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 Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК

марьинка

14 августа около шестнадцати часов во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "По жилым домам местных жителей по улице Прокофьева НВФ ОРДО стреляли из крупнокалиберного пулемета. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет.

На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других разрушений зданий пока уточняется.

Таким образом, НВФ ОРДО пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. В очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки из минометов, - украинская сторона СЦКК
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ну? и к чему ты это?
типа - крутой перец - научился картинки постить?
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да крутой перец !,а ты походу шеколада ещо не нажрался путиносос !!!???
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Видимо у мальчика осенняя переэкзаменовка по географии.... где находится Панама он уже выучил....
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интересно если Порошенко увидит бегущего на него чувака с ножом,он будет ждать пока тот чувак пырнет и только потом Порошенко ответку даст?
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Рашистские оккупационные войска теперь скромно называют наёмниками?
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Сергій Стерненко
2 мин. ·

Це Владіслав Ільніцкій. 2 травня 2014 року він брав участь у боях за встановлення проросійської ОНР в Одесі. Але йому не поталанило, і Владік опинився за гратами на лаві підсудних. Але самий гуманний український суд його випустив з СІЗО.
Вчора він, як і майже всі винуватці тих кривавих подій, втік в РФ, де попросив політичного притулку. Але в мордорі Влад нафіг нікому не потрібен, і вже там його заарештували. Бо мордорська система не така гуманна до своїх де посіпак, як укра…Еще
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80 российских офицеров с путинской стороны СЦКК просто ржут с таких шоколадных новостей.
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СЛУЧАЙНО ))) позиции сил ато были не во дворах поврежденных жилых районах ? и с этих позиции не велся огонь ?!
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Судя по всему не случайно...а совершенно целенаправленно тебя акушерка головой об бетонный пол стукнула при рождении....
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Откуда в кндр появилось ядерное оружие в 2006-ом году, вопрос на засыпку. Откуда в этой клоаке ядерное оружие взялось?
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Канешно да! О наглецы, как они посмели стрелять в сторону мирнопашущих шахтеров-трактористов! Ну и поделом им!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК
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