 "Расизм - это зло", - Трамп пообещал привлечь виновных в столкновениях в Шарлоттсвилле к ответственности

"Все, кто в эти выходные совершал преступления, вы будете полностью приведены к ответственности. Правосудие свершится", - заявил президент США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время, он осудил всех приверженцев идеологии превосходства белой расы над другими, сторонников "Ку-клукс-клана" и неонацистов, назвав их "преступниками и хулиганами".
"Расизм - это зло", - подчеркнул Д.Трамп.
"Вне зависимости от цвета нашей кожи, мы все несем ответственность перед одними и теми же законами, гордимся одним и тем же великим красно-бело-синим флагом и создал всех нас - один и тот же Бог", - отметил президент.
На минувших выходных в Шарлоттсвилле произошли столкновения между белыми националистами и их противниками. Один человек погиб, и еще 19 получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов.
Оппоненты Д.Трампа в последние дни критиковали его за то, что, по их мнению, он недостаточно решительно отреагировал на события в Шарлоттсвилле.
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Чёрные в Ку-клус-клане? Это круто......................
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Чёрные в Ку-клус-клане?
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Виявляється що в США також ненавидять "нацюків"..................... це дуже добре
========
Да,не переносят дурных кацапов
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Вау!
Оказывается,жена лидера неонацистов США Ричарда Спенсера-русская Нина Куприянова,переводчица на английский шовинист.бредней Дугина )
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23 год. ·
Щоб вам був зрозумілим сенс подій.
Генерал Лі - це американський аналог Шухевича.
Ті, хто домагається знесення його пам'ятника, - американська вата.
Ті, хто захищають пам'ятник - майбутні добровольці американської АТО.
Хлопця з автівкою Україна має внести до списку на обмін. Шкода, що поквапилися задурно віддати американцям Саакашвілі. Можна було обміняти.
P. S.
Мої маленькі друзі, звісно ж між Лі й Шухевичем багато відмінностей: Лі мав бороду, Шухевич голився, Лі погано знав польську, Шухевич відмінно, Лі жодного дня не був підпідьником, Шухевич не носив французьких кепі тощо. Аналогія - не є тотожність. Втім, позаяк ті, хто вигадав логіку, були рабовласниками, лівакам вона огидна.
Olga Bakushinskaya:
Жену организатора беспорядков в Шарлоттсвилле зовут Нина Куприянова. Она русская, переводчица Дугина на английский язык, активистка известно чего. Вот так странно тасуется колода. Вернее, не странно.Дмитро Корчинський У нього ще й бабуся єврейка. Тут точно путінська змова.
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Вся теория расизма умещается в одной фразе
"Различия между расами носят не фено- а генотипический характер" ВСЕ. ТОЧКА.
Если расизм зло, то генетика и молекулярная биология - квинтэссенция зла
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Потом в СССР локти кусали,когда "буржуи" ДНК открыли
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Взяли моду любой протест в любой стране майданом называть.
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