 Основными проблемами россияне считают уровень жизни, экономику и социальную политику. ТАБЛИЦА

Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики. В тройку проблем вошла социальная политика: 18% опрошенных упомянули о ней в июле. Актуальность проблем сферы здравоохранения также остается высокой: эта тема волнует 17% граждан РФ.
Проблему безработицы назвали в числе основных 14% респондентов. Проблемы в сфере образования упомянули 12%. Около 10% респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии (12%), инфляцию (10%), коррупцию (10%), ЖКХ (8%).
Опрос был проведен 27 июля - 1 августа 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 федеральных округах России. Объем выборки - 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
|
Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? Можете назвать до пяти проблем (открытый вопрос, не более 5-ти ответов, %)
ТОП-10 проблем
|
|
VII.15
|
VII.16
|
I.17
|
II.17
|
III.17
|
IV.17
|
V.17
|
VI.17
|
VII.17
|
Низкие зарплаты, низкий уровень жизни
|
16
|
14
|
18
|
13
|
19
|
22
|
23
|
27
|
24
|
Экономика (экономический кризис, бюджет пустой, бездарная экономическая политика)
|
12
|
17
|
16
|
20
|
23
|
24
|
21
|
16
|
21
|
Социальная политика
|
6
|
9
|
10
|
19
|
18
|
18
|
15
|
20
|
18
|
Здравоохранение
|
8
|
10
|
17
|
19
|
20
|
18
|
20
|
21
|
17
|
Безработица
|
13
|
11
|
15
|
12
|
15
|
12
|
16
|
14
|
14
|
Проблемы в сфере образования
|
5
|
8
|
11
|
10
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
Низкие пенсии, пенсионная реформа
|
6
|
7
|
11
|
7
|
10
|
9
|
10
|
9
|
12
|
Высокая инфляция, рост цен
|
20
|
12
|
14
|
10
|
10
|
10
|
11
|
10
|
10
|
Коррупция
|
8
|
6
|
7
|
1
|
11
|
10
|
11
|
8
|
10
|
ЖКХ
|
7
|
7
|
10
|
7
|
9
|
8
|
7
|
12
|
8
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Русский бунт, бессмысленный и беспощаден, не за горами.
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