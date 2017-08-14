 История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко.
Он отметил: "Теперь серьезно. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной балистической ракеты и еще и купленный на черном рынке?
Представьте! Базар! Что-то вроде "блошиного рынка". Идет министр обороны КНДР и говорит продавцу: "заверните мне, пожалуйста, несколько вот этих двигателей".
Двигатели "Сименс" вот столько следов после себя оставили. Даже верблюд или корова приобретенные на черном рынке и те оставляют след. А здесь ракеты для межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме того, это не продукт двойного назначения. То есть, если двигатель сделан для боевой межконтинентальной ракеты, то он не может, например, вывести на орбиту спутник. Даже колеса, как все круги, не ко всем машинам подходят.
История с двигателями с "Южмаша" напоминает провокацию вроде продажи Украиной Ирану комплексов радиотехнической разведки "Кольчуга". Тоже говорили и писали много, но фактов до сих пор нет".
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Уверен, что они радовались, когда к ним пришёл заказ из самой Рашки. Вероятно радовались, как дети, что без рашки Южмаш работать не сможет!
Вот теперь, всю эту вату, если не почистят наше руководство, то почистят иностранные заказчики перестав размещать заказы!
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Кацапы вон турбины незаметно на своей территории протащить не смогли, а ты всерьез считаешь, что какие-то там "начальники" под шапкой невидимкой через весь континент продавли ракетные двигатели.
Кто бы ни был посредником - эта операция стопудово была бы замечена. Единственный вариант - это из рук в руки в непосредственном контакте. Т.е. Китай или Роися.
Китай отпадает в силу того, что им Ын нужен злой, громкий, антиамериканский, но не настолько опасный. Остается только Роися.
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Это получается, Касабстан, самая близкая и дружелюбная к С.Корее страна, которая регулярно посылает туда своих "туристов", корреспондентов, которая целыми эшелонами "сено" туда поставляет... которая "самая пердовая" срана в мире!!!, которая обладает Воздушно-комическим флотом и... она не способна была поставить в КНДР нормальных двигателей????!!!...что даже бедной КНВД пришлось доставать у "нищей" Украины двигатели??? которые не могла создать вяликая Московия....чушь. Напоминающая предсказания Войновича в "Москва 2042". Похоже, маразм в Касабстане уже достиг того предела, о котором писал Войнович...
Кстати, если бы такая поставка была, то ракеты не падали бы на половине пути. Это болезнь козломордых.
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