 "На сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - замглавы ПФУ Машкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин в эфире канала "112.Украина".
"По состоянию на сегодня план по поступлению единого социального взноса перевыполнен на 12,5 млрд грн. То есть уже на сегодня сформирован ресурс для дальнейшего повышения пенсий", - отметил Машкин.
По его словам, "по сравнению с аналогичным периодом прошлого года единого социального взноса поступило на 26 млрд больше".
Напомним, 21 июня Кабинет Министров Украины на своем заседании согласовал пакет законопроектов о пенсионной реформе и передал его на рассмотрение Верховной Рады.
Комитет ВР по вопросам социальной политики 10 июля рекомендовал парламенту принять в первом чтении подготовленный правительством законопроект № 6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий" и доработать его ко второму чтению.
13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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"Независимо от того, кто у власти - плохой, хороший, умный или дурак, пенсия должна расти", - Рева(26)
С 1 января 2019 в Украине может уже стартовать накопительная пенсионная система, - Розенко(76)
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"Предложили учиться жить на эти деньги", - на Донбассе оккупанты лишают пенсионеров с мизерной пенсией даже "гуманитарной помощи". СКРИНШОТ(54)
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Комитет Рады по соцполитике рекомендует парламенту принять правительственный вариант пенсионной реформы за основу(21)
Послы стран G7 призвали Раду одобрить пенсионную реформу: "Трудолюбивые украинцы заслуживают того, чтобы иметь надежную пенсионную систему"(110)
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Ведь комментарий показывает что в Украине идут улучшения в плане ведения бизнеса...а и первым и вторым это как кость в горле....
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А тут, як з будуна 12% перевиконання ЄСВ
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Вчера он не хотел учить историю и географию. Сегодня он анализирует исторические параллели и географические меридианы. В прямом эфире, принародно и взахлёб.
Мало того, люди даже с учёными степенями, готовы идти и слушать его бред, пересказывать и делать вид, что что-то из него поняли.
Безбожно крадущий учит беззаветно верить в Бога.
Выведший в офшоры капиталы учит патриотизму.
Тот, кто учит с трибуны, как нужно оказать неотложную помощь пенсионерам, учителям, медикам, размахивает одной рукой тезисами программы великого преобразования, а другой, свободной, крутит в кармане фиги. Потому что ту, вторую, не видят ни однопартийцы, ни - главное - избиратели.
Хронический неудачник учит зарабатывать капиталы. Разведённый - с таким же успехом учит строить и укреплять семейные отношения.
Директор мясокомбината учит футболистов играть. Борец вольного стиля учит мэров городов строить дороги. А невольного - учит правительство, как лучше поднять экономику до уровня, чтобы уже даже падение не таким страшным было.
Тренер по дзю-до учит подбирать команду профессионалов в правительство, а дзю-после - как их чаще менять.
Все вдруг стали коучами, сансеями, бизнес-тренерами, гуру, наставниками, вебинар-лидерами.
Все учат, советуют.
Жаль только порой на одного коуча пол-слушателя.
Ну, хотя б наоборот, что ли.
Когда-то один деятель позднего социализма в сердцах бросил фразу: "Чертовски хочется поработать!"
Как много ныне у него последователей по части "чертовски". Так и слышится со всех сторон: "Чертовски хочется поучить!"
Не знаю, как вам, а мне первая формулировка, независимо от того кто и как относится к её автору, всё-таки нравится больше.
Ученье, конечно, свет. Но от таких "учителей" - тьма.
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пенсионерам подымают пенсии за счет будущих пенсионеров! не за счет судей мусоров или депутатов а за счет других рабочих конечно это не зрада это охеренное достижение!! токо выльется это все в то что пенсий не будет вообще потому что для рабочего человека стоит вопрос а нахера я плачу налоги если мне пенсию НЕ ДАДУТ!!!
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А как ты хотел пахать...с перерывом..?? Типа год работаешь...два байдыки бьешь...но что бы пенсия была..??
Не работаешь..получишь минималку...пособие....все честно....
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Больничные не вычитаются из стажа.......
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До 25 лет...вполне хватит времени что бы выучится и начать трудовую деятельность......
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Очень иного работающих не только 50 летних...но и пенсионеров работающих много.....
Так что не нужно трындеть....
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