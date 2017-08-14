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 Общество
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Все про:паспорт (637) терроризм (20499) Донецкая область (4584)

 Террористы "ДНР" утверждают, что выдали уже 105,1 тыс. "паспортов"

паспорт днр

"Миграционная служба" террористической организации "ДНР" с марта 2016 года выдала более 105 тысяч "паспортов республиканского образца".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "начальник миграционной службы МВД ДНР" Владимир Краснощека.

"С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба Министерства внутренних дел выдала 105 100 паспортов республиканского образца. Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок", - сказал он. По его словам, с марта 2016 года принято 115 360 заявок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "РФ не пропускает на свою территорию тех, кто имеет документы "Л/ДНР" и не имеет украинских паспортов", - ГУР

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В документе отмечается, что эти меры действуют временно, "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".
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у нас талончики в троллейбусе тоже дают!
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Оказывается в так называемой донецкой народной республике есть еще донецкая область.
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Теперь бы списки получивших эти паспорта ДНР - да в Киев! Пригодятся списочки...
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А зачем списки?Там по Крещатику гуляет не один с таким паспортом и даже военные преступники а СБУ и правительство закрывает на это глаза.
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Что, прямо так ходит по Крещатику и паспорт демонстрирует? А списочки - пригодятся, поверь.
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так сепарня сама потом будет эти списки продавать - очень хороший способ отмазаться, получить иммунитет и подзаработать...
там уже копий этих списков мильярд, т.ж. и с референдума...
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більше трьох в одні руки не відпускати, на жмурів не оформлювати, дибілам не дарувати, - так скільки видано?))
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один рубль по отношению к одной гривне ... туалетная бумага причем использованная ... это с той же оперы.... паЧпорт этим уродам к чему? могли бы ограничиться пластиковыми бирками в ухо
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ОХОТА НА ПУТИНСКИХ. В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента https://www.youtube.com/watch?v=LQFjGg6RBvY
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Чем больше смотришь на Западные страны тем больше стыдно за Украину. У нас до сих пор не то что санкций и визы не ввели против окупанта а и пол парламента пропутинских.
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Автоматическое лишение гражданства Украины особей получивших аусвайсы ДНРы
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Аусвайсы....дойчен зольдатет,унтер официрен,нихт капитулирен...
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та ну нах...
этим животным до тех дойче как до неба рачки..
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На паспорте герб и флаг другой страны , какая ж это республика.
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список в студию! и лишить всех украинских прав!
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Пускай датут список счастливчиков чтобы украинские паспорта им больше в руки не попадали.
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Таким "документом" можно только подтереться для дальнейшего спуска в канализацию.
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Господа! Так я не понял,Липецкая Жопа собирается выполнять закон Украины о запрете двойного гражданства?
Ну вот же они родемые!!! Крысчане всякие с лугандонцами,пэмээры с осетиями и абхазиями.
Или у него только на Михо сил хватает?
Чего прятаться то? Все равно ответить придется.
Желательно с петлей на шее.
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Естественно что это дерьмо выдали всем наемникам рашовским бо они отлично знают что этих бандитов раша назад не впустит -их просто при попытке силовым методом пересечь границу растреляют как это было ранее и нам это быдло тоже не к чему.
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Обратите внимание,что выдавая такие паспорта,даже в Расеи,у них не забирают украинские и не делают там отметки.
Им нужна пятая колона с украинскими паспортами,чтоб потом заявить,а настамнету!!
И в доказательство о гражданской войне,украинские паспорта подлецов.
Это будет в трибунале.
А эта шоколадная сволота,что отмалчивается,знает о таком варианте?
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100 000 и это все
там сейчас около полутора мил.
а что остальные ну дебилы бля
сами признали что у них недореспублика
даже их паспорта не берут
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Статья 19. Основания для потери гражданства Украины.
1.Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено.

..............................
Надеюсь списки сохранятся этих дебилов. И по фиг, что это не государство, а фикция.
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Не удивительно...у винторогих скотов из паРаши их паспорта отбирают...в замен дают эту филькину грамоту.....потому и очередь...
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интересно, где они взяли такое количество художников для фотороботов в паспорта?
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Надеюсь, в обмен на украинские... Шоб нам потом не мучится, кого на историческую родину под сызрань высылать...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеррористы "ДНР" утверждают, что выдали уже 105,1 тыс. "паспортов"
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