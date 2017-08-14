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 Политика Украины
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Все про:КНДР (257) ракеты (554) Мининформполитики (258) фейк (86)

 Автор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин

кндр

Эксперт, сообщивший американскому изданию New York Times о причастности Украины к поставкам двигателей для ракет КНДР, раньше работал со спецслужбами России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

"Этот эксперт, обнародовавший исследование, он в конце 90-ых работал в России, в том числе с российскими спецслужбами", - пояснил Золотухин.

По его словам, иностранные эксперты, критикующие Украину, довольно часто или жили в Москве, или имели к ней какое-либо отношение.

Кроме того он сообщил, что такие случаи безосновательного обвинения Украины случаются как минимум один раз в год.

"Последний такой кейс был в ноябре 2015 года, когда издание "Франс-Пресс" опубликовало информацию, что Украина якобы поставляла "ИГ" ПЗКР китайского производства", - напомнил заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия могла поставлять в КНДР приобретенные у Украины до 2014 года комплектующие для ракет, - Фриз

Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.


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вот в этом все орки, фейк сюда, фейк туда. Не зря Меркель не захотела с орковскими журналистами вести беседу.
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З орками/москалями усе зрозуміло- їх в пекло!
А як бути з корисними ідіотами, що допомагають це роздмухувати? Їх куди?
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ну для таких корыстных идиотов вот такие как кровавый Пастор и существуют.
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Минстець,працюе,подождем что расскажет ФБР.
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Вас ФБР обов'язково повідомить. Хоч ФБР займається виключно внутрішніми справами США- но то таке...
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То таке,подождем,чего скакать раньше времени.
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Хтось здивований? Я-ні.
От тільки жаль тих, в кого така можливість попаплюжити Україну пропала...
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да ну шо ж такоє-то !
Уже і півдня хуйло разом з українськими гнидами по типу тимошенко не можуть порадіти як вдало вони мочать Україну. На тєбє - уже разоблачілі іксперда-журнашліста !
Всєх уволіть в фсб !
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І як вона так прокололася? Навіть не уявляю...
Дякую за посилання.
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"Така ситуація є прямим наслідком непрофесійності та злочинності президента Петро Порошенко та прем'єр-міністра Volodymyr Groysman."

Она молниеносно вынесла свой вердикт без суда и следствия, поддержав вброс против Украины некоего эксперта, который "в конце 90-ых работал в россии, в том числе с российскими спецслужбами". Источник: https://censor.net.ua/n451637
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Ну так она варофка,без суда и следствия,или нет?
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Лично я такого никогда не писала на форуме, поэтому за подобные утверждения отвечать не обязана.
Тимошенко должна отвечать за то, что утверждает она.
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Пока придется только оправдыватся,но что бы не повторялось больше надо с кацапами рвать все связи под корень,к сожалению "Кольчуги" когда то ничему не научили и выводов никто не сделал,а ведь это цапы свинью данилычу подложили тоже
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Що могли і було суттєвим- вже розірвали. А "кольчуги" були і загули.
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А ну скажи экспэрд,энергетика входит с сферу нацбезопасности страны
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Я думаю там все очень просто .Американцы под видом С . Корейцев купили у Русских двигатели . Русские под видом Китайцев продали им двигатели для спутников купленных типа у Южмаша , а в самом деле у Молдавских агентов...После этого те америкэн Агенты ушли на пенсию.И Русские шпионы подставив американцев и стырив на складе двигатели продали их по ошибке Южным Корейцам ...Южные Корейцы довольные решили подставить Северных братьев и под видом перешедших на другую сторону Японцев продали поломанные двигатели Северным Корейцам . Но не повезло и купили эти двигатели раскаявшиеся агенты Северной Кореи и продали их Китайцам , думая , что то американцы , но с Нью-Йорка.Китайцы в шоке исправили двигатели и еще и модэрнезировав их подарили их С .Корейцам под видом Санта-клауса.После этого Нового Года Ким Чен Ир никак не может просохнуть уже восемь месяцев , так ему понравилась эта сказка и эта Игра в войнушку .
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сам написал, сам прочитал, сам себе удивился: какой умный!!!! и поставил себе лайк
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блиииииин,а люля так радовалась своей удаче,что прям сразу начала этот фейк утверждать)))))
Автор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин - Цензор.НЕТ 3817
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Хитрая сучка уже удалила запись на своей страничек в Facebook.
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Ну и? Америка разберется,чего вы все скачите как блохи.
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вообще то как блоха скачите тут вы,пытаясь втюхать этот фейк,выгораживая кацапию
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Я пытаюсь успокоить вас шоколадных,если фейк то чего вы беситесь,разберутся и без вас,в Америке Цензор не читают.
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Интересно - кто-то сомневался, что ноги фейка - из Москвы? Тем более - когда МОСКВУ УЖЕ ОБВИНИЛИ В ПОСТАВКАХ РАКЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В КНДР?
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далеко торчат нос и уши у бесстыжей москальской кликуши...
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у информационной войны есть одно преимущество - агенты кремля всплывают на всеобщее обозрение как г*мно из проруби
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ага, он так тщательно разобрал видео и фотки, молодец, доказал, что движок - РД-250.
Но вдруг потом вьідал - ето Южмаш, потому что, дескать у них денег там нет, а переправили через Россию, притом несколько десятков сразу. Вот вам и все доказательства.

