 15 раненых военнослужащих доставлены санитарной авиацией во Львов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
Состояние раненых в Днепре стабилизировали, а во Львове их ждут плановые операции и реабилитация. С аэродрома каретами "скорой" в сопровождении медиков воинов транспортировали в военный госпиталь.
"Есть пулевые ранения, есть осколочные ранения, есть минно-взрывные ранения, просто элементарные человеческие болезни, которые они получили или обострились во время пребывания в зоне АТО. Это, в основном, если так смотреть по карте - центр: Донецкое направление, район Авдеевки, Каменки, Гранитного", - рассказал руководитель западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.
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Тримайтесь,ріднесенькі!
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Антитеррористическую операцию должны проводить военные спецы,а так Петя угробит всех
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