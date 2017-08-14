 Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК

В сообщении отмечается: "По жилым домам местных жителей по улице Прокофьева НВФ ОРДО стреляли из крупнокалиберного пулемета. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.
На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других разрушений зданий пока уточняется.
Таким образом, НВФ ОРДО пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе".
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типа - крутой перец - научился картинки постить?
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Це Владіслав Ільніцкій. 2 травня 2014 року він брав участь у боях за встановлення проросійської ОНР в Одесі. Але йому не поталанило, і Владік опинився за гратами на лаві підсудних. Але самий гуманний український суд його випустив з СІЗО.
Вчора він, як і майже всі винуватці тих кривавих подій, втік в РФ, де попросив політичного притулку. Але в мордорі Влад нафіг нікому не потрібен, і вже там його заарештували. Бо мордорська система не така гуманна до своїх де посіпак, як укра…Еще
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