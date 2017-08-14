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Все про:Администрация_Президента (1480) КНДР (259) провокация (1225) ракеты (555)

 История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП

ракеты космос спутник

В Администрации Президента назвали провокацией информацию, опубликованную американским изданием The New York Times, о том, что успех запусков ракет Северной Кореей стало возможным из-за закупки на черном рынке двигателей, вероятно, с украинского завода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко.

Он отметил: "Теперь серьезно. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной балистической ракеты и еще и купленный на черном рынке?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times

Представьте! Базар! Что-то вроде "блошиного рынка". Идет министр обороны КНДР и говорит продавцу: "заверните мне, пожалуйста, несколько вот этих двигателей".

Двигатели "Сименс" вот столько следов после себя оставили. Даже верблюд или корова приобретенные на черном рынке и те оставляют след. А здесь ракеты для межконтинентальных баллистических ракет.

Также читайте: Турчинов: Украинский ОПК не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею

Кроме того, это не продукт двойного назначения. То есть, если двигатель сделан для боевой межконтинентальной ракеты, то он не может, например, вывести на орбиту спутник. Даже колеса, как все круги, не ко всем машинам подходят.

История с двигателями с "Южмаша" напоминает провокацию вроде продажи Украиной Ирану комплексов радиотехнической разведки "Кольчуга". Тоже говорили и писали много, но фактов до сих пор нет".

Также читайте: "Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР
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Уверен, что на Южмаше хватает старых ватных начальничков!
Уверен, что они радовались, когда к ним пришёл заказ из самой Рашки. Вероятно радовались, как дети, что без рашки Южмаш работать не сможет!
Вот теперь, всю эту вату, если не почистят наше руководство, то почистят иностранные заказчики перестав размещать заказы!
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Не неси ерунды. Двигатели для межконтинентальных ракет - это не прицелы или каски.

Кацапы вон турбины незаметно на своей территории протащить не смогли, а ты всерьез считаешь, что какие-то там "начальники" под шапкой невидимкой через весь континент продавли ракетные двигатели.
Кто бы ни был посредником - эта операция стопудово была бы замечена. Единственный вариант - это из рук в руки в непосредственном контакте. Т.е. Китай или Роися.
Китай отпадает в силу того, что им Ын нужен злой, громкий, антиамериканский, но не настолько опасный. Остается только Роися.
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Это та самая газета у которой конфликт с Трампом. С Тимошенко отпали сомнения.
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Patriot2015 читай фейсбук Тимошенко. У нее там только две версии, и обе о вине чиновников Украины. Вова чист и непорочен!!! https://m.facebook.com/YuliaTymoshenko/.
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точно - напоминает: что тогда Шер-Хан подставил своего верного Табаки, что сейчас... Чтобы знал своё место!
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точно - напоминает: что тогда Шер-Хан подставил своего верного Табаки, что сейчас... Чтобы знал своё место!
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барыга он и в киеве барыга
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Бред в духе полного идиотизма. Это же нужно придумать - прицепить ракетный двигатель, к ракете без расчетов ее особенностей и ее характеристик. РД-250 это сложнейший комплекс для определенной ИНЖЕРЕРНО - конструкторской системы, с совершенно определенными характеристиками и данными, которые давно устарели и сняты с вооружения СССР. Поэтому не разработчик ракеты должен обладать всей полнотой информации о РД, а разработчик РД должен был знать ВСЕ о весе, выводе на нужную тректорию и забросе боевой части в нужное место. А теперь, прикиньте, что со всем этим с Украиной поделился Пхеньян)) А Южмаш ему подсобил запустить ядерную болванку. Все лежат пот стулом и ржут без памяти. Кто мог продать КНДР технологию и расчеты Р-36 с ее РД-250, так это уж точно не Украина. И уж точно не она раскручивает этот очередной ракетный фейк. Тут даже к ворожке не нужно ходить, чтобы с одногораза не ответить на вопрос, кому это НУЖНО и выгодно. ПТН-ПНХ. ПТН-ХЛО!!!!))
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Шо ж воно твориться на землi...
Это получается, Касабстан, самая близкая и дружелюбная к С.Корее страна, которая регулярно посылает туда своих "туристов", корреспондентов, которая целыми эшелонами "сено" туда поставляет... которая "самая пердовая" срана в мире!!!, которая обладает Воздушно-комическим флотом и... она не способна была поставить в КНДР нормальных двигателей????!!!...что даже бедной КНВД пришлось доставать у "нищей" Украины двигатели??? которые не могла создать вяликая Московия....чушь. Напоминающая предсказания Войновича в "Москва 2042". Похоже, маразм в Касабстане уже достиг того предела, о котором писал Войнович...
Кстати, если бы такая поставка была, то ракеты не падали бы на половине пути. Это болезнь козломордых.
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Вот и в Норвегии статейка появилась об украинских движках на корейских ракетах. Скандальчик разгорается.
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"Потому что политическая и экономическая зависимость нашего президента от российского настолько высока, что #мы #всей #страной #не #можем #убедить #Петра #Алексеевича , #что у #нас #война с #Россией . Внутри страны он говорит, что у нас отечественная война с РФ, а на международной арене Украина до сих пор не признала вооруженный конфликт официально. Даже [спецпредставитель США по Украине Курт] Волкер просто пальцем показывает и говорит: "У вас война, горячая война". Понятно, если война, то должен быть враг и должно быть понятно, с кем мы воюем. Нас уже подталкивают к признанию факта вооруженного международного конфликта. К сожалению, пока такого нет, поэтому #Лавров #понимает , что он #может #говорить #открыто и не прятаться. .. #Мы #начнем #тут #стрелять #друг #друга . Потому что руководство страны все спускает на тормозах и не противостоит такой информационной экспансии. Ничего не делается. Главная задача руководства - не раскачивайте лодку, а то Путин нападет."
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Кацапы поставили братушкам ракеты, а валят на Украину, то ли подкупая журналистов, то ли используя втёмную.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИстория с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП
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