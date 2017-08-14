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 Политика Украины
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Все про:Арьев (514) КНДР (259) оружие (4068) Россия (71846)

 Арьев о "поставках" украинского оружия в КНДР: "После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк"

арьев

К распространению в СМИ информации о якобы нелегальной продаже украинского вооружения Северной Корее причастны российские спецслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев на Facebook.

"У спецоперации-2002 вокруг "Кольчуги" и у нынешнего вброса в отношении украинских двигателей на северокорейских ракетах, похоже, автор один и тот же. Тогда эти обвинения оказались пшиком, но цель была достигнута: Запад отвернулся от скомпрометированного Кучмы, что и привело к появлению в Киеве российской марионетки Януковича на выборах-2004. Судя по тому, что лекала спецслужб РФ не изменились, цель обвинений по Северной Корее та же. Но времена и обстоятельства другие", - пишет он.

"Нам этой осенью и следующей весной придется пройти через большое количество инфовбросов, манипуляций, попыток подорвать ситуацию в стране и тому подобное. После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк, и это надо четко осознать", - убежден политик.

"Не стоит забывать и то, кто наиболее заинтересован сорвать поставки американского оружия Украине", - добавил Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

Напомним, The New York Times со ссылкой на "данные экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченные оценки американских разведслужб" сообщила, что "успех Северной Кореи в испытаниях межконтинентальных баллистических ракет, как представляется, способных достичь США, стал возможен благодаря покупкам на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, с украинского завода".
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"Не стоит забывать и то, кто наиболее заинтересован сорвать поставки американского оружия Украине", - добавил Арьев.Источник: https://censor.net.ua/n451664
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І коли США не поставить Україні зброю , бо не довіряє владі бариг , ваші будуть волати - це все РФія винна !
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Ой... ти кудись зник.
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Ваша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд на форуме видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
С Пэдро жить не хочет,
Значит, с ними вам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для вас с Гыгой,
Служба дни и ночи....................
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А почему никто не напишет что автор этого бреда про украинский след
- Майкл Еллман, проработал с 1995 по 2001 в россии на мин. обороны?
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Было сегодня с полной выкладкой его биографии и сотрудничества с фсб
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А и правда. Одна продажная гнида напечатала фейк или потом скажет, что это было при СССР, а наши СМИ раздувают это из часа в час, подигрывая рашистской пропаганде.
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росія буде робити нам капості до останнього.
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Останнього ржубля? Та вже "Дєнєг нєт...", а вони все пнуться
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потому , что ты идиот !!! только идиоты могут в такое верить . А Украина в Грузию ни чего не поставляла ,воруя вооружение со складов по тихому ?
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почему сразу рашкостану не ввели эмбарго из Украины?
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Yuriy Kostyuchenko
3 год. ·

українського виробника "Південмаш".
Але штука в тому, що двигун RD-250 є не "українським", а радянським двигуном, розробленим в 1965 році. Отже, вся необхідна для його вироблення документація, технологія та зразки зберігаються в Москві та на заводах-суміжниках на території РФ. Тобто, для того, щоб передати щось третім сторонам, нічого "красти" на "Південмаші" не потрібно - все необхідне є на території Росії - стратегічного партнера КНДР.
По-друге, якщо б експерт Michael Elleman спробував порівняти зображення не тільки двигунів, але і самої ракети, він би побачив, що вона має набагато більше спільного не з "Циклоном", на якому стояли RD-250 і якій виробляється "Південмашем", а з Р-29 та Р-39, які розробляє та виробляє виключно Росія, зокрема Московський інститут теплотехніки, Державний ракетний центр ім. Макеєва, Міаський, Красноярський, Златоустівський машинобудівні та Воткінський завод в Удмуртії.
Доречі, на ці заводи до 2014 також поставлялися деталі для виробництва ракет та двигунів з "Південмашу", отже там накопичено чималі запаси потрібних комплектуючих.
Але це деталі, які зруйнують такий чудовий вкид, напрочуд потрібний і передбачуваний після інформації про участь росіян в розробці північнокорейської ракетної програми.
(і, так - цю схему відпрацьовано до дрібниць: публікація "експертної думки" у другорядному блозі - організація на її підставі розголосу в ЗМІ "першого рівня" - провокування скандалу в потрібному напрямку. нічого нового. ми - і суспільство, і політики - мали б до цього вже і призвичаїтися, і не вестися так наївно на такі дуболомні і примітивні схеми...)




