EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2717  48
Все про:Генпрокуратура РФ (55) Россия (71849) убийство (5121) экстрадиция (306)

 Россия передала Украине ее гражданина, разыскиваемого за убийство и ограбление, - Генпрокуратура РФ

генпрокуратура россии

Правоохранительные органы РФ передали Украине ее гражданина, подозреваемого в убийстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генпрокуратуру России, Северная транспортная прокуратура завершила экстрадиционную проверку в отношении 29-летнего гражданина Украины, находящегося в межгосударственном розыске за совершение преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж).

Мужчина обвиняется в том, что в октябре 2015 года он, находясь в Коломые (Ивано-Франковская область) вместе с соучастником жестоко убил гражданина, нанеся ему множественные удары руками, ногами и палкой в жизненно важные органы. Похитив принадлежащий убитому мобильный телефон, злоумышленники с места преступления скрылись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО

В марте 2016 года гражданин Украины был задержан на Ленинградском вокзале Москвы.

По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время мужчина передан представителям компетентных органов Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наверное отказался от "комсомольской путёвки" в лугандон или думбабве!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
тебе міняти не потрібно. в сашка аврал.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такая страсть ко всему имперскому и Николаю II говорит лишь о том, что госпожа Поклонская - человек чрезвычайно современный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ей начхать на єти члені , единственое шо ее интересует , єто - карьера . Ради карїері , она готова облизівать вокзальіе сортирі . Єто я не шучу , єто есть натуральая правда .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
3-М-22 - та ти це,... скромніше себе поводь на форумі. Те, що в тебе, "буцімто проблема з собачо-руською розкладкою...", це ще не говорить про твою приналежність до Української нації сердечно щирих прихильників С.А.Бандери.

А загалом - добрий кацап - мертвий кацап
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мене до жопі , шо ті обо мне подумаешь , оставь свои рекомендации тем , хто в них нуждается . Я в них не нуждаюсь
 показать весь комментарий
Ответить
 
3-М-22 - але я надіюсь, що ті розділяєш мої погляди щодо кацапів. Добра расейська нечисть - то є мертва расейська нечисть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
был бы ватой- не отдали бы по-любому, за своего бы приняли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба оцінити вчинок "сусідів" і передати їм в якості вдячності з десяток ригів!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто тоді "безальтернативний Мінськ" вести буде ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в уме? это для них конечно страшна очень, они и так свободно катаются туда сюда, надо отдать в качестве благодарности каких -нибудь таких же грабителей убийц разную падаль что у нас сидит, их думаете мало таких гастролёров из России, зачем на них тратить средства кормить и содержать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато в Украину больше не вернется,и в Минск не поедет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а, ну тогда да, но лучше всего судить и садить своих преступников на месте, решать эту проблему тут в Украине, а не по миру
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато у него будет судимость за терроризм. А ето для олигофрена у которого деньги и семья с имуществом за рубежом смерти подобно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...надо отдать в качестве благодарности каких -нибудь таких же грабителей убийц разную падаль..."
Ви знаєте "падаль" більшу за рига???
 показать весь комментарий
Ответить
 
такие же, только это не обычные преступники, и вообще - это у нас преступники а там что им вменят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
І таке, виявляється, буває...
Яка цікава річ життя!
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Правоохранительные органы РФ передали Украине ее гражданина, подозреваемого в убийстве "

А шо уже война закончилась ? Теперь партнерские отношеия ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И как объяснить, что более 2 млн. граждан с западных регионов Украины добровольно трудятся на экономику агрессора.А сколько их сбежало в РФ от мобилизации в 2014? И что от агрессора зависит на 60% энергетика страны. И что агрессор инвестирует в нашу страну больше остальных стран. Вот такая она гибридная. А вы со своими устаревшими стандартами: да разве Сталин с Гитлером в 1942 могли торговать и т.д.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
" А вы со своими устаревшими стандартами: да разве Сталин с Гитлером в 1942 могли торговать и т.д.? "

Хто угодно , но тока не я . Тем более , шо у власти алчній торгаш .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поки що головною інвестицією агресора в Україну була війна, вбивства, руйнування Донбасу і Криму та вивезення обладнання наших заводів в росию, а ще збір металолом у на окупованих територіях. Ви про це нагадуєте?
Пане, а не пішли б ви разом з агресором на .... ( тобто за інвестиціями в свою дупу).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что же это такое выборочное отдавание наших, как любезно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не ровен час и мы услышим, Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос ГПУ о выдаче к привлечению к уголовной ответственности гр, януковичей 2- штука,клюевых, 2- штука,захарчанко и тдИсточник: https://censor.net.ua/n451671
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а за детоубийство в Краматорске, передали мразь, или решили у себя пригреть нечисть, как обычно, ась?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безнадежный для Рашки оказался, не захотел в днр служить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все гамно бежит в рашку. А та уже не знает что с ним делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительность ужасней, чем кажется на первый взгляд:
Тимошенко проигнорировала официальное опровержение Украиной провокационной информации о "поставках двигателей для межконтинентальных ядерных ракет в Северну Корею",
лидер оппозиционной парламентской фракции "Батьківщина", фактически, выбрала сторону Путина и РФ, допустив возможность мифических поставок в Северную Корею ракетных двигателей.
Тимошенко возложила вину на украинського Президента и правительство страны "гипотетически", а после удалила запись со своего официального аккаунта Facebook, ссылаясь на "фейковость первоисточника".
Нет, родная, так не пройдёт!
Фейк - это мистификация или распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ.
А в случае Тимошенко К° мы имеем дело с хорошо спланированной провокацией против Украины, её безопасности которую осуществили спецслужбы РФ с помощью информационных технологий, и в этой провокации Тимошенко приняла участие в интересах провокатора,
что, к сожалению, есть лишним подтверждением антигосударственной деятельности
лоббистов и союзников Кремля во фракции парламентской оппозиции ...
P.S
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссия передала Украине ее гражданина, разыскиваемого за убийство и ограбление, - Генпрокуратура РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти