 "То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу...", - Поклонская со знанием дела рассказала о порноактере, сыгравшем Николая II

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим отрывок из ее интервью российскому пропагандистскому изданию Комсомольская правда.
- Запретить показ требовали Чечня, Ингушетия и Дагестан. И все это - в столетие революции. Не разожжет ли борьба против "Матильды" рознь в нашем обществе?
- Может, фильм и создан специально с такой целью. Вы не задумывались? Он же не о вымышленном персонаже - о православном святом мученике. И ведь разве не специально были подобраны конкретные актеры на роль русского государя и других персонажей? В России много удивительных актеров. Неужели они закончились? Нет, они есть. Православные. Но играет Святого мученика немецкий порноактер...
Второй актер, сыгравший врача-психиатра государыни. Тоже немецкий актер, нелицеприятно отзывавшийся о нашей стране. Актер, который плюет на нашу историю и с пренебрежением к нам относится, к нашим традициям...
- Почему из всех фильмов, порочащих нашу историю, вы выбрали именно "Матильду"?
- А я не выбирала. Это моя работа... Люди говорят: "Наталья Владимировна, в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки, мы - старики, женщины, дети, молодые ребята - мы берем самое основное наше, самое святое - это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать".
Смотрите также: "Государя канонизированного играет немецкий актер, снимавшийся в порнофильмах. Меня это задевает", - Поклонская. ВИДЕО
Почему же сейчас позволяют оскорблять то, что осталось на Донбассе самое основное. Что нам дает силы и спасает? Это наша вера... К примеру, судя по всему, немецкий порноактер Ларс Айдингер, играющий святого русского Государя, представляет любовь не так. Достаточно посмотреть на то, чем он интересуется и как себя представляет на всеобщее обозрение. То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу... На это должны обратить внимание правоохранительные органы.
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еще раз и поподробнее. кто куда засунул колбасу?
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типичный продажный украинский прокурор
а ещё и вовсю ёбнутая на голову
(кто и за какое место её продвигал?)
В 2002 году Поклонская окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. Затем работала в органах прокуратуры Украины, пройдя путь от помощника прокурора до исполняющей обязанности прокурора Республики Крым. Помощник прокурора Красногвардейского района Крыма (2002-2006), помощник прокурора г. Евпатории (2006-2010). В 2010-2011 годах работала в прокуратуре АР Крым заместителем начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью[11].
В 2011 году была государственным обвинителем на громком процессе экс-депутата Верховной Рады Крыма и бывшего директора футбольного клуба «Таврия» Рувима Аронова[13] (дело ОПГ «Башмаки» - одной из крупнейших организованных преступных группировок Крыма 1990-2000-х годов, занимавшейся рэкетом, грабежами и убийствами)[14][15][16]. В декабре того же года была сильно избита в своём подъезде, из-за чего у Поклонской осталась парализована часть лица. Нападение связывают с местью «Башмаков»[17][18][19].
В 2011-2012 годах руководила Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой[11].
С октября по декабрь 2012 года работала начальником отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Крыма. С декабря 2012 года по март 2014 года занимала должность старшего прокурора 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины[11].
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Время такое было...
при чём тут украинское происхождение?
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Стерли модеры комент только из-за упоминания украинского ПРОКУРОРСКОГО происхождения (чувствуешь разницу?) Поинтересовался что за Швондер её двигал вверх и туды-сюди.
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до 2010 она выше помощника районной прокуратуры не поднималась
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Через 4 года после института - это мало?
Ладно
Проехали
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Почувствуйте разницу, как говорится.
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а нам теперь разгребать, под ваши завывания...
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Беседуй с поклонскими
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скажу больше, ты не идиот, ты свинья...)
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Екатерина кстати неплохо шла на экранах!
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Правильно Няша, - обратить внимание и, как бы клиент ни сопротивлялся, вытащить колбасу из непотребного места! ....
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и что самое главное - по голове!...))
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за 15 минут до "мироточенья"
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а этот у няшки еще не мироточил случаем?
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а этот еще не мироточил?
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