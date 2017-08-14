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 Общество
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 Севастопольский университет заявил о недоборе студентов на бюджетные места

севастополь

Севастопольский государственный университет объявил о недоборе студентов на бюджет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Крупнейший ВУЗ Севастополя объявил дополнительный набор документов для желающих поступить на технические специальности. В 2017-м году в университете не просто не было большого конкурса на когда-то самые популярные направления: "Информатика и вычислительная техника", "Электроника и наноэлектроника", "Радиотехника", "Приборостроение", "Проектирование и постройка кораблей" - на эти специальности не смогли набрать даже нужного количества бюджетников. Вакантными остались от 3 до 25 мест по каждому направлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления на поступление в украинские вузы подали 235 абитуриентов из оккупированного Крыма, - Гриневич

Абитуриентам дали время до 21 августа, чтобы определиться, подать документы и сдать экзамены при отсутствии результатов российского единого государственного экзамена.
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а шо ж такое ? студентов камнями с неба побило или уже в армию забрали ?
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Стоп-стоп! А где сейчас этот ВУЗ? В Севастополе или переехал на материк? О чем речь идет?
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Вот эта ссылка "со ссылкой на Крым.Реалии." Так и она не объясняет - где сейчас ВУЗ, о котором идет речь. Просто журналисты у нас сейчас - вот такие "прокукарекал, а там хоть не рассветай".
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Популярність мухосранськам приносять півна із лайна, а не ватяні ЦПШ.)))
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Пусть готовят военный факультет юмористов по санкциям, самое время смеяцца
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пока мост не достроят так и будет, а как достроят, то вообще будет никак, иначе бы студенты учебу на строительство моста не махнули не глядя, а так, да, последняя надежда - мост, подкоп до Китая, а там долгожданная свобода...
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Бюджет всегда под завязку забивается. Если на бюджете есть свободные места, то на контракте вообще голяк.
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Отдыхали в Мармарисе . Экскурсия в Грецию на о. Родос 50$ на человека (украинцы , грузины , европейцы и т.д .) . Для жителей раши + 100$ на человека за оформление визы и 3-4 дня (если нет Шенгена) . Экскурсия была чудесной , без ваты . Рекомендую .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСевастопольский университет заявил о недоборе студентов на бюджетные места
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