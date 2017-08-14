 Авиация НАТО на прошлой неделе 8 раз перехватывала российские самолеты над Балтикой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Пилоты воздушной миссии НАТО в странах Балтии на минувшей неделе восемь раз взлетали для опознания и сопровождения летевших над Балтийским морем военных самолётов России, общей численностью 21.
Министерство обороны Литвы сообщило, что примерно половина из этого числа были истребители, остальные - транспортные и даже пассажирские самолёты. Многие российские транспортники летели с отключенными транспондерами.
Больше всего - 10 российских аппаратов - самолётам НАТО пришлось сопровождать в четверг, для чего они взлетали в тот день трижды.
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с отключенные транспондерами это уже нормальная практика. американцы отказались от предложения России летать только с включеными транспондерами.
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