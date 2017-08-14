 Неизвестный осквернил памятник советским воинам в Берлине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Berliner Morgenpost.
Мемориал расположен в центре Берлина, на улице 17 июня в районе Тиргартен. Сообщается, что мужчина сначала помочился на памятник, а затем плюнул на него.
По сообщениям полиции, мужчина высказывался в поддержку национал-социализма, а при задержании выкрикивал оскорбления в адрес России.
Мужчине запретили вход на территорию мемориала, он понесет ответственность за оскорбление памяти умерших.
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Вони нео-нацистів не люблять.
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нам то шо? не из нашего ж кармана.
главное, кацапы в истерике седня будут...
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- "Намнаваснасрать!"
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у нас декомунізація. була друга світова війна взагалі то.
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"при задержании выкрикивал оскорбления в адрес России."
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Сноска №1. Интересний факт, вам известно что в последние месяцы войны небоевые потери от употребления спиртного превысили боевые потери. Та вы шо, пили диды любую дрянь, какгрицца любую дрянь которая на Ш: шпирт, шампанское, шнапс, шамагон, шмурдяк и шопопало.
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Стремительно сокращается количество заграничных курортов, где россияне могут отдохнуть без угрозы собственной безопасности. В этот раз тревожные вести пришли из Испании.
В Лондоне кацапню поливают кислотой, уже более двухсот случаев (магическое число)
МИД РФ уже выразил обеспокоенность складывающейся ситуацией.
Господь сказал: Посеешь ветер - пожнёшь бурю.
http://www.mk.ru/social/2017/08/07/ispanskie-kurorty-stali-opasny-levoradikaly-otkryli-okhotu-na-turistov.html
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Це російська Червона Армія знищила Українську Народну Республіку і встановила в Україні владу чекістів і комуністів. Це під охороною російської Червоної Армії чинилися в Україні політичні репресії, організовувалися голодомори.
Червона Армія не визволяла Україну від німців у 1943-1945 роках, а відвойовувала для своїх московських хазяїв.
Єдиною законною і легітимною армією українського народу в роки ІІ Світової війни були збройні формування українського національно-визвольного руху."
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