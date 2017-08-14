 Двое украинских воинов ранены в результате обстрела возле Гнутово, - штаб АТО

Об этом этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Как и несколько дней подряд, сегодня наиболее сложной обстановка была в окрестностях Авдеевки. Практически с 7 утра российско-оккупационные группировки 4 раза били по нашим опорных пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия . В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника.
Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.
На Мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 мм по нашим защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке. А около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово, двое наших защитников получили ранения.
Также сегодня, около 16 часов, в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью из местных никто не пострадал.
"Несмотря на перманентные боевые действия в районах проведения АТО продолжают работать украинские саперы. Только за прошлую неделю группы разминирования проверили более 60 гектаров земель, из которых изъято и уничтожено около 1 000 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
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У Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова рятують тяжко пораненого в зоні АТО 32-річного Костянтина. В нього пробиті шлунок, печінка, осколки в легенях.
Чоловік родом з Рівного. Снаряд розірвався у 2 м від нього. Про це на сторінці у Facebook пише головний лікар Мечникова Сергій Риженко.
За життя бійця борються вже 12 год. Хірурги і ревматологи проводять складні операції.
"Костянтин, 32 роки, родом з Рівного. Тяжко поранений у селищі Водяне. Снаряд ВОГ розірвався в 2 метрах від нього. Осколки в легені, пробили шлунок, наскрізне поранення печінки, поранення ліктьового суглоба. У сплутаній свідомості. При надходженні в Мечникова кликав маму на допомогу, говорив, що її любить", - написав Риженко.
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