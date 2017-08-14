 Поезд "Львов-Москва" перевозит наибольшее количество пассажиров в Россию. ДОКУМЕНТ

В общей сложности поездами из Украины за полгода выехало 424,6 тысячи пассажиров, въехало - 434 тысячи. При этом поездами "Укрзализници" воспользовались 385,6 тысячи на въезд и 379,8 тысячи на выезд.
Рейтинг популярности поездов выглядит следующим образом:
- №073/074 Львов-Москва (прицепные вагоны из Ковеля, Черновцов и Ивано-Франковска) - 87,2 тыс. пассажиров на выезд и 87,3 тыс. на въезд.
- №6/5 Киев-Москва (прицепные вагоны из Чернигова) - 64,2 тыс. пассажиров на выезд и 48,6 тыс. на въезд.
- №53/54 Киев-Санкт-Петербург (прицепные вагоны из Харькова и Днепра) - 17,6 тыс. пассажиров на выезд и 18,1 тыс. на въезд.
- №23/24 Одеса-Москва - 36,6 тыс. пассажиров на выезд и 52,6 тыс. на въезд.
- №63/64 Николаев-Москва (прицепные вагоны из Херсона) - 45,6 тыс. пассажиров на выезд, и 44,0 тыс. на въезд.
- №73/74 Днепр-Москва (прицепные вагонами из Кривого Рога) - 54,6 тыс. пассажиров на выезд, и 62,4 тыс. на въезд.
- №19/20 Харьков-Москва (прицепные вагоны из Кременчуга и Сум) - 54,1 тыс. пассажиров на выезд, и 47,6 тыс. на въезд.
- №55/55 Хмельницкий - Москва (прицепные вагоны из Жмеринки) - 25,8 тыс. пассажиров на выезд и 19,1 тыс. на въезд.
Кроме того, молдавскими поездами Кишинев - Москва и Кишинев - Санкт-Петербург воспользовались 44 тыс. пассажиров на выезд и 55,8 тыс. на въезд.
АТОвійни ...
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1. Крикнуть: Слава Украине, москалей геть.
2. Сесть в поезд Львов - Москва.
3. Поехать зарабатывать бабло в Московию и уклониться от призыва в ВСУ или НГ.
4. Сумувать за Украиной на чужбине работая на оккупанта.
Ну, как то так получается.
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Это не их вина, а недостаток рабочих мест в регионе.
И эти люди не заслуживают чтобы их обзывали колаборантами и холуями.
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