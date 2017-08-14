 Тройное ДТП в Хмельницком - пострадало восемь человек, среди них четверо детей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Хмельницкой области.
В сообщении отмечается: "37-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", который, по предварительным данным находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил боковое столкновение с "BMW" под управлением 34-летнего местного жителя, после чего въехал в автомобиль такси "Renault Laguna" под управлением 21-летнего хмельничанина.
В результате ДТП водитель автомобиля "Renault Laguna" получил телесные повреждения в виде перелома левой ноги и политравмы. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в Хмельницкую областную клиническую больницу. Также тяжелые травмы получили 6 его пассажиров, среди которых было 4 детей: у трех 4-летних девочек диагностировали политравмы, ушибы, у одной из них - закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. У 6-летнего мальчика - политравма и поперечный перелом черепа. Все дети были госпитализированы в реанимацию. Двое взрослых, которые были с детьми, тоже госпитализированы в областную больницу.
У 36-летнего мужчины диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. У его 34-летней жены - травматический пневматоракс и ушибы.
Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" тоже находится в больнице. У него закрытая черепно-мозговая травма, перелом надколенника правой ноги и ушиб грудной клетки.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего".
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Таксиста нафиг под суд тоже. 6!!! человек и он 7й в легковом автомобиле.
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хто проти, хай подумає, що зробить, коли його дитину зіб"є на переході п"яне чмо
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