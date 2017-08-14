 История с двигателями "Южмаша" напоминает провокацию с "Кольчугами", - Администрация Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины Владимир Горковенко.
Он отметил: "Теперь серьезно. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной балистической ракеты и еще и купленный на черном рынке?
Представьте! Базар! Что-то вроде "блошиного рынка". Идет министр обороны КНДР и говорит продавцу: "заверните мне, пожалуйста, несколько вот этих двигателей".
Двигатели "Сименс" вот столько следов после себя оставили. Даже верблюд или корова приобретенные на черном рынке и те оставляют след. А здесь ракеты для межконтинентальных баллистических ракет.
Кроме того, это не продукт двойного назначения. То есть, если двигатель сделан для боевой межконтинентальной ракеты, то он не может, например, вывести на орбиту спутник. Даже колеса, как все круги, не ко всем машинам подходят.
История с двигателями с "Южмаша" напоминает провокацию вроде продажи Украиной Ирану комплексов радиотехнической разведки "Кольчуга". Тоже говорили и писали много, но фактов до сих пор нет".
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"Предположения авторов публикации не имеют ничего общего с реальностью", - "Южмаш" опроверг поставки ракетных двигателей в КНДР(37)
Вероятно, двигатели для баллистических ракет КНДР незаконно поступили из Украины, - The New York Times(275)
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"Авиа- и ракетостроение - области, где мы должны сохранить ведущие позиции в мире", - Гройсман о запуске ракеты Vega(179)
Знаємо,знаємо...
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1. В Крыму в поддержку арестованного 76-летнего Сервера Караметова на одиночные пикеты вышли крымскотатарские старцы, которые держали в руках плакаты со схожими словами, за которые был арестован Караметов: "путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Всех участников пикетов, а также прохожих, которые снимали пикеты на видео, оккупанты задержали! Среди задержанных стариков оказались Давлатов Ярикул, Дьячков Александр, Сейтумеров Сейтумер, Тейфуков Селим и Осман Аблаев со своим сыном Ремзи https://15minut.org/news/173284-v-krymu-v-podderzhku-arestovannogo-karametova-na-odinochnye-pikety-vyshli-pozhilye-krymskie-tatary-est-zaderzhannye-foto-video (фото и видео пикетов), https://ru.krymr.com/a/news/28675348.html (видео задержания). Позже стало известно также о задержании пожилых Эмирусеинова Решата, Ниметиллаева Синавера и правозащитницы Гемеджи Лили, которая приехала на помощь к репрессируемым https://15minut.org/news/173285-bolee-5-chelovek-vyshedshih-na-odinochnye-pikety-v-podderzhku-karametova-zaderzhany-v-krymu-video . Спустя несколько часов восьмерых задержанных отпустили, а на 64-летнего Ярикула Давлатова составили протокол. В эти минуты Давлатова "судят" https://15minut.org/news/173291-vosmeryh-aktivistov-v-krymu-otpustili-na-odnogo-sostavlen-protokol-aktivist (фото).
2. Теперь в Крыму самые опасные элементы для режима - дедушки.
3. Когда победят всех стариков, перейдут на старушек.
4. Обрушение крыши в одном из цехов "Крымского титана" может привести к увольнениям сотрудников, которых на сегодня насчитывается около 4000, и сокращению и без того нищенских зарплат. Ватники боятся называть свои имена, опасаясь военных оккупантов, которым больше не рады и которых уже ненавидят. Город умирает быстрыми темпами: "У нас делают вид, что Армянска будто нет на карте Крыма. Молчат о засолении почв, о проблемах завода, который еле живой. Это же геноцид всего города, но об этом будто никто не знает", - жалуются "освобождённые от хунты" предатели. Прочтите статью пропагандонов "Здесь останутся только военные" http://primechaniya.ru/home/news/avgust_20161/krymskij_titan_krysha_ostanovka/ (фото).
5. Сегодня в Севастополе автоматчики оккупантов оцепили здание ФСБ. Никакой информации по этому поводу не давали. По некоторым данным - это очередные "антитеррористические учения" террористов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897012013360173056 (фото).
6. В Крыму закрыли шлагбаумом очередной съезд к морю - на этот раз в районе мыса Сарыч. Ватники начали возмущаться - успокаивать их приехали военные с автоматами. Зато без бандер http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/v-krymu-perekryly-eshhe-odyn-podezd-k-moryu.html (фото).
7. Военные оккупанты продолжают летать над полупустыми пляжами, чтоб вата не забывала, в какую "родную говень" "вернулась" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/896702469086031872 (фото).
8. Саки. Русо-туристо в грязь не пустили: "А меня в грязи не пускают. Нахожусь в городе Саки. Всё перерыли и поставили забор. Люди добрые, помогите, что делать? Я только из-за грязей сюда и ехал" https://twitter.com/KrimRt/status/896717391446630400 (скрин).
