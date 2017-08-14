 Прокуратура обратилась в суд с ходатайством запретить строительство АЗС на улице Ревуцкого в Киеве после протестов местных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киева в Фейсбуке.
"В рамках досудебного расследования установлено, что строительство АЗС проводится с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, что подтверждается выводами экспертного строительно-технического исследования", - отмечается в сообщении.
Расследование ведется по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины. Оно было начато Дарницким управлением полиции по коллективному обращению местных жителей.
Напомним, на прошлой неделе жители киевского мирокрайона Позняки перекрывали улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, строительством которой они недовольны. Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.
Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Там прошло несколько митингов, некоторые из них завершились дракой. К настоящему времени заправка почти готова.
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