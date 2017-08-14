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Все про:архив (100) Черновицкая область (316) взятка (4357) чиновник (1445)

 За фабрикацию поддельных справок на Буковине и получение за них взятки €1,35 тыс задержан чиновник госархива, - прокуратура

деньги евро фальшивка

Чиновника Государственного архива Черновицкой области задержали на взятке в размере свыше 1,3 тыс. евро. Указанную сумму чиновник требовал за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.

"14.08.2017 работники прокуратуры Черновицкой области совместно со следователями полиции и сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, во время осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержали чиновника Государственного архива Черновицкой области после получения им 1350 евро неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанный сумму чиновник требовал за изготовление и выдачу фиктивных архивных справок о месте рождения.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о вручении ему письменного уведомления о подозрении.

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А нащо потрібна така довідка і чому за це такі хабарі платять? Хто знає??
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Ну и что? Поделите пополам , оправдайте, и пусть опять берёт, только теперь будет делиться с верхом. Как у нас заведено и три года по принципу этому деиствуют , наши очень анти-коррупционные.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа фабрикацию поддельных справок на Буковине и получение за них взятки €1,35 тыс задержан чиновник госархива, - прокуратура
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