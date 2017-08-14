 Автор фейка о причастности Украины к ракетам КНДР раньше работал на спецслужбы РФ, - замминистра информполитики Золотухин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.
"Этот эксперт, обнародовавший исследование, он в конце 90-ых работал в России, в том числе с российскими спецслужбами", - пояснил Золотухин.
По его словам, иностранные эксперты, критикующие Украину, довольно часто или жили в Москве, или имели к ней какое-либо отношение.
Кроме того он сообщил, что такие случаи безосновательного обвинения Украины случаются как минимум один раз в год.
"Последний такой кейс был в ноябре 2015 года, когда издание "Франс-Пресс" опубликовало информацию, что Украина якобы поставляла "ИГ" ПЗКР китайского производства", - напомнил заместитель министра.
Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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А як бути з корисними ідіотами, що допомагають це роздмухувати? Їх куди?
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От тільки жаль тих, в кого така можливість попаплюжити Україну пропала...
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Уже і півдня хуйло разом з українськими гнидами по типу тимошенко не можуть порадіти як вдало вони мочать Україну. На тєбє - уже разоблачілі іксперда-журнашліста !
Всєх уволіть в фсб !
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Дякую за посилання.
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Она молниеносно вынесла свой вердикт без суда и следствия, поддержав вброс против Украины некоего эксперта, который "в конце 90-ых работал в россии, в том числе с российскими спецслужбами". Источник: https://censor.net.ua/n451637
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Тимошенко должна отвечать за то, что утверждает она.
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Но вдруг потом вьідал - ето Южмаш, потому что, дескать у них денег там нет, а переправили через Россию, притом несколько десятков сразу. Вот вам и все доказательства.
Какие-то турбиньі Сименс отследили, а ракетньіе двигатели - нет?
Не проще ли представить, что движки, а то и цельіе ракетьі из России приехали?
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Или по мнению "эксперта" достаточно одну камеру ножевкой отпилить - полетели? Так не получится. Придется менять абсолютно всё. Помпы, трубопроводы, клапаны, систему управления...
Ну а перл на счет того, что четыре поворотных камеры рулевого двигателя - исключительная особенность РД-68М - вообще за гранью. Множество ракет используют такую схему.
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The newest Russian rocket motor we have identified in the North Korean arsenal, derived from the RD-250/251 and used in the Hwasong-14, is not from the Makayev Institute, but from an entirely different major rocket motor manufacturer, NPO Energomash, which supported the OKB-456 Design Bureau in the Soviet Union. This rocket motor was associated with rocket and space launch vehicles produced in Ukraine.
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Источник: https://censor.net.ua/n451637
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А ШО ДРУГОЕ МОГ СКАЗАТЬ ЗАММИНИСТРА ИНФОРМПОЛИТИКИ?
ЭТО ЖЕ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ КУРАТОРОВ ПОРОХОБОТОВ!!!
ЕМУ ВЕРИТЬ - СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ.
NEW YORK TIMES - АВТОРИТЕТНЕЙШЕЕ АМЕРИКАНСКОЕ ИЗДАНИЕ КОТОРОЕ НЕ ПОЗВОЛИТ ОПУБЛИКОВАТЬ ФЕЙК.
НАВЕРНОЕ, ЗАММИНИСТРА ИНФОРПОЛИТИКИ ЗАБЫЛ, ШО: NEW YORK TIMES - ЭТО НЕ
5 каАНАЛ "ЧЕСТНЕЙШИХ" НОВЫН.
УДИВИТЕЛЬНО, КАК ЭТО У НЕГО NEW YORK TIMES ЕЩЕ НЕ ОКАЗАЛИСЬ АХЕНТАМИ КРЕМБЛЯ?
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А НА недоимперии клепают фейки,против Украины и опять обосрались! Так шо кацап лес там ➡
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