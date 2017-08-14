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 Политика Украины
  1985  30
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 Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ

иловайск

В Офис прокурора Международного уголовного суда украинской стороной передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений в районе Иловайска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования Иловайской трагедии, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе вероломного убийства украинских военных в районе г. Иловайск)", - сообщает ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование Иловайска: российский агрессор вероломно убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен, - отчет ГПУ

Кроме этого, для использования в Международном суде ООН и в Европейском суде по правам человека во время поддержания исков против РФ Министерству иностранных дел и Министерству юстиции Украины Главной военной прокуратурой предоставлены доказательства ведения РФ агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма.

В отчете ГПУ отмечается, что длительное проведение судебных комплексных военных экспертиз в расследовании Иловайской трагедии обусловлено объективной необходимостью исключения и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов относительно реформирования ВСУ (за 2005 - 2014 года) и боевых документов относительно проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, а также необходимостью установления местопребывания и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ

При этом ресурс военной прокуратуры ограничен немногочисленным штатом прокуроров и следователей (498 прокуроров и 156 следователей на всю территорию государства), которые, кроме выполнения повседневной работы (расследование военных преступлений), по поручению Генерального прокурора одновременно обеспечивают расследование других преступлений, получивших особый общественный резонанс.

"Главная военная прокуратура продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, причастных к решению и ведению агрессивной войны против Украины, совершению военных преступлений на территории Украины, в том числе вероломного убийства украинских военнослужащих в районе Иловайска, с тем, чтобы каждый человек, виновный в совершении этих особо тяжких преступлений против основ территориальной целостности Украины, мира и международного правопорядка, был привлечен к уголовной ответственности и понес заслуженное наказание, которое определят как украинские суды, так и Международный уголовный суд", - говорится в отчете ГПУ.

Подробнее с отчетом ГПУ можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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Народ Украины оценит действия Порошенко,как главнокомандующего на следующих выборах
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Він усе вірно сказав. Не репетуй, коли не треба. І взагалі не репетуй- це форум, а не мітинг.
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Мають бути передані в УКРАЇНСЬКИЙ СУД кримінальні справи щодо генералів Муженко, Хомчака та Литвина! Ці люди мають відповісти за провал!
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То хай твій Гриценко і подасть в суд. Чи слабо?
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Так вже подав на Турчинова та генералів які здали Крим, чекаємо на рішення слідчого та арешт Турчинова та генералів!
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І винний у цій трагедії особисто хУЙЛО! Що порушив усі закони війни.
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Доведуть- і не мрій!
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За Іловайськ ще буде справжній суд, де судитимуть Хуйло і Баригу разом.

"Пока мы сидели и ждали приказов, россияне
укрепились, пристреляли артиллерию, и город оказался в ловушке", -
участник боев за Иловайск Тарас Костанчук. ВИДЕО http://censor.net.ua/video_news/370490/poka_my_sideli_i_jdali_prikazov_rossiyane_ukrepilis_pristrelyali_artilleriyu_i_gorod_okazalsya_v_lovushke
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Для кого эта лапша,гарант в своей судебной реформе на три года отложил признания римского статута,какой МУС может быть
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Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ
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ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО.

НАДЕЮСЬ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ ДАДУТ ДОСТОЙНУЮ ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЙ ХЕНЕРАЛИТЕТА ГЕНШТАБА И ГОВНОКОМАДУЮЩЕГО, КОТОРЫЕ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭТО КОТЕЛ.

А ПОСЛЕ СОЗДАННОГО ИМИ КОТЛА, ЕЩЕ И НЕ ПРИСЫЛАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ДНЕЙ ПОДМОГУ УКРАИНСКИМ БОЙЦАМ !!!

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПОГИБЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ!!!

ВИНОВНЫЕ В ЭТОМ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА ЭТО СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.



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А я маю надію, що засудять хУЙЛО. Різні в нас з тобою вороги- в мене хУЙЛО, а в тебе влада України.
Замислись.
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дрыщатик, пукин - хУЙЛО, поросенко - БРЕхУЙЛО, оба - подельники по развалу Украины.
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А мені як до вас після цього звертатися?
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Предлагаю всем, кто собрался на фронт, чтобы лично отомстить агрессору, отписаться в этой теме
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Не проблема.
Щезни.
Достатньо "відписався"? Чи додати??
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Тут воевать удобнее, чем на передовой, патриот?
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Ні- тут важче. Не завжди зрозуміло, хто ворог. Та з тобою така проблема не виникає.
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Об&ективные доказательства, по трагедии в Иловайске, будут переданы, не этой шоколадной прокуратурой. Но, для установления причастности в этом преступлении раБсии - это сделать необходимо. Такие суды рассматриваются долго. и по мере того, как будет меняться власть, будут и дополнительные доки
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Когда у нас будут судить подельников путина по Иловайску?
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Вывод ГПУ - в Иловайской трагедии не нашли виновных, кроме России. Вот и все расследование...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ
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