб у ньому не можна було купатися.
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правильне рішення. кишечну паличку 100 % не підхватиш.
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Кишечная палочка всегда в кишечнике, потому так и называется. Активизируется только при ослаблении иммунитета, от алкоголя, например.
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реально ми шуткували. я наприклад під шафе ніколи за кермо не сідаю.правило у мене таке. із чого ви взяли що тут депутати чи мінти-пропойці прозмовляють ?
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"подшофе". А не садишься потому, что машины нет. Не заработал ещё на пропаганде алкоголя.
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На 100 граммах мало, кто останавливается. Но и 100 граммов могут вызвать инфаркт, видел такое один раз.
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ми люді закальонні! і в не такі морози в хаті срали.
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Паскудить украинский язык прикольно только врагам Украины.
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Бухому мона. Біля нього вся мікроба дохе на три метри.
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шановний ось за цю картинку взагалі можуть сказать що я хуже паніна....хунта якась :D

На одесских пляжах не рекомендуют купаться - Цензор.НЕТ 4005
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Так что, в море безопасно только мочиться ?

До особого распоряжения ?
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пройшов дощ, фекалії з берега змило в море й тепер замість моря води в Одесі море фекалій.
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на березі лежали, нікуди не йшли, як і по всій Україні, просто в Одесі ще море є.
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чуть другое, но душе радостно:
э рюске и их подхлебники - вы там держитесь, здаровья и крепчаитесь:
Чистая прибыль "Газпрома" за полгода снизилась в 11 раз
56 минут назад
http://www.delfi.lv/biznes/economy/chistaya-pribyl-gazproma-za-polgoda-snizilas-v-11-raz.d?id=49141185
Чистая прибыль публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" с января по июнь составила 17,376 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете о развитии компании за II квартал 2017 года, опубликованном на сайте "Газпрома". Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года, когда ее доход составил 194,417 млрд рублей алё, по чём Крымскии квадратный метр, дэфективные
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Это не прибыль уменьшилась а расходы на новые направления, только на Турецкий поток пару лярдов зелени ушло.
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заполняем пляжи крысма?.... рыгоаналы двинулись в бой?....
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На одесских пляжах купаться не рекомендуется... Ну а в море то можно?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа одесских пляжах не рекомендуют купаться
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