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Все про:НАБУ (1909) коррупция (7392) государство (58)

 Среди четырехсот дел, которые нами расследуются, около ста касаются коррупции на государственных предприятиях, - НАБУ

набу

Среди почти четырех сотен производств, расследование которых осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, более 100 касаются коррупции в государственных предприятиях (далее - ГП).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств государственных предприятий, закупки товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных.

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В поле зрения НАБУ - около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли Украины. По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн.

По состоянию на 30 июня 2017 детективы Национального бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 32 дела по коррупции в ГП. Совокупный размер предмета преступления в этих делах достигает 2,4 млрд. грн. Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и транспортной отрасли.

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Большинство коррупционных преступлений на предприятиях государственной и коммунальной собственности происходят с участием руководящего состава. Причинами противозаконных действий топ-менеджеров ГП является комплекс безнаказанности, пробелы в законодательстве, которые затрудняют доказательства состава экономических преступлений, а также несовершенный процесс назначения на руководящие должности.

Де-юре после Революции Достоинства руководители госпредприятий назначаются по результатам открытых конкурсов, во время которых должны доказать свою способность честно управлять ГП. Однако на практике случается так, что конкурс по каким-то причинам не объявляют, на неопределенное время руководителем назначается так называемый "исполняющий обязанности", который не мешает существованию коррупционных схем. Среди более 200 человек, которых НАБУ подозревает в коррупции, каждый шестой является руководителем государственного или коммунального предприятия.

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"Хотелось бы сказать всем, кто занимается коррупцией на государственных предприятиях: этот сектор в зоне нашего постоянного внимания, и наше внимание будет увеличиваться", - отметил Директор Национального бюро Артем Сытник 10 августа представляя отчет НАБУ за предыдущие полгода.

По его словам, благодаря работе детективов НАБУ деятельность ГП становится прозрачной, а затем, эффективность использования государственных активов растет. Примером положительных изменений является ОАО "Укргаздобыча". После уничтожения коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже газа на этом госпредприятии (так называемое "газовое дело") его прибыли с начала 2017 достигли 560 млн грн.

В результате расследований детективов НАБУ и прокуроров САП за время их деятельности государству возмещено более 136 млн грн убытков, причиненных коррупционными преступлениями. Это - средства, возвращенные непосредственно на счета государственных предприятий, а также конфискованные по решению суда. Правоохранителям также удалось предотвратить хищение еще почти 880 млн грн".

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А кто поставил тех, кто руководят государственными предприятиями?...
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Есть такой прибор, который определяет - вор или нет?..
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Электрический стул,знаю страну в которой много такихтприборов,страна самая богатаятв мире
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Почему остается на своем месте и получает заоблачную зарплату директор, если предприятие плохо управляется и убыточно?...
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Может кому-то другому на форуме надо задать вопрос?

А может не на форуме?...
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Только на выходе из всех этих дел будет НОЛЬ ,пока у власти воры,никто наказан не будет !
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та какой из него диагностик? заученные фразы из методички.
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интересно, павлоградский хим комбинат в списке есть, и его гендиректор Шиман, который за три года двух человек сбил насмерть на пешеходных переходах?
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Ответственности
за все у государства все меньше... все отдать на поток и разграбление...а
чиновников с их супер-зарплатами (чтоб не крали) - все больше...
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Забыли сказать,что посадили только 9 чкловек
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ну,за какое набу вы ,зрада,вместе с наёмами и серлещами рвали органы-такое и есть...
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это новая методичка у порохнявых. я вчера ухахатывался
Среди четырехсот дел, которые нами расследуются, около ста касаются коррупции на государственных предприятиях, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2468
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Видно,шо осень скоро,будет еще хуже,более серьезные рецидивы и обострения
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Щось "розслідують", а корупції на Україні - не меншає.........
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Коррупция увеличилась и увеличилась у Скрыпника зарплата...
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Да хоть тысячу нет независимых судов нет посадок да ПАП всеми фибрами души будет сопротивляться и все кодло они милионы баксов будут в складчину скидывать чтоб не было прециндентов посадки и лишения имущества
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Главная проблема не коррупция и злоупотребление властью, а полный не профессионализм тех кого назначают руководителями и тех кто назначает. Как можно назначать руководителем предприятия, пусть хорошего менеджера, который даже не пытается вникать в базовые вопросы технологии предприятия. Сразу появляется вопрос - какие задачи перед ним ставили назначающие?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСреди четырехсот дел, которые нами расследуются, около ста касаются коррупции на государственных предприятиях, - НАБУ
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