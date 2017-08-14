 Двое тяжелораненых воинов эвакуированы в Днепр из зоны АТО за последние сутки

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По его данным, 32-летнего Константина, который был доставлен в воскресенье днем и находился в крайне тяжелом состоянии, оперировали всю ночь.
"Его доставили вчера днем. Ранения - крайне тяжелые, легкие, печень - насквозь, желудок - насквозь, поджелудочная железа - разбита. Наши хирурги и реаниматологи после определения кровотечения взяли срочно его на операцию. По сути целую ночь спасали ему жизнь, переливая кровь и осуществляя сложное оперативное вмешательство. Сейчас есть положительная динамика, начинает понимать, начинает общаться.", - отметил Рыженко.
В понедельник утром в больницу доставили еще одного тяжело раненного бойца. По информации врачей, у него также многочисленные ранения ног и живота, полученные в результате разрыва снаряда, состояние крайне тяжелое.
"У него обнаружили два тромба, чтобы спасти конечности, экстренно взяли на операцию. Мы стараемся спасти ноги, у него очень сложная ситуация. Ради этого наши сосудистые врачи отложили все запланированные операции", - рассказал главный врач.
По данным Рыженко за минувшую неделю больница им.Мечникова приняла из зоны боевых действий на Донбассе 12 человек с ранениями и боевыми травмами.
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Нехай Господь дарує зцілення цим хлопцям....
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