 Двое украинских воинов ранены в результате обстрела возле Гнутово, - штаб АТО





Об этом этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Как и несколько дней подряд, сегодня наиболее сложной обстановка была в окрестностях Авдеевки.

Практически с 7 утра российско-оккупационные группировки 4 раза били по нашим опорных пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия .

В ответ украинские военные активно применяли оружие на поражение противника.





Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.



Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО



Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 мм по нашим защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке.

А около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово, двое наших защитников получили ранения.





Также сегодня, около 16 часов, в ходе огневого противостояния с силами АТО, боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки.

есмотря на перманентные боевые действия в районах проведения АТО продолжают работать украинские саперы.

Только за прошлую неделю группы разминирования проверили более 60 гектаров земель, из которых изъято и уничтожено около 1 000 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.