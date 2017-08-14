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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:АЗС (281) Киев (17859) протест (5510) строительство (1765)

 Прокуратура обратилась в суд с ходатайством запретить строительство АЗС на улице Ревуцкого в Киеве после протестов местных жителей

азс

Киевская местная прокуратура №2 направила в суд ходатайство о наложении ареста на земельный участок под строящейся автозаправкой на ул. Ревуцкого в Киеве и на все объекты, которые на ней расположены. Кроме того, прокуратура просит суд запретить любые действия, связанные со строительством на этом участке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Киева в Фейсбуке.

"В рамках досудебного расследования установлено, что строительство АЗС проводится с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, что подтверждается выводами экспертного строительно-технического исследования", - отмечается в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Жители Позняков, протестующие против строительства АЗС близ домов, отказываются разблокировать дорогу на улице Ревуцкого ФОТО+ВИДЕО

Расследование ведется по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины. Оно было начато Дарницким управлением полиции по коллективному обращению местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе жители киевского мирокрайона Позняки перекрывали улицу Ревуцкого в районе автозаправочной станции, строительством которой они недовольны. Люди считают АЗС опасной. Рядом со стройкой расположены несколько учебных заведений и озеро Солнечное.

Конфликт вокруг стройки на Ревуцкого продолжается уже несколько месяцев. Там прошло несколько митингов, некоторые из них завершились дракой. К настоящему времени заправка почти готова.

Смотрите также: Недовольные строительством АЗС жители киевских Позняков перекрыли улицу Ревуцкого. ФОТО

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И это ПРАВИЛЬНО. Сквер пускай построят и засадят розами и деревьями.
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Кто дал разрешение у жилых домов строить АЗС? Пусть это дерьмо ответит за свое разрешение.
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прослушать полностью песню, потом смотрим клип
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Ні хріна собі... Невже влада увагу на людей звернула?
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так судьи все взяточники . коррупционеры , ублюдки , твари . смотрим декларации судей идём к ним домой смотрим на награбленное имущество дворцы ...
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НАША ВЛАСТЬ ИМПОТЕНТЫ!!! НИХЕРА БЕЗ ЛЮДЕЙ НЕ ДЕЛАЕТ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура обратилась в суд с ходатайством запретить строительство АЗС на улице Ревуцкого в Киеве после протестов местных жителей
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