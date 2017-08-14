EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  124  1
Все про:Литва (1184) оппозиция (5917) Россия (71846) убежище (214)

 "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!": Российский оппозиционер Горский попросил убежища в Литве

горский

Организатор националистических "Русских маршей" и других акций оппозиции в Москве Юрий Горский, сбежавший из-под домашнего ареста в России, попросил убежища в Литве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, он рассказал: "Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено".

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский оппозиционер Егоров утверждает, что Украина отказала ему в убежище

Правоохранительные органы России подозревают Горского в том, что он во время маршей националистов в мае, скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям. В РФ он внесен в список экстремистов.

Сам Горский утверждает, что в России его выкрики интерпретировали как призывы к штурму Кремля, хотя, по его мнению, это неправильное толкование. "Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на еще один срок", - заявил он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Литовцы! Гоните его на хрен! Российский националист это трэш, зачем вам головная боль?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!": Российский оппозиционер Горский попросил убежища в Литве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти