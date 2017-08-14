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 "То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу...", - Поклонская со знанием дела рассказала о порноактере, сыгравшем Николая II

поклонская

"Депутат" российской Госдумы Наталья Поклонская продолжает возмущаться новым фильмом о жизни последнего российского императора Николая II, проявляя незаурядные знания в области порноиндустрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим отрывок из ее интервью российскому пропагандистскому изданию Комсомольская правда.

- Запретить показ требовали Чечня, Ингушетия и Дагестан. И все это - в столетие революции. Не разожжет ли борьба против "Матильды" рознь в нашем обществе?

- Может, фильм и создан специально с такой целью. Вы не задумывались? Он же не о вымышленном персонаже - о православном святом мученике. И ведь разве не специально были подобраны конкретные актеры на роль русского государя и других персонажей? В России много удивительных актеров. Неужели они закончились? Нет, они есть. Православные. Но играет Святого мученика немецкий порноактер...
Второй актер, сыгравший врача-психиатра государыни. Тоже немецкий актер, нелицеприятно отзывавшийся о нашей стране. Актер, который плюет на нашу историю и с пренебрежением к нам относится, к нашим традициям...

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- Почему из всех фильмов, порочащих нашу историю, вы выбрали именно "Матильду"?

- А я не выбирала. Это моя работа... Люди говорят: "Наталья Владимировна, в Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди, мы никогда не брали оружие в руки, мы - старики, женщины, дети, молодые ребята - мы берем самое основное наше, самое святое - это иконы. Это наша вера. Это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные! И идем к вооруженным бандеровцам без страха. И они нам ничего не могут сделать".

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Почему же сейчас позволяют оскорблять то, что осталось на Донбассе самое основное. Что нам дает силы и спасает? Это наша вера... К примеру, судя по всему, немецкий порноактер Ларс Айдингер, играющий святого русского Государя, представляет любовь не так. Достаточно посмотреть на то, чем он интересуется и как себя представляет на всеобщее обозрение. То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу... На это должны обратить внимание правоохранительные органы.
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Наташа, тебе ковбаски домашней не выслать? чувствуется - вся изголодалася
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еще раз и поподробнее. кто куда засунул колбасу?
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Как быстро модеры стерли упоминание об украинском прокурорском происхождении этой ипанутой... Ах, какие патриоты!
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при нас она никаким прокурором не была -это только припадочная кацапня таких выискивает
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увы
типичный продажный украинский прокурор
а ещё и вовсю ёбнутая на голову

(кто и за какое место её продвигал?)

В 2002 году Поклонская окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. Затем работала в органах прокуратуры Украины, пройдя путь от помощника прокурора до исполняющей обязанности прокурора Республики Крым. Помощник прокурора Красногвардейского района Крыма (2002-2006), помощник прокурора г. Евпатории (2006-2010). В 2010-2011 годах работала в прокуратуре АР Крым заместителем начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью[11].
В 2011 году была государственным обвинителем на громком процессе экс-депутата Верховной Рады Крыма и бывшего директора футбольного клуба «Таврия» Рувима Аронова[13] (дело ОПГ «Башмаки» - одной из крупнейших организованных преступных группировок Крыма 1990-2000-х годов, занимавшейся рэкетом, грабежами и убийствами)[14][15][16]. В декабре того же года была сильно избита в своём подъезде, из-за чего у Поклонской осталась парализована часть лица. Нападение связывают с местью «Башмаков»[17][18][19].
В 2011-2012 годах руководила Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой[11].
С октября по декабрь 2012 года работала начальником отдела участия прокуроров в рассмотрении дел апелляционным судом Крыма. С декабря 2012 года по март 2014 года занимала должность старшего прокурора 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины[11].
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в это же самое время министром обороны Украины и главой СБУ работали вообще граждане Кацапии.

Время такое было...

при чём тут украинское происхождение?
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Наливайченко, что ли, гражданин Украины? посмотри годы
Стерли модеры комент только из-за упоминания украинского ПРОКУРОРСКОГО происхождения (чувствуешь разницу?) Поинтересовался что за Швондер её двигал вверх и туды-сюди.
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какие годы посмотреть?
до 2010 она выше помощника районной прокуратуры не поднималась
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помощник прокурора г. Евпатории (2006-2010)
Через 4 года после института - это мало?
Ладно
Проехали
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Засовывать калбасу сипе в дупу имеет права тока дипутать госдурки чучулина парнухины паклоненская, када защеку пиреть, это ёйная исключительная прерагатива.
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"... В декабре того же года была сильно избита в своём подъезде, из-за чего у Поклонской осталась парализована часть лица. Нападение связывают с местью «Башмаков»...." мне так понравилось, жаль только, что часть лица а не все, до самой поясницы.
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Только её никто не назначал главпрокурором Крыма. Была обычной лядью на подхвате у прокуроров более значимых, если к девочкам не дозвонишься, и всё.

Почувствуйте разницу, как говорится.
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все так, при твоем любимом овоще, такие и покупали себе должности (или насасывали)....
а нам теперь разгребать, под ваши завывания...
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не надо напоминать мне постоянно что ты идиот
Беседуй с поклонскими
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я вижу какие ты видео выкладываешь... так что насчет идиота, спорный вопрос...
скажу больше, ты не идиот, ты свинья...)
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эта долбанутая своими тупыми высерами прям заставляет меня эту Матильду посмотреть
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Какой герой , таков и актёр сыгравший его.
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Угар... Рыбникову тему подбросила, ее даже приукрашать не нужно, только цитировать. Великососы в коже и голыми жопами и иконописным портретом немецкого порноактера на вооруженных до зубов бендеровцев, это нечто...
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Забавно как высказывается прноактриса о немецких порноактнрах в русском порнофильме!
Екатерина кстати неплохо шла на экранах!
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что и говорить, от него фантазия у нее так и бьет ключом...
и что самое главное - по голове!...))
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потом колбасу бульдозером раздавят, и так и сожрут... знаем мы их.
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Так Натаха ж мабуть і "заталківала" йому цю ковбасу.... Не раз мабуть разом в цих фільмах знімались ?
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СКАЗОЧНАЯ ДОЛ..КА. А, что вы хотели? Русскомирные они только такие. Слегка дебильноватые. Хотя почему слегка?
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Комментарий профессионалки - мастерство не пропешь, знает, что куда запихивать надо - да и колбаса небось по 2.20
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Так это она хотела подолбиться колбаской этой,вот и ругается что не она первая!
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Идиотина, а как же проспекты ленина по всей стране, он же убийца царской семьи, почему про это молчишь.
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В Турции жители раши ищут отдых без Коксаки и соотечественников . Весь мир ищет отдых без раши и Коксаки .
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Сцуко, придётся теперь эти сопли в мармеладе посмотреть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу...", - Поклонская со знанием дела рассказала о порноактере, сыгравшем Николая II
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