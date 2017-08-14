 Арьев о "поставках" украинского оружия в КНДР: "После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook.
"У спецоперации-2002 вокруг "Кольчуги" и у нынешнего вброса в отношении украинских двигателей на северокорейских ракетах, похоже, автор один и тот же. Тогда эти обвинения оказались пшиком, но цель была достигнута: Запад отвернулся от скомпрометированного Кучмы, что и привело к появлению в Киеве российской марионетки Януковича на выборах-2004. Судя по тому, что лекала спецслужб РФ не изменились, цель обвинений по Северной Корее та же. Но времена и обстоятельства другие", - пишет он.
"Нам этой осенью и следующей весной придется пройти через большое количество инфовбросов, манипуляций, попыток подорвать ситуацию в стране и тому подобное. После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк, и это надо четко осознать", - убежден политик.
"Не стоит забывать и то, кто наиболее заинтересован сорвать поставки американского оружия Украине", - добавил Арьев.
Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
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И на первый взгляд на форуме видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
С Пэдро жить не хочет,
Значит, с ними вам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для вас с Гыгой,
Служба дни и ночи....................
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- Майкл Еллман, проработал с 1995 по 2001 в россии на мин. обороны?
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3 год. ·
українського виробника "Південмаш".
Але штука в тому, що двигун RD-250 є не "українським", а радянським двигуном, розробленим в 1965 році. Отже, вся необхідна для його вироблення документація, технологія та зразки зберігаються в Москві та на заводах-суміжниках на території РФ. Тобто, для того, щоб передати щось третім сторонам, нічого "красти" на "Південмаші" не потрібно - все необхідне є на території Росії - стратегічного партнера КНДР.
По-друге, якщо б експерт Michael Elleman спробував порівняти зображення не тільки двигунів, але і самої ракети, він би побачив, що вона має набагато більше спільного не з "Циклоном", на якому стояли RD-250 і якій виробляється "Південмашем", а з Р-29 та Р-39, які розробляє та виробляє виключно Росія, зокрема Московський інститут теплотехніки, Державний ракетний центр ім. Макеєва, Міаський, Красноярський, Златоустівський машинобудівні та Воткінський завод в Удмуртії.
Доречі, на ці заводи до 2014 також поставлялися деталі для виробництва ракет та двигунів з "Південмашу", отже там накопичено чималі запаси потрібних комплектуючих.
Але це деталі, які зруйнують такий чудовий вкид, напрочуд потрібний і передбачуваний після інформації про участь росіян в розробці північнокорейської ракетної програми.
(і, так - цю схему відпрацьовано до дрібниць: публікація "експертної думки" у другорядному блозі - організація на її підставі розголосу в ЗМІ "першого рівня" - провокування скандалу в потрібному напрямку. нічого нового. ми - і суспільство, і політики - мали б до цього вже і призвичаїтися, і не вестися так наївно на такі дуболомні і примітивні схеми...)
North Korea's Missile Success Is Linked to Ukrainian Plant, Investigators Say
Investigators are focusing on the factory as a black-market source for North Korea, a new report and classified intelligence assessments say.
NYTIMES.COM
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Турбины (скорее всего до 2014 года) - росея - кндр...
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Вот по этому появление наших ракетоносителей в третей стране меня почемуто не удивляет.
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Какое-то странное совпадение, то Михо с обвинениями Украины во вмешательстве в выборы, а это больной мозоль американцев. То не менее дикая история с этими движками.........
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Может пора уже сделать так, чтобы у депутата не было ассоциации " Москва в Украине"?
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А поки що - "мир-дружба і тарговоє партньорство" !
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В последний раз Украина поставляла эти ракеты в Россию декабре 2015 года
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"...Кстати, о России. После того, как Желтый Хохолок подписал пакет нарядных санкций для очередной попытки укрощения взбесившейся бензоколонки, там в который раз решили назло маме отморозить уши: отказаться от доллара. Насовсем. Да здравствуют фарцовщики, магазины «Березка», где избранные счастливчики отовариваются за чеки заграничными тряпками и жратвой, и уголовная ответственность за валютные операции.
А Желтый Хохолок тем временем, подписав санкции, почувствовал необыкновенный прилив сил и бодрости, поэтому, чтобы два раза не вставать, решил укротить еще и злобного корейского пупса Ына, который не на шутку распоясался и показывал из распахнутого плаща уже четыре боеголовки, эрегированные на американскую военную базу Гуам.
- Запахнись, бесстыдник, иначе встретишься с огнем и яростью! - пригрозил Трамп, в Сеуле и Токио согласно кивали и заявляли о намерении сбивать северокорейские ракеты, а в Пентагоне в срочном порядке разрабатывали план ударов с воздуха по двум десяткам военных объектов КНДР. Судя по накалу, ядерный пупс Ын рано или поздно доиграется, и лучше бы это случилось рано, пока он не разнес этот шарик вдребезги..."
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Внутреннее сорудничество с агрессором только предполагает наличие и внешнеполитического сотрудничества с этим агрессором и его сателитами.
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