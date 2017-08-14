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 Двое тяжелораненых воинов эвакуированы в Днепр из зоны АТО за последние сутки

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За сутки в Днепр военной авиацией были эвакуированы двое раненых бойцов АТО.

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его данным, 32-летнего Константина, который был доставлен в воскресенье днем ​​и находился в крайне тяжелом состоянии, оперировали всю ночь.

"Его доставили вчера днем. Ранения - крайне тяжелые, легкие, печень - насквозь, желудок - насквозь, поджелудочная железа - разбита. Наши хирурги и реаниматологи после определения кровотечения взяли срочно его на операцию. По сути целую ночь спасали ему жизнь, переливая кровь и осуществляя сложное оперативное вмешательство. Сейчас есть положительная динамика, начинает понимать, начинает общаться.", - отметил Рыженко.

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В понедельник утром в больницу доставили еще одного тяжело раненного бойца. По информации врачей, у него также многочисленные ранения ног и живота, полученные в результате разрыва снаряда, состояние крайне тяжелое.

"У него обнаружили два тромба, чтобы спасти конечности, экстренно взяли на операцию. Мы стараемся спасти ноги, у него очень сложная ситуация. Ради этого наши сосудистые врачи отложили все запланированные операции", - рассказал главный врач.

По данным Рыженко за минувшую неделю больница им.Мечникова приняла из зоны боевых действий на Донбассе 12 человек с ранениями и боевыми травмами.

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Жахливі поранення...
Нехай Господь дарує зцілення цим хлопцям....
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я не сторонник мирного плана. кто за мирный план- пусть туда и чешет!
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Тримайтесь хлопці.Ще не час покидати Україну!!!!

Двое тяжелораненых воинов эвакуированы в Днепр из зоны АТО за последние сутки - Цензор.НЕТ 5137
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Тримайтесь, хлопці..
ОДУЖУЙТЕ, на зло ворогу!!
І на радість нам.
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это все из-за того что надо ждать пока по тебе начнут стрелять. запрет огня на опережение- военное преступление!
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правда. сидеть ждать пока по тебе начнут стрелять и запрет стрелять первыми - это намеренное создание опасности для жизни и здоровья солдат
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Я знаю тех,кто на передовой. Так вот,ты сейчас лжешь. Если бы мы не действовали на опережение- имели бы с десяток убитыми ежедневно.
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А чому саме "десяток убитыми" ? Звідки саме такі цифри ?
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нифига ты не знаешь рассказывает мне .. давай сама туда чеши-напишешь оттуда- с фотками- поверю. я твиттер читаю. лучше знаю что там и как. только тыловые ублюдки пишут что мирный план-это классно
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Ты твиттер читаешь,а я непосредственно по телефону общаюсь.
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Здесь на Цензоре есть раскладка наших потерь за июль. Половина - на минах. Четверть - от снайперов. Остальные - прямое попадание в БМП.
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