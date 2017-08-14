 На одесских пляжах не рекомендуют купаться

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на горсовет, из-за ливней, которые прошли 14 августа, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей.
С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, рекомендуется временно воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы. Данные рекомендации будут действовать до особого распоряжения.
Напомним, ночью в Одессе прошел сильный ливень, который затопил городские дороги.
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За час до начала матча «Зенит» - «Ахмат» председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов выложил в своем Instagram ролик, где вместе с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым выкрикивает кричалку «Ахмат - сила!» Даудов написал: «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ! АХМАТ-СИЛА». Политики во время съемки сидят за накрытым столом в саду.
Полтавченко вместе с официальной делегацией отправился в Чечню в начале августа, напоминает издание «Мой район». Во время визита гости возложили цветы на могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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До особого распоряжения ?
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э рюске и их подхлебники - вы там держитесь, здаровья и крепчаитесь:
Чистая прибыль "Газпрома" за полгода снизилась в 11 раз
56 минут назад
http://www.delfi.lv/biznes/economy/chistaya-pribyl-gazproma-za-polgoda-snizilas-v-11-raz.d?id=49141185
Чистая прибыль публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" с января по июнь составила 17,376 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете о развитии компании за II квартал 2017 года, опубликованном на сайте "Газпрома". Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года, когда ее доход составил 194,417 млрд рублей алё, по чём Крымскии квадратный метр, дэфективные
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