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Все про:авиация (1820) НАТО (5683) Балтия (185) Россия (71846)

 Авиация НАТО на прошлой неделе 8 раз перехватывала российские самолеты над Балтикой

нато

Самолеты НАТО на прошлой неделе 8 раз сопровождали более 20 полетов российских самолетов над странами Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.

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Министерство обороны Литвы сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолёты. Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами.

Больше всего - 10 российских аппаратов - самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг, для чего они взлетали в тот день трижды.

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хватаетесь как сепаратисты сбили украинский истребитель ))) очнитесь зомби )))
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Какойто неестественный инверсионный след. Может фотошоп?
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Очень круто! Сопроводить почетным эскортом вражескую авиацию...
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ну где тут новость ?! Российские самолеты летели над нетральном воздушном пространстве.
с отключенные транспондерами это уже нормальная практика. американцы отказались от предложения России летать только с включеными транспондерами.
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Ожидаем,когда рашен самолет принудительно опустят с небес на землю.
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Вот эта вот толерантность и умиротворение хуйла и ко приведет мир к третьей мировой, точнее она уже идет начало пропущено, но все интересное еще впереди. Пора сбивать кацапские рухляди над морем.
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