 "Укрзализныця" возвращает деньги пассажирам, ехавшим стоя из Одессы в Киев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, в целом средства уже получили 44 пассажира.
Напомним, пассажиры поезда "Интерсити" сообщением Одесса - Дарница вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.
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как в нормальной стране...хотя о чем это я?
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Если проехавшим вернут деньги, то компенсировать ущерб надо тем, кто сразу сдал свой билет. Правила должны быть для всех одинаковыми.
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це зрада!
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