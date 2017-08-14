 "Вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны немецких политиков", - Чубаров

"Мы должны быть более настойчивыми. Как нам бывает очень резко устанавливают параметры, например, говорят, Минским договоренностям нет альтернативы, вы их можете выполнять, то есть идут команды. Я думаю, что наступило время, я об этом недавно говорил Президенту Украины, нам нужно переходить на уточнение нашей позиции и эта позиция должна быть очень понятной для наших партнеров - восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ включая Автономную республику Крым и Севастополь. То есть мы рассматриваем все вопросы связанные с нападением России на Украине в единой формуле и говорим, что Минские соглашения сыграли уже свою роль на столько, на сколько они ее сыграли и все другие ожидания и утверждение, то уже есть самообман ", - заявил Чубаров.

"Как раз вокруг Минских соглашений больше игры идет со стороны Германии, немецких политиков. И именно немецкие политики и немецкий бизнес последние два-три месяца нанесли серьезные удары по украинской позиции. И поэтому, мне кажется, наступило такое время, когда мы ставим уже более четкие формулировки и говорим, что этого не может быть ", - добавил он.