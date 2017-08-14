 "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!": Российский оппозиционер Горский попросил убежища в Литве

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, он рассказал: "Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено".
Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.
Правоохранительные органы России подозревают Горского в том, что он во время маршей националистов в мае, скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям. В РФ он внесен в список экстремистов.
Сам Горский утверждает, что в России его выкрики интерпретировали как призывы к штурму Кремля, хотя, по его мнению, это неправильное толкование. "Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на еще один срок", - заявил он.
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