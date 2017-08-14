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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Пенсионный фонд (304) пенсия (1658) повышение (94)

 "На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин

пенсия

План по поступлению единого социального взноса перевыполнен на 12,5 миллиардов гривен. Ресурс для дальнейшего повышения пенсий уже сформирован.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин в эфире канала "112.Украина".

"По состоянию на сегодня план по поступлению единого социального взноса перевыполнен на 12,5 млрд грн. То есть уже на сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - отметил Машкин.

По его словам, "по сравнению с аналогичным периодом прошлого года единого социального взноса поступило на 26 млрд больше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится. В настоящее время таких 20 тысяч человек, - Рева

Напомним, 21 июня Кабинет Министров Украины на своем заседании согласовал пакет законопроектов о пенсионной реформе и передал его на рассмотрение Верховной Рады.

Комитет ВР по вопросам социальной политики 10 июля рекомендовал парламенту принять в первом чтении подготовленный правительством законопроект № 6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" и доработать его ко второму чтению.

13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.



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Financial Times: Україна в топі серед пост-соціалістичних країн по темпах полегшення ведення бізнесу!"На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин - Цензор.НЕТ 3322
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Трындят про повышение уже полгода,твари,цены поднялись из-за этого до небес,а минимальная пенсия до сих пор 1300 грн. Ганьба! Освоюодите место бездари для нормальных людей,которые что-то делают,а вы только трепаетесь.
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А фамилии тех людей которые что-то делают можно узнать..?? И что они делают...и по каким критериям вы их нормальность определяете..???
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Интересно..а какие придурки спамят этот комментарий..?? У меня два варианта..или йульки..или винторогие кацапы......
Ведь комментарий показывает что в Украине идут улучшения в плане ведения бизнеса...а и первым и вторым это как кость в горле....
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Только почему то мы все стремительно летим к дефолту. Не знаете почему ?
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По комментариям винторогих кацапов из паРаши...у нас дефолт уже раз двадцать был...и раз сто мы к нему летели.....за последние три года.....
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У нас закончился "льготный" период в МВФ - 2 года. Теперь нам нужно платить и "тело" кредита и проценты. До конца года это 1,2 млрд .дол. В следующем Украина, кроме МВФ должна будет заплатить по евробондам 3, 8 млрд. дол плюс 3 миллиарда России.
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Сегодняшние рехформы от правительства, можно охарактеризовать примерно так -"после нас хоть потоп".
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Вы сволочи лучше налоги понижайте а не деньги печатайте. Инфляция такая что хоть из дома не выходи...
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В Ізраїлі через фінансові махінації затримали політтехнолога Юлії Тимошенко"На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин - Цензор.НЕТ 9240
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Він виявився марсіаніном. У вухах світиться і пєдаль під хвостом. Це всі знають
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Ці гроші мають піти в бюджет міноборони! Бюджет пенсійного фонду 283 млрд грн, а бюджет міноборони тільки 64 млрд грн! Бюджет пенсійного фонду складається з дотацій на - 141 млрд грн і раз бюджет пенсійного фонду перевиконано, то має зменшитись дотація з національного бюджету рівно на ту суму на яку перевиконано збори соціального внеску, тобто на 12 млрд грн! Немає чим збільшувати пенсії - 141 млрд грн це дірка в пенсійному фонді в 2017 році!
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Надо одновременно с пенсиями повышать пенсионный возраст. Неприятно, когда трудоспособное население, могущее помочь стране, отсиживается по домам и по дачам.
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А хто там верещав, що ПФУ дірка 140 млрд грн.
А тут, як з будуна 12% перевиконання ЄСВ
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Давайте давайте цены уже выросли так что ваше повышение уже в ноль выходит а после вашего повышения (если оно конечно будет) цены еще вырастут!!
