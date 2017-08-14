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Все про:рейтинг (1097) спорт (1731) теннис (80) Свитолина (15)

 Украинская теннисистка Свитолина поднялась на 4 место в мировом рейтинге

свитолина

Благодаря победе на теннисном турнире Rogers Cup в Торонто украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на 4-ю строчку мирового рейтинга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НОК Украины в Фейсбук.

Напоминаем, 13 августа Свитолина стала победительница престижного теннисного турнира WTA серии Rogers Cup в Торонто, обыграв в финале Каролин Возняцки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Свитолина стала победительницей престижного турнира в Торонто

По ходу турнира Свитолина обыграла Дарью Касаткину, Винус Уильямс, Гарбинье Мугурусу и Симону Халеп.
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