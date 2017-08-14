 Украинская теннисистка Свитолина поднялась на 4 место в мировом рейтинге

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.
Напоминаем, 13 августа Свитолина стала победительница престижного теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто, обыграв в финале Каролин Возняцки.
По ходу турнира Свитолина обыграла Дарью Касаткину, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп.
1092 7
Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017(56)
Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле(4)
Украинка Свитолина выиграла престижный теннисный турнир в Дубае. ФОТО(75)
Украинская теннисистка Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в Брисбене(26)
ТОП-9 украинских побед над Россией в спорте(30)
Украинская теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал, обыграв первую ракетку мира Уильямс(327)
Украинская теннисистка Свитолина выиграла турнир в Малайзии(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить