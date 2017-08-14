EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  327  10
Все про:билеты (248) компенсации (212) поезд (681) Укрзализныця (1174)

 "Укрзализныця" возвращает деньги пассажирам, ехавшим стоя из Одессы в Киев

интерсити

Пассажирам поезда "Интерсити+" №764 сообщением Одесса - Дарница (Киев), которые 13 августа ехали без места для сидения, ПАО "Укрзализныця" вернуло 9,2 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании, в целом средства уже получили 44 пассажира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиры поезда Одесса - Киев ехали стоя из-за замены основного состава укороченным вследствие поломки, - "Укрзализныця"

Напомним, пассажиры поезда "Интерсити" сообщением Одесса - Дарница вынуждены были ехать стоя из-за нехватки вагонов.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а моральный ущерб в пару миллионов вы суки выплатите???
как в нормальной стране...хотя о чем это я?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не в этом десятилетии. Миллионы платят там, где рискуют потерять миллиарды.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой ущерб? Их силой в вагон никто не тащил, люди сами, по собственной воле решили не возвращать билет и ехать стоя. И Укрзализныця свою часть договора об их перевозке стоя выполнила.

Если проехавшим вернут деньги, то компенсировать ущерб надо тем, кто сразу сдал свой билет. Правила должны быть для всех одинаковыми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помнится, когда Путин из России депортировал грузовым самолётом грузин (летели они бесплатно и меньше времени), такую перевозку людей Европа оценила как пытки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо закрепить на законодательном уровне,что стоя можно ездить бесплатно в любых видах транспорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
скільки днів від звільнення Бальчуна пройшло?!
це зрада!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще раз убеждаюсь, что молчать нельзя . Надо отстаивать свои права 😎
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" возвращает деньги пассажирам, ехавшим стоя из Одессы в Киев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти