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 Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич

мацеревич

Министр обороны Польши Антони Мацеревич считает, что вторжение в Грузию, а затем в Украину, российские войска в Сирии, ядерная программа КНДР, Смоленская катастрофа и трагедия MH17 - это следствие потакания российскому империализму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"В 2008 году Грузия подверглась нападению, затем - Украина. Российские войска были введены в Сирию, а Северная Корея, при поддержке Китая и России, провела дальнейшие испытания ядерных баллистических ракет, направленных непосредственно на нашего стратегического союзника - США", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выяснение причин Смоленской трагедии является условием независимости Польши, - министр обороны Мацеревич

Он добавил, что нельзя не причислить и Смоленскую катастрофу, а также судьбу сбитого над Украиной российской ракетой малазийского Boeing.

"В обоих случаях, улики ведут в Москву, и в обоих случаях поведение России совпадает с систематическим планом территориальной агрессии" - заявил глава польского Минобороны.

Также читайте: "Нет такого понятия "кризис на Украине". Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией", - глава МИД Польши - СМИ РФ
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скажите это жирножопым гансам - у них долгосрочный контракт с газпромом...
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(с) "Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич" - Истинно так! Жаль, что до слишком многих в мире это не дошло даже теперь. Это делает прогноз на будущее для человечества крайне неблагоприятным. Если человечество вообще выживет.
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Чувак прав на все 100%. Первому Гитлеру вначале потакали точно так же.
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Причём поляки одни из первых когда дерибанили Чехословакию,ну а насчёт Мацаревича,так пусть берёт войско Польско и идёт мочить кАзлорылых,а то развелось слишком много полезных идиотов,
потомков Гапона,говорящих правильные слова
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Все більше людей в Європі взагалі і в Польщі зокрема вважають казларилими також і таких як ти. Різниця несуттєва.
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Кто завтракает с людоедами, тот попадает в их меню на ужин.
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До одного чиновника не самой важной страны в Европе дошло.
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Пока не самой важной. Жаль, что Войтыла не жив. Он бы эту европейскую пи*добратию быстро бы "построил".
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Нет, Вы не правы. Ничего никуда не дошло. Просто в Польше есть думающие и вменяемые политики. В отличие от Германии, Франции и берлусконщины. Даже старая демократия не могла выдержать этих унижений в протухшей компании.
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Нет, универсальным лидером Польше не быть. Просто не позволяет экономика пока - конкурировать с Германией, Францией, Норвегией пока сложно... Однако стать региональным лидером - это уже близко. Главное, подправить внешнюю и внутреннюю политику, очистить её от радикализма. Чуть больше выдержки и мудрости - и всё получится.
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А вот Меркель стыдливо обо всем этом умалчивает и предлагает соблюдать мир жертвам агрессии
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Германия спонсор мирового террориста паРаши!
Усі в світе це розуміють і роблять висновка, в тому числі й дуже неприємні як для світу вцілому, так і для ЕС зокрема = Британія не дарма "брексітнулась" - респект бритам = чуйка в них привита Воллесом на генному рівні (спроба пошуткувати, дещо невдало, бо Сполучене Королівство завдячує своєму статусу і досвіду колоніальній історії)
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ну, Германия скорее не спонсор, а молчаливый компаньон. а вот, что у вас всех пуканы от досады рвёт, это забавляет. Доскакались-Скакуасы.
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Равнодушие и малодушие окружающих делает возможными самые невероятные гадости .
Ад переполнен такими .
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Поляки-то и раньше знали откуда дерьмо течёт, так что не особо удивительно. А немчура и лягушатники как продавались паРаше, так и продаются. Так что ничего нового.
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Я вам больше скажу, это потакание будет и дальше. Кто будет разруливать конфликты на Кавказе? Турки и Персы как в 17-м веке? Не уговорите. ЕС это тоже нахрен не упёрлось. Кавказ жил более-менее мирно только под Российской Империей/СССР, и то только более-менее (за счёт тоо, что чеченцев/ингушей плющили).
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Если некому будет разруливать конфликты на Кавказе - может бахнем? Весь Кавказ в труху!
А потом по Воронежу.
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Ага, так и есть. Путин лучший. Путин самый влиятельный. Путин хороший и безупречный. Дохвалились.
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Я думаю,что "озабоченность" по поводу ситуации в Украине,очень скоро перерастет в "озабоченность" сначала у прибалтов,потом у поляков,а потом уже и" озабочиниваться" уже будет некому
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Huze Obama USA presidenta davno ne videl,daze trump luce cervjaka Sarkozy...............)............
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Акции европейской компании упали в цене из-за сотрудничества с Россией
Aug. 14th, 2017

Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич - Цензор.НЕТ 4530
Что же, не успели улечься волнения вокруг поставок турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма как очередная европейская компания, вопреки санкциям, демонстрирует свою лояльность путинскому режиму. И в данном случае речь идет об австрийской нефтегазовой компании OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG), которая на прошлой неделе осуществила оплату части проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в размере 200 миллионов евро.

Как известно, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против КНДР, Ирана и Российской Федерации. Касательно РФ особое внимание было уделено именно энергетической отрасли и сотрудничеству с ней европейских партнёров. Однако, глава OMV Райнер Зеле решил в открытую пойти против Вашингтона и спустя неделю после подписания закона осуществил транзакцию на счет Газпрома.
Конечно, пророссийский лоббизм в Австрии имеет не меньший вес, чем в Германии - это очевидный и известный факт. Однако, этот лоббизм, на удивление, не дружит с рационализмом и здравым смыслом. Ведь, к примеру, французская корпорация Engie, в прошлом месяце сообщила о своем возможном выходе из проекта из-за санкций. Участие в проекте могут заморозить и Shell, Uniper и Wintershall. А OMV решили броситься на амбразуру? Не исключено, ведь после заявления Engie кремлевской пропаганде срочно необходим был стимул проекта.
Однако, после того как глава OMV объявил о предоставлении оплаты "Газпрому" акции компании, после уверенного роста с начала года, показали самое серьезное падение за последние шесть месяцев. И, как не странно, падение началось именно в тот день, когда Райнер Зеле разоткровенничался. И акцентирую внимание - это без действия мер против OMV, США ещё не отреагировали на эту оплату. А как отреагируют?
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Польша за три недели декоммунизирует 943 улицы
Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич - Цензор.НЕТ 8617August 14th, 20:06
Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич - Цензор.НЕТ 3964

Вторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич - Цензор.НЕТ 8617В Польше до 2 сентября местная власть должна изменить названия улиц и объектов, пропагандирующих, в частности, коммунизм. Об этом сообщает «Польское радио».

«Институт национальной памяти Польши выбрал 943 улицы по всей стране, которые подлежат действию так называемого закона о декоммунизации. До 2 сентября согласно недавно принятым нормам органы местной власти имеют время, чтобы самостоятельно внести изменения в названия улиц, которые пропагандируют тоталитарные уклады, в частности коммунизм», - говорится в сообщении.

Как отмечается, идет речь о законе от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения.


«До сих пор ИНП выдал 336 выводов, указывая 943 улицы как таковые, которые подлежат действию закона. Органы местной власти, в случае возникновения сомнений, в любой момент могут попросить Институт национальной памяти помочь в проверке названия улицы», - сообщил в понедельник Институт нацпамяти.

ИНП напоминает, что если до 2 сентября этого года органы местной власти не изменят названия улиц, тогда согласно положениям это будут делать воеводы.

По закону «названия зданий, сооружений и объектов общественного назначения, в частности дорог, улиц, мостов и площадей, предоставленные органами местной власти, не могут увековечивать лица, организации, события и даты, которые символизируют коммунизм или другой тоталитарный лад, а также другим способом пропагандировать такой лад».

Законом предусмотрено, что «пропагандой коммунизма считаются также названия, которые напоминают о лицах, организациях, событиях или датах, которые символизируют репрессивную, авторитарную и несуверенную систему власти в Польше в 1944-1989 годах».
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Бред Мацеревича уже год, как можно не читать - что с него возьмешь, с шизика ... Боюсь, кончит дедок, как раньше министр обороны США Форрестол...
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Бред Мацеревича уже год, как можно не читать - что с него возьмешь, с шизика ... Боюсь, кончит дедок, как раньше министр обороны США Форрестол...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВторжение в Грузию, а затем в Украину - следствие потакания российскому империализму, - Мацеревич
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