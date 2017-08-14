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 Двое украинских воинов ранены в результате обстрела возле Гнутово, - штаб АТО

штаб ато

По сравнению со вчерашним днем ​​количество обстрелов позиций украинских войск в зоне проведения АТО увеличилось почти в два раза. Ранены двое воинов.

Об этом этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как и несколько дней подряд, сегодня наиболее сложной обстановка была в окрестностях Авдеевки. Практически с 7 утра российско-оккупационные группировки 4 раза били по нашим опорных пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия . В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника.

Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На Мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 мм по нашим защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке. А около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово, двое наших защитников получили ранения.

Также сегодня, около 16 часов, в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью из местных никто не пострадал.

Смотрите: "Летит четко в жилые дома. Зачем? Мы не понимаем", - российские наемники обстреляли Новолуганское из БМП. ВИДЕО

есмотря на перманентные боевые действия в районах проведения АТО продолжают работать украинские саперы. Только за прошлую неделю группы разминирования проверили более 60 гектаров земель, из которых изъято и уничтожено около 1 000 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
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Хлопцы.хлопцы...выздоравливайте. поправляйтесь пожалуйста!
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Удвічи зростає кількість обстрілів а наша влада знову мовчить! Ворог готується до наступу, посилює артпідготовку, а ми навіть припинення вогню не відмінили! Що це за командування?
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Выздоровления! Как много раненных последнее время.
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Днепр постоянно в скорых сейчас. не понимаю, почему нет огласки или всем пох?
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Солдатами не рождаются. Рождаются поэтами, учителями, гениями. Солдатами становятся, чтобы защитить поэтов, учителей, гениев. Так что 7 жизней вам и удачи
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это шоб вы понимали какие ранения, и шо значит раненные



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