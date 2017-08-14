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 Основными проблемами россияне считают уровень жизни, экономику и социальную политику. ТАБЛИЦА

опрос

Главными проблемами жители России считают низкие зарплаты и уровень жизни в целом: в июле их упоминали 24% россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждого пятого (21%) беспокоит состояние экономики. В тройку проблем вошла социальная политика: 18% опрошенных упомянули о ней в июле. Актуальность проблем сферы здравоохранения также остается высокой: эта тема волнует 17% граждан РФ.

Проблему безработицы назвали в числе основных 14% респондентов. Проблемы в сфере образования упомянули 12%. Около 10% респондентов также относят к проблемным темам низкие пенсии (12%), инфляцию (10%), коррупцию (10%), ЖКХ (8%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43% россиян считают, что сталинские репрессии были нужны для порядка в стране, - опрос

Опрос был проведен 27 июля - 1 августа 2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 федеральных округах России. Объем выборки - 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.


Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? Можете назвать до пяти проблем (открытый вопрос, не более 5-ти ответов, %)

ТОП-10 проблем

VII.15

VII.16

I.17

II.17

III.17

IV.17

V.17

VI.17

VII.17

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни

16

14

18

13

19

22

23

27

24

Экономика (экономический кризис, бюджет пустой, бездарная экономическая политика)

12

17

16

20

23

24

21

16

21

Социальная политика

6

9

10

19

18

18

15

20

18

Здравоохранение

8

10

17

19

20

18

20

21

17

Безработица

13

11

15

12

15

12

16

14

14

Проблемы в сфере образования

5

8

11

10

14

14

13

13

12

Низкие пенсии, пенсионная реформа

6

7

11

7

10

9

10

9

12

Высокая инфляция, рост цен

20

12

14

10

10

10

11

10

10

Коррупция

8

6

7

1

11

10

11

8

10

ЖКХ

7

7

10

7

9

8

7

12

8


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а отсутствие мозгов у россиян они не считают проблемой? ну, ок....
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А зачем россиянцу мозги? У него есть царь! водка и куча врагов вокруг...
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Трое молодых россиян жестоко убили на курорте в Испании туриста из Италии - кадры

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/127618_1502698137
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Дороги и экономика не счет, когда есть вяличие.
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Это в следующем году, когда холодильник опустеет
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Паходу, на этом этапе сражения холодильника с зомбоящиком в наразеюжке холодильник отточенным апперкотом отослал зомбоящик в давно ожидаемый нокдаун, да, коцабы ??? Бггг
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Интересно опрос в Украине провести, какая у нас самая большая проблема номер один, сразу скажу ответ Пете очень не понравится.
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да ну конечно, ведь не потомственную врожденную педерастию как свойство изображать из себя то, чего на самом деле нет, потомкам обидчиков монаха Филофея считать-то... У них так принять - раз зажмурился, то этот раз не считается. По этой причине их только экономика и волнует, все остальные проблемы они легко зажмуриванием преодолевают
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А ВЦИОМ забыл указать отдельным пунктом такую проблему, как "Путин"?
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у так званих "россиян" дві проблеми - лишня хромосома і наявність тілівізора у кожного холопа
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А зачем украинцам эти российские таблицы? У украинцев своих проблем и таких таблиц горы с тереконами .вкидывают народу ворожнечу для отвлечения поднятия пенсионного воз0раста , инфляции , безработицы , ниценской жизни не только пенсионеров , а и даже работающих людей .
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А вы еще раз выберите президентом Х√йла и получите приз - голод, холод, война...
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В Росії немає федеральних округів. Це не така вже й велика за розмірами земля. Звісно, Біла Церква велика і її можна вважати столицею Росії. Але чому весь час ЦЕНЗОР пише шиле про Роісію і росіян, мешканців басейну Росі? Чому не написати про подолян, послухати їх громадську думку. Так само про волинян, галичан, гуцулів і т.д. Весь час тільки росіяни та росіяни. А де ж полтавці? Хочу поути, що там кажуть з такого ж приводу полтавці!
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У племен росів столицею міг бути Торчеськ, а може і Горохів де сидів цар Горох, а ніяк не Біла Церква і навіть не Юр"єв.
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свинособакам тепер легше, відпала основна проблема))):


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Холодильник потихеньку тисне зомбоящик.
Русский бунт, бессмысленный и беспощаден, не за горами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОсновными проблемами россияне считают уровень жизни, экономику и социальную политику. ТАБЛИЦА
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