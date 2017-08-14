 Возбудитель холеры обнаружен в пробе, взятой из водоема в центре Николаева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"По информации ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" при проведении планового социально - гигиенического лабораторного мониторинга воды открытых водоемов на наличие возбудителей инфекций, имеющих международное значение, а именно на вибриофлору в реперной точке в районе пешеходного Ингульского моста (г. Николаев Центральный район ) из пробы от 07.08.2017р. выделено Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa", - говорится в сообщении.
С целью предупреждения и предотвращения возможного распространения случаев заболевания рекомендовано запретить купание и лов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.
Случаев заболевания холерой среди населения пока не зафиксировано.
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Один из участников перестрелки в Днепре 24 июля вышел из-под стражи. Он внес 128 тысяч гривен залога.
ВОТ ЭТО ПЕРЕМОГА. Ох третий майдан нужен как воздух. СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ???????
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1.Мыть руки с мылом, и почаще.
2.Тщательно мыть фрукты и овощи, которые мы едим сырыми, и обдавать их кипятком.
3.Не пить сырую воду.
4.Если захотели съесть фаст-фуд в уличной забегаловке или из мытых приблизительно позавчера рук уличного продавца - то лучше бы вам перехотеть это делать.
5.Забудьте о таранке и прочих "южных радостях". Холерный вибрион попадётся именно вам.
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