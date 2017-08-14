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 Кремлевский режим продолжает наступление на всех несогласных с оккупацией, - заявление МИД о ситуации с арестами татар

мид

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест и возмущение в этой очередной волной политических репрессий и нарушений прав человека со стороны Кремля в отношении граждан Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В тексте заявления отмечается: "Российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированной Автономной Республике Крым и г.Севастополь, преследуя этнических украинцев и крымских татар.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Большинство задержанных в оккупированном Симферополе пикетчиков отпустили: одного пожилого активиста будут судить, - адвокат. ВИДЕО+ФОТО

За последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар.

Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией.

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Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованные обвинения.

Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 в знак протеста против российского правового беспредела начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением к 15 годам лишения свободы. Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами.

Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политических преследований и репрессий в отношении наших соотечественников".

Также читайте: Не менее пяти крымских татар, вышедших на одиночные пикеты в поддержку арестованного 76-летнего Караметова, задержали в Симферополе
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К*цапам на заздрість!" В Австралії відбувся фестиваль Pako Festa, Українці виграли в усіх номінаціях (відео)

https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/k-tsapam-na-zazdrist-v-avstraliyi-vidbuvsya-festyval-pako-festa-ukrayintsi-vygraly-v-usih-nominatsiyah-video/
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СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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раз давят -значит правда глаза колет.. а отсутствие ума в голове не дает им возможность осознать реальность дел..
по поговорке всремся- а пойдем пешком с билетом на поезд по шпалам -назло кондуктору..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКремлевский режим продолжает наступление на всех несогласных с оккупацией, - заявление МИД о ситуации с арестами татар
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