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Не звертайте уваги. Це програма спам розсилає
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Явление поражает. Но оно есть. В стране уже мало тех, кто хочет быть учителем. Но много тех, кто учит.
Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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Циркова вистава триває!! Лохотрон для лохтората!!!)))
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Та не....ЖОрА уже была премьером....Йулей ее звали....
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Хочу Юліну ЖОрУ назад! Тоді середня зарплата була $500, а зараз $100
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Не была тогда средняя 500 баксов....и сейчас средняя не может быть 100...по той простой причине что минималка и та больше.....
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Правительство собирается поднять пенсии....все практически сделано....все просчитано ..подготовлен законопроект и отправлен в Раду...рада уже приняла его в первым чтении..осталось принять во втором...и пенсии будут повышены с 1 октября....а все равно истерика и вопли о зраде.....
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да да
пенсионерам подымают пенсии за счет будущих пенсионеров! не за счет судей мусоров или депутатов а за счет других рабочих конечно это не зрада это охеренное достижение!! токо выльется это все в то что пенсий не будет вообще потому что для рабочего человека стоит вопрос а нахера я плачу налоги если мне пенсию НЕ ДАДУТ!!!
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А почему тебе не дадут...?? И почему за счет будущих пенсионеров..??? Весь твой стаж...и отчисления в ПФ фиксируются... и ты получишь ту пенсию которую заработал.....
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а патому что очень большой стаж!!35 лет стажа даже если ты работаешь с 20 лет тебе до 55 лет без перерывов надо пахать. Где у нас на работу после 50ти берут?!! Ну кроме что в раде! А мусора они по льготам в 40 лет идут на пенсию!!
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А это проблема..??? заработать 35 стажа....??? Да у основной массы работающих людей....этот стаж есть...
А как ты хотел пахать...с перерывом..?? Типа год работаешь...два байдыки бьешь...но что бы пенсия была..??
Не работаешь..получишь минималку...пособие....все честно....
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а я хотел как в Европе персональны пенсионый счет. И пенсия должна зависит не от стажа а от взноса! Я за 15 лет могу больше денег на счет перечислить чем ты за 35 лет!! Так что твой стаж не показатель. Вон у судей 200тыс пенсия а сколько они денег принесли в бюджет?!!
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читай проект пенційної реформи !!!!!!!!!! уважно читай там все прописано європейська модель накопичення
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накопиченя прописано а выдача не прописана!! мне по барабану скоко мне накопичень посчитали если мне их не выдадут по причине отсутствия минимального стажа!!!
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ти неуважно читав немаєш стаж можеш докупити його невиликі гроші і потім отримуй їх собі через пенцію
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ты тормоз да! если у меня будут те деньги, то мне выгоднее положить их в банк и жить на проценты чем у РЕВЫ покупать стаж! может ты всех считаешь ПРИДУРКАМИ?!!!
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и вообще то в этой реформе нет НАКОПИЧЕНЬ!! так что еще один ПЗДУН!!
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ПО поводу стажа что у всех есть НЕ ПЕЗДИ!! все стажи что есть это либо стаж посчитаный при совке где 1 год за два либо стаж напиханый по старым правилам когда считались и учеба и болезни и всякие уходы за детьми... по новым правилам это в стаж не входит! так что стаж 35 лет это да проблема!!
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посчитай свой стаж по новым правилам токо вычти учебу болячки уходы всякие за детьми за стариками оставь токо голое рабочее время и считай стаж свой до 50 лет после 50ти работу хер найдешь!! и да сказки что пошел в 12 лет работать оставь другим!!
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Зачем в 12 лет....??? Даже если начать работать в 25...то вполне можно заработать 35 стажа до 60 лет.....
Больничные не вычитаются из стажа.......
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смотря какие больничные грип 3 дня да не вычитывается а вот воспаление легких в ослажненной форме 1 месяц уже вычитывается!!
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Больничные входят в трудовой стаж...учеба нет....
До 25 лет...вполне хватит времени что бы выучится и начать трудовую деятельность......
