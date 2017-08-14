 Террористы "ДНР" утверждают, что выдали уже 105,1 тыс. "паспортов"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил "начальник миграционной службы МВД ДНР" Владимир Краснощека.
"С начала выдачи паспортов на утро сегодняшнего дня миграционная служба Министерства внутренних дел выдала 105 100 паспортов республиканского образца. Число желающих получить паспорт постоянно растет, ежедневно поступает очень большое количество заявок", - сказал он. По его словам, с марта 2016 года принято 115 360 заявок.
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В документе отмечается, что эти меры действуют временно, "на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений".
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там уже копий этих списков мильярд, т.ж. и с референдума...
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этим животным до тех дойче как до неба рачки..
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Ну вот же они родемые!!! Крысчане всякие с лугандонцами,пэмээры с осетиями и абхазиями.
Или у него только на Михо сил хватает?
Чего прятаться то? Все равно ответить придется.
Желательно с петлей на шее.
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Им нужна пятая колона с украинскими паспортами,чтоб потом заявить,а настамнету!!
И в доказательство о гражданской войне,украинские паспорта подлецов.
Это будет в трибунале.
А эта шоколадная сволота,что отмалчивается,знает о таком варианте?
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там сейчас около полутора мил.
а что остальные ну дебилы бля
сами признали что у них недореспублика
даже их паспорта не берут
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1.Основаниями для потери гражданства Украины являются:
добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.
Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено.
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Надеюсь списки сохранятся этих дебилов. И по фиг, что это не государство, а фикция.
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