 Севастопольский университет заявил о недоборе студентов на бюджетные места

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Крупнейший ВУЗ Севастополя объявил дополнительный набор документов для желающих поступить на технические специальности. В 2017-м году в университете не просто не было большого конкурса на когда-то самые популярные направления: "Информатика и вычислительная техника", "Электроника и наноэлектроника", "Радиотехника", "Приборостроение", "Проектирование и постройка кораблей" - на эти специальности не смогли набрать даже нужного количества бюджетников. Вакантными остались от 3 до 25 мест по каждому направлению.
Абитуриентам дали время до 21 августа, чтобы определиться, подать документы и сдать экзамены при отсутствии результатов российского единого государственного экзамена.
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