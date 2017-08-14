 Среди четырехсот дел, которые нами расследуются, около ста касаются коррупции на государственных предприятиях, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сообщении отмечается: "Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств государственных предприятий, закупки товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных.
В поле зрения НАБУ - около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли Украины. По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн.
По состоянию на 30 июня 2017 детективы Национального бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в ГП. Совокупный размер предмета преступления в этих делах достигает 2,4 млрд. грн. Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и транспортной отрасли.
Большинство коррупционных преступлений на предприятиях государственной и коммунальной собственности происходят с участием руководящего состава. Причинами противозаконных действий топ-менеджеров ГП является комплекс безнаказанности, пробелы в законодательстве, которые затрудняют доказательства состава экономических преступлений, а также несовершенный процесс назначения на руководящие должности.
Де-юре после Революции Достоинства руководители госпредприятий назначаются по результатам открытых конкурсов, во время которых должны доказать свою способность честно управлять ГП. Однако на практике случается так, что конкурс по каким-то причинам не объявляют, на неопределенное время руководителем назначается так называемый "исполняющий обязанности", который не мешает существованию коррупционных схем. Среди более 200 человек, которых НАБУ подозревает в коррупции, каждый шестой является руководителем государственного или коммунального предприятия.
"Хотелось бы сказать всем, кто занимается коррупцией на государственных предприятиях: этот сектор в зоне нашего постоянного внимания, и наше внимание будет увеличиваться", - отметил Директор Национального бюро Артем Сытник 10 августа представляя отчет НАБУ за предыдущие полгода.
По его словам, благодаря работе детективов НАБУ деятельность ГП становится прозрачной, а затем, эффективность использования государственных активов растет. Примером положительных изменений является ОАО "Укргаздобыча". После уничтожения коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже газа на этом госпредприятии (так называемое "газовое дело") его прибыли с начала 2017 достигли 560 млн грн.
В результате расследований детективов НАБУ и прокуроров САП за время их деятельности государству возмещено более 136 млн грн убытков, причиненных коррупционными преступлениями. Это - средства, возвращенные непосредственно на счета государственных предприятий, а также конфискованные по решению суда. Правоохранителям также удалось предотвратить хищение еще почти 880 млн грн".
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А может не на форуме?...
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за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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