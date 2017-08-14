Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.
"14.08.2017 работники прокуратуры Черновицкой области совместно со следователями полиции и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, во время осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержали чиновника Государственного архива Черновицкой области после получения им 1350 евро неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанный сумму чиновник требовал за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок о месте рождения.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о вручении ему письменного уведомления о подозрении.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подполковник полиции задержан на Буковине при получении 600 долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
За фабрикацию поддельных справок на Буковине и получение за них взятки €1,35 тыс задержан чиновник госархива, - прокуратура
Чиновника Государственного архива Черновицкой области задержали на взятке в размере свыше 1,3 тыс. евро. Указанную сумму чиновник требовал за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подполковник полиции задержан на Буковине при получении 600 долл. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
Ответить
Ответить