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25+35=60 после 50ти хер найдешь работу где еще 10 лет бушь брать?
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Мне 53...работаю.....
Очень иного работающих не только 50 летних...но и пенсионеров работающих много.....
Так что не нужно трындеть....
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где работаешь кем ссылку на вакансию все можно проверить если ты не пездишь. Пока что мне из таких сказочников никто не прислал ссылку на вакансию после 50лет!!
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А я должен искать ссылки на вакансии которые мне нужны....для того что бы тебя порадовать..??? Мне что заняться больше нечем...??
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если тебя собьет машина и ты на год загремишь в гипс то тебе стаж не будет считаться максимум 2 недели остальное мимо!!
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нет не придумал я болел восполением 1.5 месяца стаж считался пока фирма за меня делала страховые очисления, 2 недели потом все. Так месяц стажа тютю!!
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а на хрена ты голосуешь за клиптоманов. попытайся проанализировать с 1991 года откуда такие деньжища в 10% населения в самой богатой стране в СССР и самый нищий народ. Опустили ниже африканских стран. И кто борется с коммунистическими памятниками. Не те ли камммунисты, которые в 1992 году перекрасились?
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а я не голосовал ни за ПЕЦЮ ни за ВИТЮ ни за ПОФФЕСОРА!! так что это вопрос не ко мне!!
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А с какого перепугу вы мадам решили что я за них голосую..??? По себе судите..??
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так это же они уже пол года подняли такой галдеж. Еще ничего не подняли, кроме цен на коммуналку и на продукты, а сколько тявкают об этом. "Мы на 1000грн поднимем", а нельзя ли после того когда пенсионеры увидят эти пенсии, вот потом и говорить. А вот коммуналку подняли и все тут, как в Европе. А не смотрят, что народ в ж.....
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Закон уже в первом чтении принят....с 1 октября будет повышение пенсий...так что говорить не долго осталось....
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От тепер куплю собі костюм з відливом і безвізом по Паріжу.
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добавка в 200 или 500 грн в месяц-это мало при нынешних ценах,инфяции и курсе гривны
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Міністр сказав, що українці багато їдять, тому у них маленька пенсія, але, ЯК МОЖНА БАГАТО ЇСТИ НА МАЛЕНЬКУ ПЕНСІЮ, він не пояснив.
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Оно денег вкрало, должность купило, а считать не умеет
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Сегодня было сказано четко, что пенсии повысят в среднем на 200 грн. тем, кто получает 1500грн. А поросячого визгу про 1000 грн уже год слышу. Посчитайте на сколько повысилась коммуналка, электроэнергии, а за продукты даже говорить страшно. Мне бы хотелось, что бы эта откормленная свинья рева забрал мою пенсию в полторы тысячи и попробовал заплатить за коммуналку, а потом еще и жрать месяц. Они уроды считают, что одни они умеют считать. Позор, сидят одни и те же 26 лет и говорят "вот они довели страну до нищеты"
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Сказано на 112 Иваном Крулько. А жовтень не далеко посмотрим. Я склонна больше верить Ивану. чем Гройсмену и реве с колобком
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А я больше склонен читать Законы....и законопроекты...и не верить всяким разным иванам или гройсманам на слово.....
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ну еще бы, а то с чего бы рост цен на электричество и прочие ресурсы платить-то
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Геноцид продолжается в Украине во всей красе. Коммуналка просто бешеная, цены растут каждый день. Надо у Ревы все забрать и платить 2000 гривен в месяц. Посмотрим как он, жирная свинья, проживет.
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так цікаво на форумі під новиною про те що геращенко поросила допомоги родичам полонених ! масовий вилив говна із всіми методичками мала пенція люди голодні немає за що комуналку заплатити ! а тут на цьому форумі ціж акаунти вже верещать зрада нетреба піднімати тільки гірше виростуть ціни !!!!!!!)))))))))))))))))))
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поднимать нужно но за чей счет! если за счет других пенсионеров т.е. у одних пенсионеров отнять чтобы дать другим то ну его нафиг такие подъемы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин
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