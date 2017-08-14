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Все про:Венесуэла (108) дефолт (360) переговоры (3429) Роснефть (13)

 Нефтяная госкомпания Венесуэлы ведет тайные переговоры с "Роснефтью", - Reuters

роснефть

Государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) с начала года тайно ведет переговоры с "Роснефтью", предлагая ей доли участия в девяти нефтяных проектах с наиболее высокой производительностью в обмен на помощь в избежании дефолта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Венесуэлы и двух источников в отрасли, знакомых с ходом переговоров.

По информации издания, в апреле "Роснефть" предоставила PDVSA более $1 миллиарда в обмен на обещанные поставки нефти. Как минимум в двух случаях венесуэльское правительство использовало российские деньги, чтобы избежать невыполнения финансовых обязательств перед держателями облигаций.

"Роснефть" также выступает в качестве посредника при продаже венесуэльской нефти мировым покупателям. Основная ее часть оказывается на НПЗ США, несмотря на американские санкции против России, поскольку продается через нефтяных трейдеров. Об этом свидетельствуют внутренние торговые отчеты PDVSA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Венесуэле проведением военной операции

"У Москвы в рамках переговоров есть серьезные рычаги давления: деньги России и "Роснефти" играют важную роль в оказании помощи оказавшемуся в тяжелом финансовом положении правительству Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ред.), чтобы избежать дефолта суверенного долга или госпереворота", - говорится в материале.

"Роснефти" принадлежат значительные доли в пяти ведущих венесуэльских нефтяных проектах.
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Які можуть бути таємниці в наш час? Особливо для ЗМІ США? Адже так?
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ну страусы тоже думают что спрятались когда голову в песок засунут
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Особливо коли підлога бетонна, а страуси перелякані.
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Ну там тоже спецов метнуть фейк за деньги достаточно. Даже в New York Times.
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Это пошла ответка за ракетные двигатели
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Навряд- там з нафтою серйозніші ігри. Там $$$$$$!
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В США уже даже знают дачу под Ростовом на Дону, на которой скоро будет жить легитимный президент Мадура :D

К списанным миллиардам Януковича Россия скоро прибавит еще и миллиарды Мадуры.
Эх, велика, велика и богата "матушка".....
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Нарветься саМодура на злого, невідпочившего Донні !!!)))
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пусть шредера пошлют - он опытный менеджер.
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коммунизм йёптиль!!! сами по уши в дерьме, а схема работы как при совке!!!
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Якщо США нічого з скаженою мадурою не зроблять найближчим часом, то слід чекати на "каракаснаш"!
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роди приймає ? чи яйця пласкогубцями здавлює?
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Вата влазь в это дерьмо, чтоб побольше попали на деньги !!! Венесуэла ждёт руских инвестиций !!!
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Скоро в Венесуэле будет другое правительство- доигрались
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Вот в Панаме нет канала, он американский. Доигрались. И вышки в Ираке - американские, доигрались?
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А не думаешь, что Украина доигралась? Под МВФ танцы?
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кремлівська маячня мене зовсім не цікавить
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По информации российских источников, Роснефть уже вложила в Венесуэлу около 5 млрд. дол. Я могу ещё понять зачем Путину Украина, но зачем ему Венесуэла ????
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не ищите там логику, у хуйла нету логики, от слова совсем, потому оно и хуйло
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США пытаются отжать, уже ранее отжатое, но возвращенное Чавесом. Интересно, интрига.
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что отжали США? нефтянные компании США строили в Венесуэле, работали, Чавес пришел к власти и отнял их, так же как отняли магазины в ОРДЛО, только отнять это не значит что оно будет приносить деньги волшебным способом оказалось надо там еще и работать, работать конечно же не могут, они социалисты, им только отнимать и делить
ну вот и довели страну до ручки
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Венесуэла - не США.. США не должны тырить Венесуэлу. Доходчиво?
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что значит "тырить"? не должны строить там нефтекачек? это кто решил?
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Панама и решила чей должен быть канал, еще во времена постройки
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Сделай два шага обратно , откуда пришло из-за поребрика . Здесь тебе вотки не нальют .
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Кстати 49 проц акций трубы, у сына компании Байдена. Имеешь много?
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Когда звери находятся в клетке , то им кажется , что за решеткой на самом деле посетители зоопарка , а не они .
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не, что ты такое говоришь! тырить тока раша может! Это скрепно и православнуто!!
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Русня - генетическое ворьё . Даже балалайку , матрёшку , лапти и водку у других народов спёрли .
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вы там держитесь, здаровья и крепчаитесь:

Чистая прибыль "Газпрома" за полгода снизилась в 11 раз
56 минут назад
http://www.delfi.lv/biznes/economy/chistaya-pribyl-gazproma-za-polgoda-snizilas-v-11-raz.d?id=49141185

Чистая прибыль публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" с января по июнь составила 17,376 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете о развитии компании за II квартал 2017 года, опубликованном на сайте "Газпрома". Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года, когда ее доход составил 194,417 млрд рублей
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Пыськову пора объявлять Венесуэлу исконно русской территорией.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНефтяная госкомпания Венесуэлы ведет тайные переговоры с "Роснефтью", - Reuters
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