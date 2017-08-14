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 Суд заочно арестовал одного из лидеров оппозиции в Беларуси Статкевича, - правозащитники

беларусь учения 2017 запад

В Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщил, что оппозиционного политика Николая Статкевича заочно приговорили к административному аресту сроком на 15 суток, признав его виновным в участии в мирной акции протеста в Минске 3 июля, состоявшейся без согласия городских властей.

Как сообщили правозащитники, этот приговор суд Ленинского района Минска вынес еще 9 августа, но известно об этом стало только сейчас, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

По сообщению, приговор Статкевичу прислали по почте, срок начнут отсчитывать с момента задержания, но пока политик находится на свободе.

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Митинг, о котором идет речь, имел целью публично обсудить отмену совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которые должны состояться на территории Беларуси в сентябре. Также на митинге выступали за освобождение политзаключенных.

Кроме того, говорится в сообщении правозащитников, так же только сейчас стало известно, что еще 5 июля другой суд, Советского района Минска осудил Статкевича к штрафу в 1150 белорусских рублей (почти 13 тыс. 200 гривен) за участие в другом несанкционированном митинге, который состоялся еще 8 мая, на так называемых "Военных могилах", в которых демонстранты возложили цветы в память о советских воинах, погибших при освобождении Минска 1944 года.

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Сам Николай Статкевич подтвердил Радио Свобода, что знает о приговоре ареста, но продолжает находиться на свободе. По его словам, он не намерен добровольно уходить в заключение.

В последние месяцы Статкевич через активное участие в оппозиционных и общественных акциях, на которые не дает разрешения власти, уже много раз подвергался админарестам и штрафам.

Николай Статкевич на президентских выборах 2010 года был соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и после выборов обвинил переизбранного главу государства в фальсификациях. Поэтому его арестовали, судили, и он провел пять лет за решеткой. После освобождения 2015 оппозиционер заявил о намерении продолжить политическую борьбу за "нормальную жизнь" в Беларуси.

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А тому що - "нєфіг".............. Вже є яскраві приклади до чого все це призводить.
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А тепер нехай насиплють йому заочної солі на заочний хвіст.
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Ребяты, нечего портить "картинку" перед "аншлюсом"... Как так?! А как же - "навеки с братским народом..."?! А "несогласных" - "в клетку"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд заочно арестовал одного из лидеров оппозиции в Беларуси Статкевича, - правозащитники
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