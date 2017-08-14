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Все про:Корбан (537) Иловайск (343)

 Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском

корбан

Экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан считает, что правоохранительные органы провели качественное расследование трагедии под Иловайском в августе 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корбан отметил: " Ознакомился с результатами расследования Иловайской трагедии. Я редко одобряю действия власти, но это расследование сделано профессионально. Хочу поблагодарить следственную группу, лично прокуроров Анатолия Матиоса и Юрия Луценко при которых расследование появилось и увидело свет. Да, оно не полное, но важное, историческое.

Также читайте: Иловайская трагедия: ГПУ обнародовала финальные результаты расследования

Для особо злобствующих - сообщаю: камень с души не упал, поскольку целый ряд людей знают и носят в себе всю правду об этой трагедии.

Также читайте: Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ

Меня заинтересовали некоторые моменты:

1. Муженко 12 раз говорил по телефону с нач ГШ РФ. И после этого колонну наших войск расстреляли. Как уток на охоте. Говорили и не договорились.

2. В опубликованном не нашёл легенд о том, что Коломойский и Корбан командовали иловайской операцией, тем более для защиты своих частных интересов. Фактов нет. Но да, мы знали о том что там происходит или догадывались...

3. Отдельно дана оценка проведению парада на Крещатике в день трагедии. И мы все понимаем что вопрос чисто имиджевый, скорее даже риторический. Это техника не решила бы исход битвы. Это очевидно. Просто осадок остался неприятный.

4. И самое главное - у следствия достаточно доказательств агрессии РФ против независимой Украины. И в этом месте можем вернуться к пункту 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ

Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости. Виновные рано или поздно будут преданы в руки правосудия.

Да, погибших уже никто не вернёт их матерям и жёнам, но и память о них теперь не смогут стереть, - ни те кто убивал и не те кто отдавал ошибочные приказы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ

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та немає ніякого розслідування і не буде. раССєя винувата однозначно.вона повинна понести кару..... і все ви думаєте ? нравильно-все....адже наші хєнєрали і головнокомандувач не можуть самі себе посадить .
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кто поехал по согласованому "зеленому коридору"- погибли. кто наплевал на указания и поехал полями- выжил. делайте выводы
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Вторым должно быть признания римского статуса МУС,иначе эти расследования филькина грамота
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Что это даст? Не говоря уже о том, что официально Украина уже давно подала письмо в МУС с подтверждением признания.
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Ну зачем ты не правду говоришь,а сашок тебе сразу лайкнул,ратифицировала давно,да,но не признала,а без признания римского статута МУС не будет рассматривать военные преступления хуйла,а в изменениях в Конституцию по судебной реформе,гарант отложил признания римского статута на три года,можешь с сашей пасматреть и повысить свой уровень знаний
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" Ну зачем ты не правду говоришь,а сашок тебе сразу лайкнул "

А дріщатик не читая ее лайкает . К концу рабочего дня , у дрішли уже очи вітекают . Можешь у него сам спросить , он подтвердит
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Я и так знаю,это лайкая другим не читая,он себе авансом выклянчивает лайк,а к другим людям цепляется,что бы заполучить ответ для отчета за смену,я его уже как попрошайка по другому и не называю
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Так ратифицировала Украина или признала, а то вводите вдвоём в заблуждение народ?
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Гарсия Укр . Если это так , если отложил рассмотрение - значит " ворон ворону глаз не выклюнет "
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" Украина признала юрисдикцию МУС, но не желает ратифицировать Римский статут, который является учредительным документом этой инстанции. "
http://news.liga.net/interview/politics/8696377-rimskiy_statut_pochemu_ukraina_upuskaet_shans_nakazat_agressora.htm