North Korea's Missile Success Is Linked to Ukrainian Plant, Investigators Say

Investigators are focusing on the factory as a black-market source for North Korea, a new report and classified intelligence assessments say.

NYTIMES.COM
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ось бачиш - тепер треба ДОВОДИТИ що то не наше! нефіг було торгівлю з окупантом вести!
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Чому б не запросити каналами МЗС кваліфікованих спеціалістів зі США для перевірки інформації про ракети? Це було б краще й результативніше сотень інтерв'ю з політиками..
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Нес кем сейчас в США говорить, все на каникулах, включая Трампа. В Европе то же самое. Момент для дезы как всегда выбран чётко.
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Лене Днепру: Как говаривал один известный пропагандист "Человека надо облить грязью! Глядишь, чито-то и останется. А пока он будет отмываться - мы будем делать свое дело - ему будет точно не до нас!". пропагандист тот, правда, очень плохо закончил
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Ще гірше закінчать ті, хто радять відмиватися чистому.
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Да...Тимошенко себе подорвала на десятилетия рейтинг
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Хіба хочешь, мусишь!!! Накази не обговорюються , а виконуються !!!)))
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Причем она его давно сеье подорвала. Просто не все хотят видеть, что за девочка. Или просто одели шоры на глаза.
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Тебе так хочется, чтоб Украине досталось, что аж пече. Мы это видим.
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Преступики должні сидеть в тюрьме . Хіба не так
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Не ті часи.... Кацапи останні на цій планеті, кому сьогодні повірять американці.
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Хоть и ненавижу правительство, но я НЕ ВЕРЮ, что наши поставили ракетные движки. Только смешно, как наши политики сейчас будут пиариться на этой теме. Это будет раздуваться, этим самым даже это на руку раши - парашею, авось какой-то дурак найдется и поверит.
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Ляшко молчит. Наверное, не будут пиариться
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Я ору !!!,сцуко такие нах все эти вши на нашей шее вумные шо ну на нах ,ат о я не в курсе с 14-го года шо и как !
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Сименс - росея - крым...
Турбины (скорее всего до 2014 года) - росея - кндр...
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Уважаемый Тигрос,конец четвертого года войны с ксцапией а Украина не то что не закрыла границу из агрессором а ведет с ней дружественную торговлю.Украина это страна в которой правительство выбирает капитал а не закон о выборах,и они обязаны подчинятся своим благодетелям хоть ценой сдачи страны кацапии хоть уничтожением до единого украинца иначе этим ублюдкам кранты.Здесь срабатывает инстинкт самосохранения.
Вот по этому появление наших ракетоносителей в третей стране меня почемуто не удивляет.
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Порошенко не Кучма, его так просто не схомячат.
Какое-то странное совпадение, то Михо с обвинениями Украины во вмешательстве в выборы, а это больной мозоль американцев. То не менее дикая история с этими движками.........
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"Москва в Украине идет ва-банк..."

Может пора уже сделать так, чтобы у депутата не было ассоциации " Москва в Украине"?
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Коли кремль захоче по справжньому нашкодити Україні - Арьєв і Ко це відчують моментально !
А поки що - "мир-дружба і тарговоє партньорство" !
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Украинский "Южмаш" объявил о заключении контракта на продажу 12 ракет компании "S7 Sea Launch Limited". В пресс-службе "Южмаша" заявили, что сделка была заключена еще 28 апреля. Ракеты-носители будут использоваться в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов

В последний раз Украина поставляла эти ракеты в Россию декабре 2015 года
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Реплики со шкафа

"...Кстати, о России. После того, как Желтый Хохолок подписал пакет нарядных санкций для очередной попытки укрощения взбесившейся бензоколонки, там в который раз решили назло маме отморозить уши: отказаться от доллара. Насовсем. Да здравствуют фарцовщики, магазины «Березка», где избранные счастливчики отовариваются за чеки заграничными тряпками и жратвой, и уголовная ответственность за валютные операции.

