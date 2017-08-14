 ГПУ хочет освободить от уголовной ответственности по делу "Межигорья" экс-главу ДУСи Тарасюка

Об этом пишет Ирина Салий в статье Дело "Межигорья" Януковича: Почему отпускают экс-главу ДУСи Тарасюка.
ГПУ обратилась в Печерский суд по поводу освобождения Тарасюка от уголовной ответственности в связи с сроками давности.
Это стало возможным после того, как прокуратура переквалифицировала подозрение Тарасюка с пособничества в завладении или растрате имущества в особо больших размерах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ) на служебную небрежность (ч.2 ст.367 УКУ).
Завладение или растрата имущества в особо больших размерах считается особо тяжким преступление. Срок давности такого преступления - 15 лет.
Служебная небрежность относится к преступлениям средней тяжести со сроком давности - 5 лет. Суд пока не приступил к рассмотрению дела, потому что судья Олег Белоцерковец находится в отпуске. Тарасюку объявлено подозрение по делу о незаконной передачи в собственность Януковичу государственного комплекса отдыха в урочище "Межигорье".
Установлено, что он обращался с письмом к правительству об исключении объектов "Межигорья" из списка государственных дач. После этого правительство Януковича своим постановлением лишило имущество статуса государственной дачи. В дальнейшем его приватизировали. Прокурор ГПУ Станислав Торопчин заявил, что инициатива в целом принадлежала Януковичу, а Тарасюк недооценил имущество.
Также прокурор сообщил журналисту Цензор.НЕТ, что у следствия появились новые доказательства, в частности после изучения документов в Администрации Президента. Согласно решению суда, ГПУ должна была проверить распоряжения Президента Виктора Ющенко, который в 2005 году, когда Янукович покинул пост премьер-министра, выделил ему в пожизненное пользование домик на территории государственного комплекса в "Межигорье". Следователи допускали, что Тарасюк мог исполнять указания Ющенко.
Напомним, что в марте этого года суд избрал Тарасюку меру пресечения в виде 6,4 млн грн залога, а также арестовал его дом в элитном поселке Козин.
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зрада тотальна зрада
14.08.2017
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- выходить на Майдан - развалим страну
- не выходить - стране и так пиз...ц Добьют твари неньку ...
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Кошерность - жертва должна умереть (политически) так, чтоб адреналин не попал в кровь.
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предлагаю их всех освободить от уголовной ответственности.
а лучше сразу наградить!
я фигею дорогая редакция, за 3 с хреном года совершенно никого не привлекли к уголовной ответственности. это просранное время, это просранная власть, которая насилует и народ и мародерствует в и так обнищавшей и воюющей стране!
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"Следователи допускали, что Тарасюк мог исполнять указания Ющенко. "
Это не является пособничеством?
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