9. В море у побережья Феодосии нашли ротавирусную инфекцию. Туристам советуют не глотать http://kafanews.com/novosti/135784/v-more-u-pobereshya-feodosii-nakhodyat-rotavirusnuyu-infektsiyu_2017-08-14
10. Ялта. Понаехавшие туристы учат своих детей испражняться в море с пирса - прямо на головы других отдыхающих https://twitter.com/KrimRt/status/897062619521196032 (фото-шок).
11. Из Тихой бухты начали ВЫЖИГАТЬ туристов, а море в самом Коктебеле превратилось в компот из фекалий. Туристы сами тушат пожары. Гавань чувствуется в каждом слове этой новости. Подробней по ссылке http://primechaniya.ru/home/news/avgust_20161/krym_koktebel_tihaya_buhta_oopt_podzhogi/ (фото).
12. Со вчерашнего вечера практически ВСЯ Керчь осталась без воды. Орки говорят, что произошла "авария". Может, экономят? http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=68111
13. Оккупанты перебрасывают в Севастополь 16 мощных дизельных генераторов, чтобы компенсировать энергодефицит в холода. Аналогичные генераторы получит и остальной Крым. А как же энергохвост? Вы подрываете веру предателей Крыма в стабильность и путина! Добавлю, что большую часть существующих генераторов уже разграбили или сломали - стандарт "русского мира" http://fresh.org.ua/novosti/135804/sevastopol-poluchit-moshchnye-generatory-k-kholodam_2017-08-14
14. Оккупанты за август не пропустили в Крым 725 кг продуктов, которыми крымчане хотели насладиться, потому что УКРАИНСКОЕ - знак качества. Остальным удалось проскочить https://ru.krymr.com/a/news/28673246.html
15. Оккупанты продолжают травить наших детей: в детских садах Симферопольского района в очередной раз выявлена фальсифицированная молочная продукция, завезённая к нам из Смоленской области россии https://twitter.com/KrimRt/status/897031120730107908 (скрин).
16. Керчь. Новости с моста: "Всем доброго утра. Кто ответит, кому нужен такой мост, с такими рабочими? Они пьют безбожно, устраивают драки между собой. Валяются по земле. Пытаются вывести местных жителей на конфликт. Это касается Аршинцево, остановка Райисполком. Когда весь этот бардак закончится? Пьют до 4 утра. Прекратите, мы хотим спать. А с их появлением, мы боимся ходить по улицам" https://twitter.com/KrimRt/status/896651365434494977 (скрин).
17. Керчь. Ватоголовые стоят в очереди на скамейку "крымский мост", чтобы сделать селфи. Одебиленные телевизором https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897073393224298496 (фото).
18. Александр Талипов, служивший в УКРАИНСКИХ погранвойсках и предавший Украину, которая выкормила мордатого предателя, теперь учит родину любить "соотечественников"-спортсменов, которые выступают на соревнованиях под нейтральным флагом, что его сильно бесит. Прочтите https://twitter.com/KrimRt/status/896662771496038401 (фото-скрин). Кстати, предательница Монтян, свободно разгуливающая на воле, едва ли не в дёсна целуется с Талиповым https://twitter.com/CrimeaUA1/status/896844920761327621 (фото-скрин).
19. Экскурсионные маршруты Евпатории: Караимские кенассы, Синагога Егие капай, Турецкие бани, Башня Одун-базар-къапу сы. Текие Дервишей… Покажите мне, где здесь "русская исконность"? https://twitter.com/SectorCrimea/status/896651892801114112 (фото).
20. В Ялте на выходных был сплошной треш на главный городской праздник - День города. Я не нашёл слов, как вам это описать. Жесть, как она есть https://twitter.com/Andryulik/status/896434765439676417 (фото).
21. В Севастополь доставили один экземпляр книги Медведева с его собственными фотографиями и автографом, чтобы вручить её девочке-инвалиду. Представьте новость: "Гройсман в Виннице подарил ребенку-инвалиду книгу лучших меню столовой Кабмина. С автографом". Представили? И я не смогла. Даже вата в шоке https://twitter.com/KrimRt/status/896686619662725120 (фото).
22. Новости вставания с колен: всё больше россиян берут займы просто чтобы пожрать и не сдохнуть с голода. А ведь вам ещё и Крым кормить, и Сирию отстраивать, и за Донбасс вы нам ответите! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/897047930208694273 (скрин и ссылка).
P.S. Наступает утро. Старик просыпается, приводит себя в порядок и идёт в магазин, чтобы купить большой лист бумаги. Вечером он пишет на бумаге лозунг, который можно прочесть так: "мы не террористы". А на следующий день старика задерживают за одиночный пикет. Сегодня таких стариков было около десяти. Они прожили длинную жизнь, многое пережили, им больше нечего терять. У них уже всё отобрали - свободу и землю, разрешив проживание на ней с закрытым ртом… Сегодня Крым - это гнойник бесправия, тирании, равнодушия, лицемерия и унижения человеческого достоинст
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