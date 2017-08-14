 Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте ведомства.
"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе г. Иловайск)", - сообщает ГПУ.
Кроме этого, для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека во время поддержания исков против РФ Министерству иностранных дел и Министерству юстиции Украины Главной военной прокуратурой предоставлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма.
В отчете ГПУ отмечается, что длительное проведение судебных комплексных военных экспертиз в расследовании Иловайской трагедии обусловлено объективной необходимостью исключения и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов относительно реформирования ВСУ (за 2005 - 2014 года) и боевых документов относительно проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, а также необходимостью установления местопребывания и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших.
При этом ресурс военной прокуратуры ограничен немногочисленным штатом прокуроров и следователей (498 прокуроров и 156 следователей на всю территорию государства), которые, кроме выполнения повседневной работы (расследование военных преступлений), по поручению Генерального прокурора одновременно обеспечивают расследование других преступлений, получивших особый общественный резонанс.
"Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, причастных к решению и ведению агрессивной войны против Украины, совершению военных преступлений на территории Украины, в том числе вероломного убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска, с тем, чтобы каждый человек, виновный в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности и понес заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд", - говорится в отчете ГПУ.
Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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Материалы по теме: Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция
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"Пока мы сидели и ждали приказов, россияне
укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в ловушке", -
участник боев за Иловайск Тарас Костанчук. ВИДЕО http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
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ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО.
НАДЕЮСЬ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ДАДУТ ДОСТОЙНУЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЙ ХЕНЕРАЛИТЕТА ГЕНШТАБА И ГОВНОКОМАДУЮЩЕГО, КОТОРЫЕ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭТО КОТЕЛ.
А ПОСЛЕ СОЗДАННОГО ИМИ КОТЛА, ЕЩЕ И НЕ ПРИСЫЛАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ ПОДМОГУ УКРАИНСКИМ БОЙЦАМ !!!
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПОГИБЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ!!!
ВИНОВНЫЕ В ЭТОМ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА ЭТО СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
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Замислись.
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Щезни.
Достатньо "відписався"? Чи додати??
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тут ти перший.
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