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Все про:расизм (167) США (13215) Трамп (1344)

 "Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности

трамп

Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех виновных в столкновениях в ходе демонстрации, состоявшейся в городе Шарлоттсвилле на минувших выходных.

"Все, кто в эти выходные совершал преступления, вы будете полностью приведены к ответственности. Правосудие свершится", - заявил президент США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, он осудил всех приверженцев идеологии превосходства белой расы над другими, сторонников "Ку-клукс-клана" и неонацистов, назвав их "преступниками и хулиганами".

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"Расизм - это зло", - подчеркнул Д.Трамп.

"Вне зависимости от цвета нашей кожи, мы все несем ответственность перед одними и теми же законами, гордимся одним и тем же великим красно-бело-синим флагом и создал всех нас - один и тот же Бог", - отметил президент.

На минувших выходных в Шарлоттсвилле произошли столкновения между белыми националистами и их противниками. Один человек погиб, и еще 19 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов.

Оппоненты Д.Трампа в последние дни критиковали его за то, что, по их мнению, он недостаточно решительно отреагировал на события в Шарлоттсвилле.

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Бегло прочел заголовок - показалось, что написано рУсизм...
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Американці просто переїхали машиною тих хто хотів знести пам'ятник Герою Америки, геніальному полководцю та справжньому патріоту - генералу Роберту Лі. Америка нарешті відроджується від мультикультурної коми.
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Тебе не показалось, СОМ! Это сработало подсознание! А оно - не ошибается!
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Это говорит чувак,который говорил,что построит на границе с Мексикой стену !!!
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в нас такий самий чувак.....вже продав свій бізнес, наробив цілу купу рехформ, і побудував стіну на кордоні з педерацією Шоколадний Балаболка
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Чтоб не придирались, говори на пикантные темы
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Работа у него такая, Рита - говорить "на злобу дня". Вот и старается.
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Борьба с незаконными мигрантами и расизм - не одно и то же. Хотя, в его заявлении было больше популизма, чем реальных намерений.
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Виявляється що в США також ненавидять "нацюків"..................... це дуже добре.
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Але санкції вводять чомусь кацюкам, й досить глибоко..І це дуже добре, андруша смицький!
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А ще в США існує ще така річь як чорний расисзм. Не чув?
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Вот то, что все создал Бог - он прав. А от негров в Париже одни проблемы- большую ошибку совершил Де Голь.
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В Гермнии с турками.Везде хватает проблем с переселенцами
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он осудил всех приверженцев идеологии превосходства белой расы над другими, сторонников "Ку-клукс-клана" и неонацистовИсточник: https://censor.net.ua/n451658

Чёрные в Ку-клус-клане? Это круто......................
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і даремно. В США зараз процівтає саме чорний расизм. З подачі демократиків - ліберастів.
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Ещё раз попробую спросить.......
Чёрные в Ку-клус-клане?
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Так.Чорні самі кажуть,що найбільші расисти це вони.
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UA Phoenix Humorous
Виявляється що в США також ненавидять "нацюків"..................... це дуже добре
========
Да,не переносят дурных кацапов
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в сша ваще-то суды есть. при чём тут трамп?
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Ruda Pani‏ @Ruda_Pani 1 дн.1 день назад

Вау!
Оказывается,жена лидера неонацистов США Ричарда Спенсера-русская Нина Куприянова,переводчица на английский шовинист.бредней Дугина )
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"Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности - Цензор.НЕТ 3359Дмитро Корчинський
23 год. ·

Щоб вам був зрозумілим сенс подій.
Генерал Лі - це американський аналог Шухевича.
Ті, хто домагається знесення його пам'ятника, - американська вата.

Ті, хто захищають пам'ятник - майбутні добровольці американської АТО.
Хлопця з автівкою Україна має внести до списку на обмін. Шкода, що поквапилися задурно віддати американцям Саакашвілі. Можна було обміняти.
P. S.
Мої маленькі друзі, звісно ж між Лі й Шухевичем багато відмінностей: Лі мав бороду, Шухевич голився, Лі погано знав польську, Шухевич відмінно, Лі жодного дня не був підпідьником, Шухевич не носив французьких кепі тощо. Аналогія - не є тотожність. Втім, позаяк ті, хто вигадав логіку, були рабовласниками, лівакам вона огидна.

Olga Bakushinskaya:
Жену организатора беспорядков в Шарлоттсвилле зовут Нина Куприянова. Она русская, переводчица Дугина на английский язык, активистка известно чего. Вот так странно тасуется колода. Вернее, не странно.Дмитро Корчинський У нього ще й бабуся єврейка. Тут точно путінська змова.
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Какой нежданчик! Сейчас как левый, нацик или фашист на Западе - так или учился в СССР-россии, или подрабатывал на россии, или вот так - родственники-жена - русские...
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а як в сША не бути білим расистом на фоні чорних расистів.
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я отвечу як, только ответь на вопрос тот в теме про геев про своё отношение к анальному сексу между мужчиной и женчиной, что трудно что ли, я такое спрашиваю, вроде всё взрослые люди
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Две вещи ненавижу в жизни больше всего: расизм и негров.
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это лн решил нигеров-зачинщиков поприжать?
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Паходу, казламордые и за эти беспорядки в Штатах отхватят порцию живительных санкций, да, коцабы ??? Бггг
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трамплин неправильно букву поставил -"Рашизм - это зло", - ибо один из организаторов заворушки в Шарлоттсвилле уроженец рабсеи,который во времья предвыборной компании в США поддерживал трамплина возгласами "хайль-трамп"
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Як пороблено тому Трампу-куди не повернеться,в кацапське лайно вляпається.
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Если Бог создал людей разными (даже внешне) - то зачем идти против замыслов божьих? считать себя умней Творца?
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потакать антибелому расизму и средневековым агрессивным мракобесным культам с богами большее зло, чем ККК.
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А на хера было памятник трогать? явная расистская провокация цветных
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жаль, что Трамп не знает, что расизм всего лишь производная от рашизма, про расизм никто еще даже и не думал в те времена, когда москалье уже не весь мир выло, что москва третий рейх, четвертому не бывать
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"Расизм - это зло"
Вся теория расизма умещается в одной фразе
"Различия между расами носят не фено- а генотипический характер" ВСЕ. ТОЧКА.
Если расизм зло, то генетика и молекулярная биология - квинтэссенция зла
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Сталин запретил генетику вообще,как лженауку,а Вавилова во враги народа определил.
Потом в СССР локти кусали,когда "буржуи" ДНК открыли
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Майдан идейное явление, украинцы вышли с идее противоречия властей устранить, а ведь и Киев был основан на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия ради дела переправы устранялись, не путай Божий дар с яичницей.
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К чему вы Майдан приплели к США.Майдан исторически сложившаяся форма народовластия в Украине,и возникло это явление не сегодня и не вчера.
Взяли моду любой протест в любой стране майданом называть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности
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