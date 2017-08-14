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Все про:Берлин (166) осквернение (39) памятник (2195)

 Неизвестный осквернил памятник советским воинам в Берлине

германия фрг

В Берлине неизвестный мужчина осквернил памятник погибшим советским воинам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Мемориал расположен в центре Берлина, на улице 17 июня в районе Тиргартен. Сообщается, что мужчина сначала помочился на памятник, а затем плюнул на него.

По сообщениям полиции, мужчина высказывался в поддержку национал-социализма, а при задержании выкрикивал оскорбления в адрес России.

Мужчине запретили вход на территорию мемориала, он понесет ответственность за оскорбление памяти умерших.

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Поліціянти та суд йому зараз більше "відстебнуть".
Вони нео-нацистів не люблять.
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насрать
нам то шо? не из нашего ж кармана.
главное, кацапы в истерике седня будут...
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для поднятия рейтинга царя любые средства хороши и никаких денег не жалко
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на Бєрлін ! чи як там полуумні кричать . дєдиваєвалі.....
у нас декомунізація. була друга світова війна взагалі то.
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Я даже лайкнул эту новость, вот за эти слова:
"при задержании выкрикивал оскорбления в адрес России."
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бедных немцев совсем под шконку загнали... - охранять, беречь и почитать памятники своих победителей- поработителей... ....
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Да нет. Немцы осознали свои ошибки. Сильные именно так и поступают. Они принесли извинения и выплатили жертвам своих ошибок. Германия , в отличие от Украины, старается избавиться от своего позорного прошлого , связанного с нацизмом и фашизмом. Для них СССР и освободитель и оккупант одновременно. Памятники освободителям они не уничтожают. Так же сохранили памятники марксизма-ленинизма.
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Владимр Святюк)))) Как понять в отлитии от Украины? Ты хочешь сказать что в Украине был нацизм или извинится за то что Степан из сотрудников нкдв, делал удобрения.
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ты шо про НКВД в суе - это же этого пидора дедываявале...
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Злые языки сечяс бы сказали что дидам-насильникам (в сов. армии насилие было масовым и скотским, щиталось чем то вроде воинской доблести (после регулярного употребления самого низкопробного сприртюгана, не редко технического сам факт возможности акта уже доблесть)) памятник осквернили хфошизды, марадёрам (в первую очередь Жюков (о захланности которого ходят легенды (составами маршал добришко из Германни гнал)). Но я конечно такого говорить не буду. Не стану я говоть также что сие бил памятник убийцам (в смысле масовых убийств некомбатантов (особенно поражет убийсто детей)). Ничего такого я не говорил и вопще прост нипрочто.

Сноска №1. Интересний факт, вам известно что в последние месяцы войны небоевые потери от употребления спиртного превысили боевые потери. Та вы шо, пили диды любую дрянь, какгрицца любую дрянь которая на Ш: шпирт, шампанское, шнапс, шамагон, шмурдяк и шопопало.
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Прошлое ,-как Есть , а Будущее зарождается Сейчас ,- Что зародится , то и будет , а Пожинать Детям и внукам ,- Кто ходит под Себя , то ему ничего не нужно , кроме того , что Есть.
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Тк как же, уже полсе очередных санкций наложила. Нелзя накладывать с такой частотой, это уже понос переходящий в дизентерию.
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якось не красиво....правда ? і Бандерівців на фото немає.....

Неизвестный осквернил памятник советским воинам в Берлине - Цензор.НЕТ 217
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А писающий мальчик Брюссель оскверняет - и ниче.
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Получается не только кацапы могут осквернять памятники!
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Во всё мире началось сафари то есть охота на кацапорылых:

Стремительно сокращается количество заграничных курортов, где россияне могут отдохнуть без угрозы собственной безопасности. В этот раз тревожные вести пришли из Испании.
В Лондоне кацапню поливают кислотой, уже более двухсот случаев (магическое число)

МИД РФ уже выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией.
Господь сказал: Посеешь ветер - пожнёшь бурю.

http://www.mk.ru/social/2017/08/07/ispanskie-kurorty-stali-opasny-levoradikaly-otkryli-okhotu-na-turistov.html
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"Червона Армія була окупаційною армією Російської Федерації і призов до неї українців служба був незаконним з погляду міжнародного права, а добровільна служба - була колаборацією, злочином.

Це російська Червона Армія знищила Українську Народну Республіку і встановила в Україні владу чекістів і комуністів. Це під охороною російської Червоної Армії чинилися в Україні політичні репресії, організовувалися голодомори.

Червона Армія не визволяла Україну від німців у 1943-1945 роках, а відвойовувала для своїх московських хазяїв.

Єдиною законною і легітимною армією українського народу в роки ІІ Світової війни були збройні формування українського національно-визвольного руху."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНеизвестный осквернил памятник советским воинам в Берлине
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