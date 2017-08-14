 Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК

По жилым домам местных жителей по улице Прокофьева НВФ ОРДО стреляли из крупнокалиберного пулемета. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других разрушений зданий пока уточняется.