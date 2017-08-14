 Нефтяная госкомпания Венесуэлы ведет тайные переговоры с "Роснефтью", - Reuters

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Венесуэлы и двух источников в отрасли, знакомых с ходом переговоров.

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По информации издания, в апреле "Роснефть" предоставила PDVSA более $1 миллиарда в обмен на обещанные поставки нефти. Как минимум в двух случаях венесуэльское правительство использовало российские деньги, чтобы избежать невыполнения финансовых обязательств перед держателями облигаций."Роснефть" также выступает в качестве посредника при продаже венесуэльской нефти мировым покупателям. Основная ее часть оказывается на НПЗ США, несмотря на американские санкции против России, поскольку продается через нефтяных трейдеров. Об этом свидетельствуют внутренние торговые отчеты PDVSA."У Москвы в рамках переговоров есть серьезные рычаги давления: деньги России и "Роснефти" играют важную роль в оказании помощи оказавшемуся в тяжелом финансовом положении правительству Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ред.), чтобы избежать дефолта суверенного долга или госпереворота", - говорится в материале."Роснефти" принадлежат значительные доли в пяти ведущих венесуэльских нефтяных проектах.