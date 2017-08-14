 Россия передала Украине ее гражданина, разыскиваемого за убийство и ограбление, - Генпрокуратура РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру России, Северная транспортная прокуратура завершила экстрадиционную проверку в отношении 29-летнего гражданина Украины, находящегося в межгосударственном розыске за совершение преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж).
Мужчина обвиняется в том, что в октябре 2015 года он, находясь в Коломые (Ивано-Франковская область) вместе с соучастником жестоко убил гражданина, нанеся ему множественные удары руками, ногами и палкой в жизненно важные органы. Похитив принадлежащий убитому мобильный телефон, злоумышленники с места преступления скрылись.
В марте 2016 года гражданин Украины был задержан на Ленинградском вокзале Москвы.
По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время мужчина передан представителям компетентных органов Украины.
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А загалом - добрий кацап - мертвий кацап
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Ви знаєте "падаль" більшу за рига???
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Яка цікава річ життя!
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мышибратья.
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А шо уже война закончилась ? Теперь партнерские отношеия ?
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Хто угодно , но тока не я . Тем более , шо у власти алчній торгаш .
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Пане, а не пішли б ви разом з агресором на .... ( тобто за інвестиціями в свою дупу).
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Тимошенко проигнорировала официальное опровержение Украиной провокационной информации о "поставках двигателей для межконтинентальных ядерных ракет в Северну Корею",
лидер оппозиционной парламентской фракции "Батьківщина", фактически, выбрала сторону Путина и РФ, допустив возможность мифических поставок в Северную Корею ракетных двигателей.
Тимошенко возложила вину на украинського Президента и правительство страны "гипотетически", а после удалила запись со своего официального аккаунта Facebook, ссылаясь на "фейковость первоисточника".
Нет, родная, так не пройдёт!
Фейк - это мистификация или распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
А в случае Тимошенко К° мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией против Украины, её безопасности которую осуществили спецслужбы РФ с помощью информационных технологий, и в этой провокации Тимошенко приняла участие в интересах провокатора,
что, к сожалению, есть лишним подтверждением антигосударственной деятельности
лоббистов и союзников Кремля во фракции парламентской оппозиции ...
P.S
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