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 Тройное ДТП в Хмельницком - пострадало восемь человек, среди них четверо детей. ФОТО

дтп хмельницкий

В Хмельницком произошло тройное ДТП: 8 травмированных, среди которых 4 детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в 23.15 часов по улице Проспект Мира у телебашни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Хмельницкой области.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Три машины горели в Хмельницком. ФОТО

В сообщении отмечается: "37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", который, по предварительным данным находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил боковое столкновение с "BMW" под управлением 34-летнего местного жителя, после чего въехал в автомобиль такси "Renault Laguna" под управлением 21-летнего хмельничанина.

В результате ДТП водитель автомобиля "Renault Laguna" получил телесные повреждения в виде перелома левой ноги и политравмы. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в Хмельницкую областную клиническую больницу. Также тяжелые травмы получили 6 его пассажиров, среди которых было 4 детей: у трех 4-летних девочек диагностировали политравмы, ушибы, у одной из них - закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. У 6-летнего мальчика - политравма и поперечный перелом черепа. Все дети были госпитализированы в реанимацию. Двое взрослых, которые были с детьми, тоже госпитализированы в областную больницу.

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У 36-летнего мужчины диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. У его 34-летней жены - травматический пневматоракс и ушибы.

Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" тоже находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом надколенника правой ноги и ушиб грудной клетки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Хмельницком произошло ДТП с участием скорой помощи и автобуса, в котором находились пассажиры. ВИДЕО камер наблюдения

Тройное ДТП в Хмельницком - пострадало восемь человек, среди них четверо детей 01

Тройное ДТП в Хмельницком - пострадало восемь человек, среди них четверо детей 02

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Мда... печально. Думаю здесь обсуждения не уместны.
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кроме того, что новости 2е суток, и можно было уже ее и не размещать.
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"Также тяжелые травмы получили 6 его пассажиров,Источник: https://censor.net.ua/n451642"

Таксиста нафиг под суд тоже. 6!!! человек и он 7й в легковом автомобиле.
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за перевищення швидкості та управління під впливом алкоголю, смертна кара
хто проти, хай подумає, що зробить, коли його дитину зіб"є на переході п"яне чмо
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Ну зачем сразу вышка?- Можно просто гуманно ампутировать конечности.
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таксюна тоже зацепят...6 пассажиров-это занадто
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Логан (лагуна) 1-го поколения - 7 мест по паспорту.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТройное ДТП в Хмельницком - пострадало восемь человек, среди них четверо детей. ФОТО
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