А Желтый Хохолок тем временем, подписав санкции, почувствовал необыкновенный прилив сил и бодрости, поэтому, чтобы два раза не вставать, решил укротить еще и злобного корейского пупса Ына, который не на шутку распоясался и показывал из распахнутого плаща уже четыре боеголовки, эрегированные на американскую военную базу Гуам.

- Запахнись, бесстыдник, иначе встретишься с огнем и яростью! - пригрозил Трамп, в Сеуле и Токио согласно кивали и заявляли о намерении сбивать северокорейские ракеты, а в Пентагоне в срочном порядке разрабатывали план ударов с воздуха по двум десяткам военных объектов КНДР. Судя по накалу, ядерный пупс Ын рано или поздно доиграется, и лучше бы это случилось рано, пока он не разнес этот шарик вдребезги..."
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Но почему эта история не удивляет? Да потому, что она очень даже вероятна. Если страна находится в мировых лидерах по коррупции, то продажа ракетных технологий и даже самих двигателей более чем вероятна. Показательна реакция Турчинова - начал оправдываться сразу, как нашкодивший первоклассник. Или он просто дурак?
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Просто , вочевидь , для нього запахло смаженим - голова РНБО , за такі речі , першим відповідатиме ...
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Внешняя политика государства является продолжением его внутренней политики.

Внутреннее сорудничество с агрессором только предполагает наличие и внешнеполитического сотрудничества с этим агрессором и его сателитами.
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учитывая одно из лидирующих мест по-корупции Украины, американцы не будут исключать такой возможности(жадность украинской провладной верхушки к деньгам)
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Самое скверное, что это вообще допускается в отношении нашей страны. При том бардаке, что сейчас, что при овоще, у нас возможно все.
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Абсолютно верно, Татьяна! Вот я - прямой, резкий и не всегда сдержанный на слова человек - рублю правду-матку в глаза. Сама понимаешь - недоброжелателей и просто врагов хватает . Но даже они не говорят, что я взяточник и вор - им просто не поверят те, кто знает меня и мой жизненный путь - ну нет повода! Так и тут.
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В таких статьях вата светится как флуоресцентная краска.
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Все и так увидели твое свечение, обязательно всех об этом оповещать?
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- не тільки його - вся їхня команда тупо палиться ..))
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До каких пор мы будем беззащитны от таких вбросов с любой стороны ?
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Будет очень печально, если это окажется правдой хоть в какой то степени. Как бы плохо я не относился к барыге и виницкому базарному чуду, но честь страны для меня дороже. Если , это хоть в какой то мере соответствует действительности, то нанесен огромный вред, прежде всего Украине. Если эти люди забыли, что они живут в мире технологий, в том числе и информационных, то нужно было быть готовым ко всему. Что касается Арьева, то я ему не верю. Что касается Юльки, то у неё либо есть доказательства, либо она угробит свою политическую карьеру окончательно.
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Украина должна немедленно перейти в информационное контрнаступление, с использованием всех средств, используя постоянное членство в Совбезе ООН, инициировать международное расследование поставок ракетно-ядерных технологий маньяку из КНЛР, в Иран и т.д. Кроме того, что ещё раз будет обозначен истинный дружок диктаторов, Украина также привлечет огромное внимание к собственной ракетной индустрии. Кроме того, американский избиратель может потребовать предоставить друзьям США бОльшую защиту, в том числе оружие Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев о "поставках" украинского оружия в КНДР: "После введения Америкой новых санкций Москва в Украине идет ва-банк"
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