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Все про:инфекции (98) Николаев (1310) ОГА (1406) вода (31)

 Возбудитель холеры обнаружен в пробе, взятой из водоема в центре Николаева

николаев

В Николаеве в районе Ингульского пешеходного моста (Центральный район) обнаружили холерный вибрион.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"По информации ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" при проведении планового социально - гигиенического лабораторного мониторинга воды открытых водоемов на наличие возбудителей инфекций, имеющих международное значение, а именно на вибриофлору в реперной точке в районе пешеходного Ингульского моста (г. Николаев Центральный район ) из пробы от 07.08.2017р. выделено Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa", - говорится в сообщении.

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С целью предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания рекомендовано запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

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Случаев заболевания холерой среди населения пока не зафиксировано.
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Круто . Перемога . Я в Днепре третий год не купаюсь ... Мне на него смотреть страшно
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Лише холери нам ще не вистачало, блін..................
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Не переймайся так скрєпний андруша смицький - буде кацапні і холера, буде і чума..
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ну, кто говорил что только холеры ещё не было
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Участника перестрелки в Днепре освободили под залог в 128 тыс. гривен

Один из участников перестрелки в Днепре 24 июля вышел из-под стражи. Он внес 128 тысяч гривен залога.

ВОТ ЭТО ПЕРЕМОГА. Ох третий майдан нужен как воздух. СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ???????
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Под мостом обнаружили холеру ? То "турист"- кацап плюнул . Визы со свинособакией когда будут ?
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Гы-ы-ы-ы.. а шо тойный вибрион кудысь уплывал? Он там приписан... и когда санпидстанции соскучатся по карантинным надбавкам за сверхурочные - они этого вибриона достают из заначки и дело в шляпе...в смысле сверхурочные и прочие надбавки в кармане
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Возбудитель холеры,простите,как и еще уйму возбудителей всяких тяжелых заразных заболеваний,можно обнаружить в туалете любого городского рынка! Разница в том,что в водоеме Николаева его тщательно искали,а в туалетах вашего города и водоемах искали так,спустя рукава! Не так важно что,важно СКОЛЬКО того возбудителя,концентрация...
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Ну концентрацию там обеспечивает сброс из коллекторов близьлежащих учреждений.. к сожалению.
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Холерный вибрион - не такая уж и редкая вещь. во многих водоемах (акваториях) он действительно давно "прописался". Проблема несколько иная, но для ее осознания нужно несколько больше, чем диплом факультета журналистики.
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Холерный вибрион обнаруживается в природной среде практически каждое лето. Для того, чтобы возникла эпидемия, нужно стечение некоторых обстоятельств. Эти обстоятельства в Украине имеются, поэтому риск эпидемии существует. Но есть и очень жффективные средства от неё:
1.Мыть руки с мылом, и почаще.
2.Тщательно мыть фрукты и овощи, которые мы едим сырыми, и обдавать их кипятком.
3.Не пить сырую воду.
4.Если захотели съесть фаст-фуд в уличной забегаловке или из мытых приблизительно позавчера рук уличного продавца - то лучше бы вам перехотеть это делать.
5.Забудьте о таранке и прочих "южных радостях". Холерный вибрион попадётся именно вам.
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