Какие-то турбиньі Сименс отследили, а ракетньіе двигатели - нет?

Не проще ли представить, что движки, а то и цельіе ракетьі из России приехали?
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Мне вот жутко интересно, как "американский эксперт", с вброса которого всё и понеслось, сумел рассмотреть в однокамерных двигателях корейских ракет ... старые советские двухкамерные двигатели РД-250/251?
Или по мнению "эксперта" достаточно одну камеру ножевкой отпилить - полетели? Так не получится. Придется менять абсолютно всё. Помпы, трубопроводы, клапаны, систему управления...
Ну а перл на счет того, что четыре поворотных камеры рулевого двигателя - исключительная особенность РД-68М - вообще за гранью. Множество ракет используют такую схему.
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Тобто заперечити нічого не здатен- тільки лаятися?
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так москальский петух ведь... а у них главное прокукарекать, а там хоть рассветай, хоть не рассветай
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а взагалі класна реклама вийшла Южмашу - якщо хочете літати в космос - гайда до Дніпра - на Южмаш! Он навіть КНДР полетіла!.
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Але звернімо увагу, що NPO Energomash знаходиться у місті Москва Московської області РФ. У Дніпрі, в Україні - НПО Південмаш. Або ваш експерт не знає географії, або звичайний "козачок засланий".
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"иностранные эксперты, критикующие Украину, довольно часто или жили в Москве, или имели к ней какое-либо отношение." Это очень странно. Вроде бы в Москве жили, знают Россию изнутри, и вдруг, начинают, ни с того ни с сего, довольно часто критиковать Украину.
Источник: https://censor.net.ua/n451637
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Щас Нью Йорк Таймс опубликует Золотухина , и все поймут , что эксперт шпиен рассейский.
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Автор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин
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А ШО ДРУГОЕ МОГ СКАЗАТЬ ЗАММИНИСТРА ИНФОРМПОЛИТИКИ?

ЭТО ЖЕ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КУРАТОРОВ ПОРОХОБОТОВ!!!

ЕМУ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ.

NEW YORK TIMES - АВТОРИТЕТНЕЙШЕЕ АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ КОТОРОЕ НЕ ПОЗВОЛИТ ОПУБЛИКОВАТЬ ФЕЙК.

НАВЕРНОЕ, ЗАММИНИСТРА ИНФОРПОЛИТИКИ ЗАБЫЛ, ШО: NEW YORK TIMES - ЭТО НЕ
5 каАНАЛ "ЧЕСТНЕЙШИХ" НОВЫН.

УДИВИТЕЛЬНО, КАК ЭТО У НЕГО NEW YORK TIMES ЕЩЕ НЕ ОКАЗАЛИСЬ АХЕНТАМИ КРЕМБЛЯ?



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А Нью-Йорк Таймс кто-нибудь здесь обвинит в работе на ФСБ или только трепачка йулька будет во всём виновата у порохососов?
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Хто б там не продав ті двигуни, чи ракети суньхуйчаям, одначе ніхто не проти того, що американці розхєрачать Піхуйнян і Москальбаровськ до самої Камчатки.
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Американский "эксперт" по фотографии где Ким Чен Ын стоит возле ракеты тутже определил что двигатель для нее был произведен в Украине на заводе Южмаш и стал богаче на пару млн $ учитесь как бабки нужно зарабатывать !
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Слава Богу, теперь понятно все! Блин знаю, что недоиперцы делают фейки против Украины и я повелась ((
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Виноват всегда тот, кого облили дерьмом, - говорил Пол Дик, американский журналист из художественного фильма «ТАСС уполномочен заявить».
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ник135
А НА недоимперии клепают фейки,против Украины и опять обосрались! Так шо кацап лес там ➡
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин
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