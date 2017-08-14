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 Политика Украины
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Все про:Межигорье (989) Салий (18) Тарасюк Игорь (12)

 ГПУ хочет освободить от уголовной ответственности по делу "Межигорья" экс-главу ДУСи Тарасюка

межигорье

Генеральная прокуратура собирается освободить от уголовной ответственности бывшего руководителя Государственного управления делами Игоря Тарасюка.

Об этом пишет Ирина Салий в статье Дело "Межигорья" Януковича: Почему отпускают экс-главу ДУСи Тарасюка.

ГПУ обратилась в Печерский суд по поводу освобождения Тарасюка от уголовной ответственности в связи с сроками давности.

Это стало возможным после того, как прокуратура переквалифицировала подозрение Тарасюка с пособничества в завладении или растрате имущества в особо больших размерах (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ) на служебную небрежность (ч.2 ст.367 УКУ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Межигорье" может стать национальным заповедником, но сначала нужно провести инвентаризацию имущества и назначить управляющего, - Семерак

Завладение или растрата имущества в особо больших размерах считается особо тяжким преступление. Срок давности такого преступления - 15 лет.

Служебная небрежность относится к преступлениям средней тяжести со сроком давности - 5 лет. Суд пока не приступил к рассмотрению дела, потому что судья Олег Белоцерковец находится в отпуске. Тарасюку объявлено подозрение по делу о незаконной передачи в собственность Януковичу государственного комплекса отдыха в урочище "Межигорье".

Установлено, что он обращался с письмом к правительству об исключении объектов "Межигорья" из списка государственных дач. После этого правительство Януковича своим постановлением лишило имущество статуса государственной дачи. В дальнейшем его приватизировали. Прокурор ГПУ Станислав Торопчин заявил, что инициатива в целом принадлежала Януковичу, а Тарасюк недооценил имущество.

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Также прокурор сообщил журналисту Цензор.НЕТ, что у следствия появились новые доказательства, в частности после изучения документов в Администрации Президента. Согласно решению суда, ГПУ должна была проверить распоряжения Президента Виктора Ющенко, который в 2005 году, когда Янукович покинул пост премьер-министра, выделил ему в пожизненное пользование домик на территории государственного комплекса в "Межигорье". Следователи допускали, что Тарасюк мог исполнять указания Ющенко.

Напомним, что в марте этого года суд избрал Тарасюку меру пресечения в виде 6,4 млн грн залога, а также арестовал его дом в элитном поселке Козин.
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хвилинку ! давайте поглянем чим це закінчиця ! а то сорока сказала і тоді будем робити висновки
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угу, ты за такую же ураiну как и Пецо и Гнойсман и Сабаков другая шваль. Ну и где же та ваша ураiна которую вы строите и по вашим словам сходится с библейским Раем?
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Напомините - бойцу ВСУ за забытую (скорее всего) в личных вещах гранату сколько дали?
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вже завіз Луценкові мішок бабла і сидіти не буде))
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.... самое страшное - что не знаю что делать:
- выходить на Майдан - развалим страну
- не выходить - стране и так пиз...ц Добьют твари неньку ...
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"ВЛАДЫКАМ" предостережение
Кошерность - жертва должна умереть (политически) так, чтоб адреналин не попал в кровь.
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потрібно терміново ще раз реформувати суди ще більш поновому. такси откатів та хабарів вивішувати прями в фоє суду.зручно буде.
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ну я тобі ще раз пояснюю- НУ НЕ РОЗУМІЮ Я ТВІЙ МАЛОРОСЬКИЙ ДІАЛЕКТ !
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а то что? тебе не кажется, шо пора бросать принимать то, то шо тебя штырит?
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НУ ПИШИ ТИ ВЖЕ ЗРОЗУМІЛОЮ МОВОЮ-ЧИ на російській ,чи УКРАЇНСЬКОЮ.
ГПУ хочет освободить от уголовной ответственности по делу "Межигорья" экс-главу ДУСи Тарасюка - Цензор.НЕТ 7255
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"Суета без пользы Вам, раз мозг недоиспользован"
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Если все уплачено,значит сделают так что не будет сидеть.Так скоро и Януковича вернут,тоже денег им из России привезет и оправдают,а за отдельную плату дадут еще какой то пост у Государстве.
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Шах и мат зрадофіли!! Система працює!! Лохам впарюють про "досягнення", потрібні люди при "делах".
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це перемога!
предлагаю их всех освободить от уголовной ответственности.
а лучше сразу наградить!

я фигею дорогая редакция, за 3 с хреном года совершенно никого не привлекли к уголовной ответственности. это просранное время, это просранная власть, которая насилует и народ и мародерствует в и так обнищавшей и воюющей стране!
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за перше піврічя 121 особу посадили !!!!!!!!!! а так да зовсім нікого
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та давайте уже делайте что хотите. Уже как два года не надеюсь от етой власти ничего хорошего.
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"Генеральная прокуратура собирается освободить от уголовной ответственности бывшего руководителя Государственного управления делами Игоря Тарасюка." - какая неожиданность!
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"Установлено, что он обращался с письмом к правительству об исключении объектов "Межигорья" из списка государственных дач. Источник: https://censor.net.ua/n451649 "

"Следователи допускали, что Тарасюк мог исполнять указания Ющенко. "

Это не является пособничеством?
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В дальнейшем его приватизировали. Прокурор ГПУ Станислав Торопчин заявил, что инициатива в целом принадлежала Януковичу, а Тарасюк недооценил имущество - это даже не пизд@ц, это два пизд@ца !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ хочет освободить от уголовной ответственности по делу "Межигорья" экс-главу ДУСи Тарасюка
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