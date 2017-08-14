 Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"В 2008 году Грузия подверглась нападению, затем - Украина. Российские войска были введены в Сирию, а Северная Корея, при поддержке Китая и России, провела дальнейшие испытания ядерных баллистических ракет, направленных непосредственно на нашего стратегического союзника - США", - сказал он.
Он добавил, что нельзя не причислить и Смоленскую катастрофу, а также судьбу сбитого над Украиной российской ракетой малазийского Boeing.
"В обоих случаях, улики ведут в Москву, и в обоих случаях поведение России совпадает с систематическим планом территориальной агрессии" - заявил глава польского Минобороны.
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потомков Гапона,говорящих правильные слова
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Усі в світе це розуміють і роблять висновка, в тому числі й дуже неприємні як для світу вцілому, так і для ЕС зокрема = Британія не дарма "брексітнулась" - респект бритам = чуйка в них привита Воллесом на генному рівні (спроба пошуткувати, дещо невдало, бо Сполучене Королівство завдячує своєму статусу і досвіду колоніальній історії)
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Ад переполнен такими .
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А потом по Воронежу.
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Aug. 14th, 2017
Что же, не успели улечься волнения вокруг поставок турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма как очередная европейская компания, вопреки санкциям, демонстрирует свою лояльность путинскому режиму. И в данном случае речь идет об австрийской нефтегазовой компании OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG), которая на прошлой неделе осуществила оплату части проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в размере 200 миллионов евро.
Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против КНДР, Ирана и Российской Федерации. Касательно РФ особое внимание было уделено именно энергетической отрасли и сотрудничеству с ней европейских партнёров. Однако, глава OMV Райнер Зеле решил в открытую пойти против Вашингтона и спустя неделю после подписания закона осуществил транзакцию на счет Газпрома.
Конечно, пророссийский лоббизм в Австрии имеет не меньший вес, чем в Германии - это очевидный и известный факт. Однако, этот лоббизм, на удивление, не дружит с рационализмом и здравым смыслом. Ведь, к примеру, французская корпорация Engie, в прошлом месяце сообщила о своем возможном выходе из проекта из-за санкций. Участие в проекте могут заморозить и Shell, Uniper и Wintershall. А OMV решили броситься на амбразуру? Не исключено, ведь после заявления Engie кремлевской пропаганде срочно необходим был стимул проекта.
Однако, после того как глава OMV объявил о предоставлении оплаты "Газпрому" акции компании, после уверенного роста с начала года, показали самое серьезное падение за последние шесть месяцев. И, как не странно, падение началось именно в тот день, когда Райнер Зеле разоткровенничался. И акцентирую внимание - это без действия мер против OMV, США ещё не отреагировали на эту оплату. А как отреагируют?
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August 14th, 20:06
В Польше до 2 сентября местная власть должна изменить названия улиц и объектов, пропагандирующих, в частности, коммунизм. Об этом сообщает «Польское радио».
«Институт национальной памяти Польши выбрал 943 улицы по всей стране, которые подлежат действию так называемого закона о декоммунизации. До 2 сентября согласно недавно принятым нормам органы местной власти имеют время, чтобы самостоятельно внести изменения в названия улиц, которые пропагандируют тоталитарные уклады, в частности коммунизм», - говорится в сообщении.
Как отмечается, идет речь о законе от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.
«До сих пор ИНП выдал 336 выводов, указывая 943 улицы как таковые, которые подлежат действию закона. Органы местной власти, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт национальной памяти помочь в проверке названия улицы», - сообщил в понедельник Институт нацпамяти.
ИНП напоминает, что если до 2 сентября этого года органы местной власти не изменят названия улиц, тогда согласно положениям это будут делать воеводы.
По закону «названия зданий, сооружений и объектов общественного назначения, в частности дорог, улиц, мостов и площадей, предоставленные органами местной власти, не могут увековечивать лица, организации, события и даты, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный лад, а также другим способом пропагандировать такой лад».
Законом предусмотрено, что «пропагандой коммунизма считаются также названия, которые напоминают о лицах, организациях, событиях или датах, которые символизируют репрессивную, авторитарную и несуверенную систему власти в Польше в 1944-1989 годах».
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