Есть разница между признанием, как написано в посте Irada, и ратификацией.
Может - нет?
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минута в минуту с рф а пока фатит OOO Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации OOO Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
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по твоих конвенциях решения международного суда ООН будут иметь рекомендательный характер и ничего больше,пример Грузия,в промежуточном варианте суд не нашел доказательств в поданных Украиной исках,на предмет финансирования россией терроризма,скорей всего и заключительный вердикт,будет тот же
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Саша Крест, если офигели от оценки Корбана "самый важный шаг" и ",правоохранительные органы провели качественное расследование трагедии под Иловайском в августе 2014 года", то не только вы. Если от самого доклада ГПУ о трагедии под Иловайском, то ничего другого нечего было и ожидать и офигеть не от чего. Надут очередной мыльный пузырь.
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Від того, що Корбан заговорив- в першу чергу. Його довго не чутно було.
Міжнародний суд розбереться-бульбашка чи ні.
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так кто виновен? или это очередной повод бухнуть?
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Сколько верёвочке не виться, а конец будет один!
Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском - Цензор.НЕТ 1084
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Сьогодні влада каже нам, що в загибелі сотень героїв під Іловайськом винні Путін та його армія. І це правда. Але це лише частина гіркої правди.
Якщо ви спитаєте, яким чином сталася ця жахлива за масштабами трагедія, то я скажу вам - вона стала можливою лише через зрадницьку безвідповідальність та службову халатність таких двох ключових осіб, як генерал #Муженко (начальник Генштабу) та генерал #Гелетей (на той час Міністр оборони України).
Ці дві особи вже 23 серпня 2014 року знали, що армія РФ масовано зайшла на територію України та почала оточення нашого угруповання під Іловайськом! І ці генерали мали прийняти рішення: або терміново підсилювати цю ділянку фронту боєздатними підрозділами, йти у наступ та знищувати ворога, або ж із метою запобігання оточення терміново виводити наші війська.
Але вони НІЧОГО не зробили. Ані першого, ані другого. Вони з кимось вели якісь перемовини, про щось домовлялися; журналістам та суспільству розповідали, що ніякого оточення немає, а бійцям, які вже перебували в оточенні, наказували в жодному разі не кидати свої позиції і чекати подальших вказівок.
Подальші вказівки були отримані через ШІСТЬ днів! Цього часу виродкам-росіянам було більше ніж достатньо, щоб звести три (!) кільця щільного оточення. Муженко і Гелетей запевнили наших героїв у тому, що "зелений коридор" гарантовано і можно виходити. Це саме в особистій телефонній розмові підтвердив президент #Порошенконашому комбату Семен Семенченко. І хлопці почали вихід. Що сталося потім, усім вам відомо - їх усіх знищили, розстріляли з гармат, прямою наводкою, наче в тирі...
Пізніше стався 32-й блок-пост на Бахмутці - якщо ще хоч хтось пам'ятає, що там відбувалося і скільки брехні ми почули тоді. Далі була трагедія ДАПу. Нікому незрозуміла організація оборони Вуглегірська, його послідовна здача і відсутність реальних намагань його відбити. Потім, в ніч на 9 лютого 2015 року, жахлива за своїми наслідками, зрадницька, взагалі без бою, без жодного пострілу (!!!) здача ключового села Логвіново, на якому росіяне перекрили трасу і де-факто замкнули Дебальцевскій котел.. А нам усім увесь цей час, згадайте, увесь цей час так само розповідали, що котла не буде, що його нема, що його ось-ось не буде.. І зрештою завершилося усе це здачею усього Дебальцевського плацдарму і смертю багатьох наших героїв - справжніх, мужніх, самовідданих, які пішли від нас назавжди...
І знаєте, хто керував військами під час усіх цих трагічних поразок? Усе той же генерал Муженко - начальник Генштабу. Він керує і досі, якщо хтось не в курсі. А єдиний, хто винен - це Путін. Тисячи життів, які можно було б вберегти - це усе до Путіна. Ви скажете - це ж війна, друже.. І я би з вами погодився, якби не бачив на власні очі усе те, що там і яким чином взагалі відбувалося. І за це знають усі, хто там був і лишився живий. Але суду, відкритого та прозорого, на якому би уся Україна могла побачити і пересвідчитися у зраді наших генералів - того суду не буде, бо то усе Путін. Ось і усе.
P.S.: вони думають - усе добре, кінець, винуватих призначили, своїх прикрили і на посадах далі лишили, й поставили крапку у справі. Але то не крапка, і не кінець - то тільки початок. Початок вашого кінця, мерзота.
P.P.S.: до речі, за попередніми результатами тимчасової слідчої комісії ВР України, яка розслідувала причини Іловайської трагедії ще восени 2014-го, було повідомлено, що до трагедії призвели у тому числі і "неадекватні дії Міністра оборони Гелетея та начальника Генштабу Муженко", але кому то цікаво?..



