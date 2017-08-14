 Нефтяная госкомпания Венесуэлы ведет тайные переговоры с "Роснефтью", - Reuters

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Венесуэлы и двух источников в отрасли, знакомых с ходом переговоров.
По информации издания, в апреле "Роснефть" предоставила PDVSA более $1 миллиарда в обмен на обещанные поставки нефти. Как минимум в двух случаях венесуэльское правительство использовало российские деньги, чтобы избежать невыполнения финансовых обязательств перед держателями облигаций.
"Роснефть" также выступает в качестве посредника при продаже венесуэльской нефти мировым покупателям. Основная ее часть оказывается на НПЗ США, несмотря на американские санкции против России, поскольку продается через нефтяных трейдеров. Об этом свидетельствуют внутренние торговые отчеты PDVSA.
"У Москвы в рамках переговоров есть серьезные рычаги давления: деньги России и "Роснефти" играют важную роль в оказании помощи оказавшемуся в тяжелом финансовом положении правительству Николаса Мадуро (президент Венесуэлы - ред.), чтобы избежать дефолта суверенного долга или госпереворота", - говорится в материале.
"Роснефти" принадлежат значительные доли в пяти ведущих венесуэльских нефтяных проектах.
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К списанным миллиардам Януковича Россия скоро прибавит еще и миллиарды Мадуры.
Эх, велика, велика и богата "матушка".....
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ну вот и довели страну до ручки
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Чистая прибыль "Газпрома" за полгода снизилась в 11 раз
56 минут назад
http://www.delfi.lv/biznes/economy/chistaya-pribyl-gazproma-za-polgoda-snizilas-v-11-raz.d?id=49141185
Чистая прибыль публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" с января по июнь составила 17,376 млрд рублей, говорится в ежеквартальном отчете о развитии компании за II квартал 2017 года, опубликованном на сайте "Газпрома". Это в 11 раз меньше прибыли компании за аналогичный период прошлого года, когда ее доход составил 194,417 млрд рублей
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