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Все про:перевозки (206) Россия (71840) Укрзализныця (1173) Левченко Юрий (5)

 Поезд "Львов-Москва" перевозит наибольшее количество пассажиров в Россию. ДОКУМЕНТ

россия укрзализныця

Поезд №073/074 Львов-Москва оказался лидером по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в Россию. В первом полугодии 2017 года на нем государственную границу пересекло 87 тысяч пассажиров.

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укрзализныци", предоставленные по запросу народного депутата Юрия Левченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

В общей сложности поездами из Украины за полгода выехало 424,6 тысячи пассажиров, въехало - 434 тысячи. При этом поездами "Укрзализници" воспользовались 385,6 тысячи на въезд и 379,8 тысячи на выезд.

Рейтинг популярности поездов выглядит следующим образом:
  • №073/074 Львов-Москва (прицепные вагоны из Ковеля, Черновцов и Ивано-Франковска) - 87,2 тыс. пассажиров на выезд и 87,3 тыс. на въезд.
  • №6/5 Киев-Москва (прицепные вагоны из Чернигова) - 64,2 тыс. пассажиров на выезд и 48,6 тыс. на въезд.
  • №53/54 Киев-Санкт-Петербург (прицепные вагоны из Харькова и Днепра) - 17,6 тыс. пассажиров на выезд и 18,1 тыс. на въезд.
  • №23/24 Одеса-Москва - 36,6 тыс. пассажиров на выезд и 52,6 тыс. на въезд.
  • №63/64 Николаев-Москва (прицепные вагоны из Херсона) - 45,6 тыс. пассажиров на выезд, и 44,0 тыс. на въезд.
  • №73/74 Днепр-Москва (прицепные вагонами из Кривого Рога) - 54,6 тыс. пассажиров на выезд, и 62,4 тыс. на въезд.
  • №19/20 Харьков-Москва (прицепные вагоны из Кременчуга и Сум) - 54,1 тыс. пассажиров на выезд, и 47,6 тыс. на въезд.
  • №55/55 Хмельницкий - Москва (прицепные вагоны из Жмеринки) - 25,8 тыс. пассажиров на выезд и 19,1 тыс. на въезд.

Кроме того, молдавскими поездами Кишинев - Москва и Кишинев - Санкт-Петербург воспользовались 44 тыс. пассажиров на выезд и 55,8 тыс. на въезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос прекращения пассажирских перевозок по железной дороге в Россию на заседании не рассматривался, - СНБО

Поезд Львов-Москва перевозит наибольшее количество пассажиров в Россию 01

Также читайте: Украина с 1 июля может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ, - "Коммерсантъ"

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Настоящий патриот должен:
1. Крикнуть: Слава Украине, москалей геть.
2. Сесть в поезд Львов - Москва.
3. Поехать зарабатывать бабло в Московию и уклониться от призыва в ВСУ или НГ.
4. Сумувать за Украиной на чужбине работая на оккупанта.
Ну, как то так получается.
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Всі на вокзал! радісно зустрічати поїзд із москви !


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Холуїв і колаборантів на Західній Україні багато.
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А может их заставляю? Война же. Моя тетка на бюргера в НАСТОЯЩУЮ войну горбатила.
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В моем городе все доски объявлений завешены рекламой автобусного маршрута на Москву! Доски, между прочим - платные.
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Каждый,едущий сейчас на рососию не пасажир,а беспринципный га@дон,позорящий Украину. Байки про родственников и кормление детей не канают.
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В то время,когда в Польше упрощают условия для рабочих из Украины,берут на работу без раб.виз,по биометрике, и справке от работодателя-ехать работать на оккупантов?????или без родственничков-ватников жить нельзя? И это западная Украина.А мы хотим победить...
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Не вижу никакой сенсации. Люди с Западной Украины всегда чаще вынуждены были уезжать на заработки(неважно куда)
Это не их вина, а недостаток рабочих мест в регионе.
И эти люди не заслуживают чтобы их обзывали колаборантами и холуями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоезд "Львов-Москва" перевозит наибольшее количество пассажиров в Россию. ДОКУМЕНТ
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