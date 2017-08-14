 Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Корбан отметил: " Ознакомился с результатами расследования Иловайской трагедии. Я редко одобряю действия власти, но это расследование сделано профессионально. Хочу поблагодарить следственную группу, лично прокуроров Анатолия Матиоса и Юрия Луценко при которых расследование появилось и увидело свет. Да, оно не полное, но важное, историческое.
Также читайте: Иловайская трагедия: ГПУ обнародовала финальные результаты расследования
Для особо злобствующих - сообщаю: камень с души не упал, поскольку целый ряд людей знают и носят в себе всю правду об этой трагедии.
Также читайте: Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ
Меня заинтересовали некоторые моменты:
1. Муженко 12 раз говорил по телефону с нач ГШ РФ. И после этого колонну наших войск расстреляли. Как уток на охоте. Говорили и не договорились.
2. В опубликованном не нашёл легенд о том, что Коломойский и Корбан командовали иловайской операцией, тем более для защиты своих частных интересов. Фактов нет. Но да, мы знали о том что там происходит или догадывались...
3. Отдельно дана оценка проведению парада на Крещатике в день трагедии. И мы все понимаем что вопрос чисто имиджевый, скорее даже риторический. Это техника не решила бы исход битвы. Это очевидно. Просто осадок остался неприятный.
4. И самое главное - у следствия достаточно доказательств агрессии РФ против независимой Украины. И в этом месте можем вернуться к пункту 1.
Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости. Виновные рано или поздно будут преданы в руки правосудия.
Да, погибших уже никто не вернёт их матерям и жёнам, но и память о них теперь не смогут стереть, - ни те кто убивал и не те кто отдавал ошибочные приказы".
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А дріщатик не читая ее лайкает . К концу рабочего дня , у дрішли уже очи вітекают . Можешь у него сам спросить , он подтвердит
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http://news.liga.net/interview/politics/8696377-rimskiy_statut_pochemu_ukraina_upuskaet_shans_nakazat_agressora.htm
Есть разница между признанием, как написано в посте Irada, и ратификацией.
Может - нет?
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Міжнародний суд розбереться-бульбашка чи ні.
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Якщо ви спитаєте, яким чином сталася ця жахлива за масштабами трагедія, то я скажу вам - вона стала можливою лише через зрадницьку безвідповідальність та службову халатність таких двох ключових осіб, як генерал #Муженко (начальник Генштабу) та генерал #Гелетей (на той час Міністр оборони України).
Ці дві особи вже 23 серпня 2014 року знали, що армія РФ масовано зайшла на територію України та почала оточення нашого угруповання під Іловайськом! І ці генерали мали прийняти рішення: або терміново підсилювати цю ділянку фронту боєздатними підрозділами, йти у наступ та знищувати ворога, або ж із метою запобігання оточення терміново виводити наші війська.
Але вони НІЧОГО не зробили. Ані першого, ані другого. Вони з кимось вели якісь перемовини, про щось домовлялися; журналістам та суспільству розповідали, що ніякого оточення немає, а бійцям, які вже перебували в оточенні, наказували в жодному разі не кидати свої позиції і чекати подальших вказівок.
Подальші вказівки були отримані через ШІСТЬ днів! Цього часу виродкам-росіянам було більше ніж достатньо, щоб звести три (!) кільця щільного оточення. Муженко і Гелетей запевнили наших героїв у тому, що "зелений коридор" гарантовано і можно виходити. Це саме в особистій телефонній розмові підтвердив президент #Порошенконашому комбату Семен Семенченко. І хлопці почали вихід. Що сталося потім, усім вам відомо - їх усіх знищили, розстріляли з гармат, прямою наводкою, наче в тирі...
Пізніше стався 32-й блок-пост на Бахмутці - якщо ще хоч хтось пам'ятає, що там відбувалося і скільки брехні ми почули тоді. Далі була трагедія ДАПу. Нікому незрозуміла організація оборони Вуглегірська, його послідовна здача і відсутність реальних намагань його відбити. Потім, в ніч на 9 лютого 2015 року, жахлива за своїми наслідками, зрадницька, взагалі без бою, без жодного пострілу (!!!) здача ключового села Логвіново, на якому росіяне перекрили трасу і де-факто замкнули Дебальцевскій котел.. А нам усім увесь цей час, згадайте, увесь цей час так само розповідали, що котла не буде, що його нема, що його ось-ось не буде.. І зрештою завершилося усе це здачею усього Дебальцевського плацдарму і смертю багатьох наших героїв - справжніх, мужніх, самовідданих, які пішли від нас назавжди...
І знаєте, хто керував військами під час усіх цих трагічних поразок? Усе той же генерал Муженко - начальник Генштабу. Він керує і досі, якщо хтось не в курсі. А єдиний, хто винен - це Путін. Тисячи життів, які можно було б вберегти - це усе до Путіна. Ви скажете - це ж війна, друже.. І я би з вами погодився, якби не бачив на власні очі усе те, що там і яким чином взагалі відбувалося. І за це знають усі, хто там був і лишився живий. Але суду, відкритого та прозорого, на якому би уся Україна могла побачити і пересвідчитися у зраді наших генералів - того суду не буде, бо то усе Путін. Ось і усе.
P.S.: вони думають - усе добре, кінець, винуватих призначили, своїх прикрили і на посадах далі лишили, й поставили крапку у справі. Але то не крапка, і не кінець - то тільки початок. Початок вашого кінця, мерзота.
P.P.S.: до речі, за попередніми результатами тимчасової слідчої комісії ВР України, яка розслідувала причини Іловайської трагедії ще восени 2014-го, було повідомлено, що до трагедії призвели у тому числі і "неадекватні дії Міністра оборони Гелетея та начальника Генштабу Муженко", але кому то цікаво?..
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куйло не мог позволить, чтоб украинские патриоты вскрыли этот донбасский гнойник..а пэтя, не мог позволить, чтоб эти самые патриоты вернулись в Киев с победой..Вот две основных причины трагедии..
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http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=213793
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