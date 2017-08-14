 Суд заочно арестовал одного из лидеров оппозиции в Беларуси Статкевича, - правозащитники

Как сообщили правозащитники, этот приговор суд Ленинского района Минска вынес еще 9 августа, но известно об этом стало только сейчас, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
По сообщению, приговор Статкевичу прислали по почте, срок начнут отсчитывать с момента задержания, но пока политик находится на свободе.
Митинг, о котором идет речь, имел целью публично обсудить отмену совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которые должны состояться на территории Беларуси в сентябре. Также на митинге выступали за освобождение политзаключенных.
Кроме того, говорится в сообщении правозащитников, так же только сейчас стало известно, что еще 5 июля другой суд, Советского района Минска осудил Статкевича к штрафу в 1150 белорусских рублей (почти 13 тыс. 200 гривен) за участие в другом несанкционированном митинге, который состоялся еще 8 мая, на так называемых "Военных могилах", в которых демонстранты возложили цветы в память о советских воинах, погибших при освобождении Минска 1944 года.
Сам Николай Статкевич подтвердил Радио Свобода, что знает о приговоре ареста, но продолжает находиться на свободе. По его словам, он не намерен добровольно уходить в заключение.
В последние месяцы Статкевич через активное участие в оппозиционных и общественных акциях, на которые не дает разрешения власти, уже много раз подвергался админарестам и штрафам.
Николай Статкевич на президентских выборах 2010 года был соперником действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и после выборов обвинил переизбранного главу государства в фальсификациях. Поэтому его арестовали, судили, и он провел пять лет за решеткой. После освобождения 2015 оппозиционер заявил о намерении продолжить политическую борьбу за "нормальную жизнь" в Беларуси.
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