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soren, усе ви вірно описали, але чомусь "забули" про існування Верховного Головнокомандувача збройними силами президента України, який приймає або від імені якого приймають рішення по діях ВСУ.
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Вспомните как эти два "выдающиеся полководцы" Гелетей и Муженко "взяли" Славянск без единого выстрела а вернее поменяли его на два мегаполиса и 450 км границы выпустив банду Гиркина окружённую в Славянске тройным кольцом и не имевшую даже патронов и горючего для броников которые они и бросили в Славянске. Выпустили под марш "Славянки". Именно тогда и началась большая война и все те трагедии которые произошли позже и Илловайск в том числе.А вот в Донецк и Луганск не была направлена ни одна рота ВСУ хотя на то время там не было боевиков,они были заблокированы в Славянске. Именно там Гиркин получил и личный состав и оружие и арту и танки и "Грады",и "Буки" через открытую дыру на границе с Россией. Уже потом в свинячий голос на границу были брошены солдатики на убой под перекрёстный огонь сепаров и россиян которые лупили "Градами" с обеих сторон. Таких "полководцев" нужно было ещё тогда к стенке поставить но Порошенко их осыпал почестями,медалями и званиями.
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по деяким данним гіркін 2 ляма зєлєні откашляв нашим хєнєралам за вихід з облоги.
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От ти, і таке як ти - тупо брешуть, обливають лайном... Перекрутити, поставити з ніг на голову... Такі тепер підтримують будь-яких злочинців, підбурюють до будь-яких злочинів. Невже все це "заради правди"!? То чому тебе тоді обурює така влада!? Вона така ж точно, як ти. Ти і такі як ти повністю достойний її, а вона - тебе.
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Soren совершенно с вами согласен это мудаки генералы !! А вот если бы они поставили в известность нашего Главнокомандующего , то несомненно была бы сокрушительная победа .
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Думаю при новом президенте этот вопрос еще поднимут
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я вообще думал что корбан сидит а когда его выпустили?
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а инфаркт у кого был при задержании? правда его потом на подписку отпустили, и гуляла фотка как он бухал с корешами на 2-ой день "инфаркта". А потом вроде снова задержали, не? Очередные маски-шоу короче....
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я уже писал, но повторюсь..
куйло не мог позволить, чтоб украинские патриоты вскрыли этот донбасский гнойник..а пэтя, не мог позволить, чтоб эти самые патриоты вернулись в Киев с победой..Вот две основных причины трагедии..
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У Пети и пуйла думаю договоренность существует, чтобы эта война на даунбассе никогда незаканчивалась, пока война, пока Петя президент.
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То есть ты признал, что ВСУ без чьего-то позволения ни на что не способны?
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витиевато, больше похоже на стёб или на издевку
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Как Человек отделяет Вранье от Правды и у кого какая Правда ,- Имеем то , что Имеем. Хулим , то , что , сами имеем в Душе и тем негодуем.
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Интересно, что доклада в свободном доступе нет. Каким образом с ним ознакомился Корбан?
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Tatyana Pomolova, "Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) опубликовала результаты расследования событий в так называемом «Иловайскому котле» в Донецкой области", - такое сообщение сегодня можно прочесть в большинстве украинских интернет-агентств. Например, https://www.facenews.ua/news/2017/371354/
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Самая подоночная нация рашки .Украина на долго запомнит СЛОВО ОФИЦЕРА подонка под Иловайском . Рашская мразь дорого заплатит за расстрел . И отвечать будет не только Ху.. ло Педафил . Его кацапы раньше придушат под его унитазом . Отвечать будут все кацапы годами .
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чем качественней расследование,тем полней стакан у пгокугога
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭто расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском
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