 Кремлевский режим продолжает наступление на всех несогласных с оккупацией, - заявление МИД о ситуации с арестами татар

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.
В тексте заявления отмечается: "Российская оккупационная власть продолжает дискриминацию по национальному и религиозному признакам в оккупированной Автономной Республике Крым и г.Севастополь, преследуя этнических украинцев и крымских татар.
За последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы 7 человек были арестованы или оштрафованы. Только за прошлую неделю произошло не менее 3 обысков в домах крымских татар.
Апробированные практикой НКВД циничные массовые обыски, а также серия задержаний тех, кто выступил в поддержку арестованного за пикет 76-летнего Сервера Караметова, является свидетельством продолжения дерзкого наступления кремлевского режима против всех несогласных с оккупацией.
Несмотря на многочисленные призывы Украины и международного сообщества с требованием немедленно освободить всех незаконно удерживаемых и осужденных украинцев, российское руководство продолжает позорную практику использования граждан Украины как заложников своей агрессивной политики против нашего государства, выдвигая им сфабрикованные обвинения.
Выражаем глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного на территории России гражданина Украины Руслана Зейтуллаева, который 27 июля 2017 в знак протеста против российского правового беспредела начал очередную голодовку в связи с его безосновательным осуждением к 15 годам лишения свободы. Требуем от российской стороны безотлагательно разрешить обследование Руслана Зейтуллаева украинскими врачами.
Украина требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политических преследований и репрессий в отношении наших соотечественников".
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https://bbcccnn.com.ua/ukrayina/k-tsapam-na-zazdrist-v-avstraliyi-vidbuvsya-festyval-pako-festa-ukrayintsi-vygraly-v-usih-nominatsiyah-video/
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по поговорке всремся- а пойдем пешком с билетом на поезд по шпалам -назло кондуктору..
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