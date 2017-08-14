EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1704  21
Все про:Германия (2926) Чубаров (631) минские соглашения (2268)

 "Вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны немецких политиков", - Чубаров

чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что все вопросы, связанные с нападением России на Украине должны рассматриваться в единой формуле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "5 канала"

"Мы должны быть более настойчивыми. Как нам бывает очень резко устанавливают параметры, например, говорят, Минским договоренностям нет альтернативы, вы их можете выполнять, то есть идут команды. Я думаю, что наступило время, я об этом недавно говорил Президенту Украины, нам нужно переходить на уточнение нашей позиции и эта позиция должна быть очень понятной для наших партнеров - восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ включая Автономную республику Крым и Севастополь. То есть мы рассматриваем все вопросы связанные с нападением России на Украине в единой формуле и говорим, что Минские соглашения сыграли уже свою роль на столько, на сколько они ее сыграли и все другие ожидания и утверждение, то уже есть самообман ", - заявил Чубаров.

"Как раз вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны Германии, немецких политиков. И именно немецкие политики и немецкий бизнес последние два-три месяца нанесли серьезные удары по украинской позиции. И поэтому, мне кажется, наступило такое время, когда мы ставим уже более четкие формулировки и говорим, что этого не может быть ", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новыми бомбежками мы проблему на Донбассе не решим, - Лавров
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
з.ы. запрет стрелять на опережение- военное преступление!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет. это ширма для шыкаладного шахер махера с хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И именно немецкие политики и немецкий бизнес последние два-три месяца нанесли серьезные удары по украинской позиции.Источник: https://censor.net.ua/n451672
...БИЗНЕС ПРЕЖДЕ ВСЕГО , А УКРАИНЕ НУЖНО ПОКАЗАТЬ НЕМЦАМ СВОЮ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И ЕДИНСТВО НАРОДА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З якого дива ти розділяєш бізнес та політику? Це одне ціле в усьому світі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я говорю что сытых немцев больше интерисует бизнес
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голодних він ще більше цікавить. І не тільки німців.
Бізнес купує політиків задля вирішення своїх питань- це в усьому світі так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думав, що це Джемілев перший скаже. Пішла атака на німців-хоча, вони перші почали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Razberjomsja s Mordoram,vozmjomsja za nemcev..................gadjuki oba.................(...............USA v pomosc.........)..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Преуспевающее общество ,- Организовано , а все остальные ,- Хаос.Но Вопрос в Том ,- как кто реагирует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немецкие политики редкие цуки , то есть Герры( hers)
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны немецких политиков", - Чубаров, Порошенко немец?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет он маланец. но замашки у него такие же , питорастические.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора уже перестать рассматривать Германию как лидера в Европе и как союзника Украины. Слишком многое их связывает с фашизмом и рашизмом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да с самого начала организаци этих "Минских переговоров" был виден исключительно шкурный интерес Германи и частично Франции тогот времени".Это им,а не Украине нужен был этот процесс.А Украине нужна была поддержка ООН и выполнение обязательств стран-партнёров по "Будапешту".Если бы Порошенко продеждался бы и не подлёг заботливой рукой Меркель под Кремль,то через некоторое время эти механизмы бы обязательно включились.Америка и Британия просили своё участие в процессе.Но ЛИЧНО Порошенко избрал формат "друзей Кремля" (на тот момент) и кума Путина как СВОЕГО представителя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда в "карточной игре", которая я называтся "большой политикой", встаёт "проблема" "малого народа" - "народ", думает:: "А что я от этого могу поиметь?" Вот в эту игру все сейчас и играют... Толькл "флеш", сейчас - у США...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немцы сделали Урок с политики , А Любовь к Труду оставили .Тогда , что делают те , Что ничего не имеют , а Только Содрогают Воздух.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркель продолжает подыгрывать своему любимчику имитируя противостояние
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны немецких политиков", - Чубаров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти