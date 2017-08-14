 Террористы "ДНР" собираются продемонстрировать "признание" журналиста Асеева в работе на украинские спецслужбы, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"По указанию кураторов из ФСБ РФ в "МГБ ДНР" совместно с "генпрокуратурой ДНР" готовится проведение информационно-психологической спецоперации с использованием взятого в заложники украинского журналиста и публициста Станислава Асеева (Васина). В частности, по замыслу ФСБ, украинский журналист должен дать публичные признательные показания относительно сотрудничества со специальными службами Украины (в т. ч. с Главным управлением разведки Минобороны Украины)", - пишет он.
По его словам, "спецоперация" будет иметь несколько целей:
1) в очередной раз "доказать", что любые журналисты или блогеры, критикующие "ЛДНР", якобы являются агентами украинских спецслужб;
2) запугать население ОРДЛО, все более критически относящееся к "ЛДНР" и все более открыто демонстрирующее свое неприятие российского оккупационного управления;
3) продемонстрировать "эффективность" работы спецслужб РФ и "ЛДНР" на оккупированных территориях.
"Выбить нужное "признание" для ФСБ/"МГБ" не представляется проблемой: используя методы ЧК-НКВД-КГБ, включая пытки, российская ФСБ может осуществить это без проблем", - подчеркнул Тымчук.
Напомним, журналист Станислав Асеев исчез в оккупированном Донецке в начале лета. Позже "МГБ ДНР" подтвердило, что он задержан за "шпионаж".
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Да уж, если в украинских спецслужбах полно кацапской агентуры, которой никто не занимается с 1991 года а мадам Грицацуева сориентировала Службу Барыг Украины на охрану самой главной Жопы страны и борьбу с оппозицией, то чему мы удивляемся, что наших разведчиков хватают то в Москве, то в Донецке....
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