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 15 раненых военнослужащих доставлены санитарной авиацией во Львов

раненые

Их Днепра во Львов санитарной авиацией доставили 15 раненых военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

Состояние раненых в Днепре стабилизировали, а во Львове их ждут плановые операции и реабилитация. С аэродрома каретами "скорой" в сопровождении медиков воинов транспортировали в военный госпиталь.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое раненых военнослужащих эвакуированы ветролетом в Харьков из зоны АТО. ФОТОрепортаж

"Есть пулевые ранения, есть осколочные ранения, есть минно-взрывные ранения, просто элементарные человеческие болезни, которые они получили или обострились во время пребывания в зоне АТО. Это, в основном, если так смотреть по карте - центр: Донецкое направление, район Авдеевки, Каменки, Гранитного", - рассказал руководитель западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

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Да что ж такое... Выздоравливайте, родненькие!
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Сил та якнайшвидшого одужання!
Тримайтесь,ріднесенькі!
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В бою выстояли-не погибли. В мирной жизни выстоите,поправитесь! Мы в Вас верим !!!!!
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здесь что ни сделаешь, а все недостаточным будет, невозможно переусердствовать, вот бы во всех делах по всей Украине так именем тех, чей подвиг не позволяет всего этого не делать
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Есть пулевые ранения, есть осколочные ранения, есть минно-взрывные ранения, просто элементарные человеческие болезни, которые они получили или обострились во время пребывания в зоне АТОИсточник: https://censor.net.ua/n451663
Антитеррористическую операцию должны проводить военные спецы,а так Петя угробит всех
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15 раненых военнослужащих доставлены санитарной авиацией во Львов
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